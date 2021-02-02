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Астролог предупредил, когда опасаться шарлатанства и "кидалова"

2 февраля 2021, 05:29
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В период, опасный для кошелька, можно доверять интуиции, поделился эксперт.

Влад Росс предупредил об угрозе кидалова 13-14 февраля – Гороскоп на февраль 2021
Астролог предупредил об угрозе "кидалова" 13-14 февраля / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года и отметил, что 13-14 числа нужно с осторожность подходить к важным предложениям, связанным с личным обогащением.

В эти дни есть угроза обмана, шарлатанства, человека могут "кинуть" на деньги или разыграть, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что 13 и 14 февраля можно полагаться на интуицию и запускать рекламу.

"…в этот период благоприятно встречаться, любить, организовывать прогулки и экскурсии… За это время многое можно будет успеть…", – поделился астролог.

  • Ранее Влад Росс говорил, что в феврале 9-11 числа будет самый катастрофический период, на этот период даже не стоит думать брать билеты на самолет.
  • По его словам, в эти дни стоит отказаться от поездок и новых дел.
  • Астролог также предупреждал, что 18-24 февраля будет опасный период. Эксперт посоветовал в это время не приступать к новым делам, не планировать переговоры и отказаться от подписания бумаг.

Влад Росс гороскоп на февраль
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