Астролог предупредил, когда опасаться шарлатанства и "кидалова"

Астролог предупредил об угрозе "кидалова" 13-14 февраля / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года и отметил, что 13-14 числа нужно с осторожность подходить к важным предложениям, связанным с личным обогащением.

В эти дни есть угроза обмана, шарлатанства, человека могут "кинуть" на деньги или разыграть, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что 13 и 14 февраля можно полагаться на интуицию и запускать рекламу.

"…в этот период благоприятно встречаться, любить, организовывать прогулки и экскурсии… За это время многое можно будет успеть…", – поделился астролог.