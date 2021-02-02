Астролог предупредил, когда опасаться шарлатанства и "кидалова"

В период, опасный для кошелька, можно доверять интуиции, поделился эксперт.
Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года и отметил, что 13-14 числа нужно с осторожность подходить к важным предложениям, связанным с личным обогащением.
В эти дни есть угроза обмана, шарлатанства, человека могут "кинуть" на деньги или разыграть, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник добавил, что 13 и 14 февраля можно полагаться на интуицию и запускать рекламу.
"…в этот период благоприятно встречаться, любить, организовывать прогулки и экскурсии… За это время многое можно будет успеть…", – поделился астролог.
- Ранее Влад Росс говорил, что в феврале 9-11 числа будет самый катастрофический период, на этот период даже не стоит думать брать билеты на самолет.
- По его словам, в эти дни стоит отказаться от поездок и новых дел.
- Астролог также предупреждал, что 18-24 февраля будет опасный период. Эксперт посоветовал в это время не приступать к новым делам, не планировать переговоры и отказаться от подписания бумаг.
Автор: Екатерина Присяжнюк