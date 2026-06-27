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Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

Константин Пономарев
27 июня 2026, 10:43
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Переход Юпитера в знак Льва 30 июня принесет некоторым знакам зодиака уверенность, смелость и шанс изменить жизнь к лучшему.
Юпитер перейдет в знак Льва, открывая новый астрологический цикл
Юпитер перейдет в знак Льва, открывая новый астрологический цикл / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие 6 знаков зодиака станут увереннее уже с 30 июня
  • Почему Юпитер во Льве называют началом счастливого периода
  • Какие перемены ждут избранные знаки в ближайший год

30 июня 2026 года Юпитер перейдет в знак Льва, открывая новый астрологический цикл, который, по мнению астролога Эвана Натаниэля Грима, поможет многим почувствовать прилив сил и уверенности.

Особенно заметно влияние этого транзита ощутят шесть знаков зодиака, которым станет проще проявлять инициативу, принимать смелые решения и не бояться перемен. YourTango.

видео дня

Лев

Для Львов начинается один из самых важных периодов последних лет. Юпитер входит в их знак и останется там примерно на год, усиливая харизму, лидерские качества и желание быть в центре внимания.

"Транзит поможет львам свободно выражать себя, так что просто наслаждайтесь уверенностью, которая с этим связана. Но не злорадствуйте", - объяснил Грим .

Астролог советует использовать этот период для запуска новых проектов, карьерного роста или воплощения давней мечты. Главное - не путать уверенность с самоуверенностью и не переоценивать собственные возможности.

Скорпион

Скорпионов ожидают перспективы в профессиональной сфере. Появится шанс заявить о себе, получить признание или решиться на смену работы, если такие мысли возникали давно.

Транзит помогает смело двигаться вперед и принимать важные решения. Однако стремление к успеху не должно перерастать в зависимость от чужого одобрения или чувство собственной исключительности.

Водолей

Для Водолеев влияние Юпитера будет особенно заметно в личной жизни. Одинокие представители знака могут познакомиться с интересным человеком, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут вывести их на новый уровень.

"Водолеи могут отправиться в веселые, игривые приключения со своим партнером или завести новые отношения, которые будут более беззаботными и живыми", - говорит Грим.

Уверенности станет больше, поэтому появится готовность делать первый шаг, открыто говорить о чувствах и не бояться проявлять инициативу.

Телец

Тельцов ждут позитивные перемены в семье и домашней жизни. Многие задумаются о ремонте, переезде или покупке жилья, а также смогут укрепить отношения с близкими.

Поддержка семьи станет главным источником внутренней уверенности, которая поможет смелее реализовывать личные планы и идти к поставленным целям.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен

Овны почувствуют еще больший прилив энергии и смелости. Это удачное время, чтобы заявить о своих талантах, реализовать творческие идеи или сделать шаг навстречу мечте, которую раньше откладывали.

Кроме того, Юпитер обещает оживление в романтической сфере. Одиноким представителям знака будет проще знакомиться и флиртовать, а существующие отношения наполнятся яркими эмоциями.

Стрелец

Для Стрельцов этот период может стать одним из самых благоприятных в году. Поскольку Юпитер считается их управляющей планетой, его переход в знак Льва усилит ощущение внутренней свободы, уверенности и стремления к новым горизонтам.

Также возрастает вероятность интересных путешествий, знакомств и событий, которые помогут расширить кругозор и открыть новые возможности.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

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