Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

Вы узнаете:
- Какие 6 знаков зодиака станут увереннее уже с 30 июня
- Почему Юпитер во Льве называют началом счастливого периода
- Какие перемены ждут избранные знаки в ближайший год
30 июня 2026 года Юпитер перейдет в знак Льва, открывая новый астрологический цикл, который, по мнению астролога Эвана Натаниэля Грима, поможет многим почувствовать прилив сил и уверенности.
Особенно заметно влияние этого транзита ощутят шесть знаков зодиака, которым станет проще проявлять инициативу, принимать смелые решения и не бояться перемен. YourTango.
Лев
Для Львов начинается один из самых важных периодов последних лет. Юпитер входит в их знак и останется там примерно на год, усиливая харизму, лидерские качества и желание быть в центре внимания.
"Транзит поможет львам свободно выражать себя, так что просто наслаждайтесь уверенностью, которая с этим связана. Но не злорадствуйте", - объяснил Грим .
Астролог советует использовать этот период для запуска новых проектов, карьерного роста или воплощения давней мечты. Главное - не путать уверенность с самоуверенностью и не переоценивать собственные возможности.
Скорпион
Скорпионов ожидают перспективы в профессиональной сфере. Появится шанс заявить о себе, получить признание или решиться на смену работы, если такие мысли возникали давно.
Транзит помогает смело двигаться вперед и принимать важные решения. Однако стремление к успеху не должно перерастать в зависимость от чужого одобрения или чувство собственной исключительности.
Водолей
Для Водолеев влияние Юпитера будет особенно заметно в личной жизни. Одинокие представители знака могут познакомиться с интересным человеком, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут вывести их на новый уровень.
"Водолеи могут отправиться в веселые, игривые приключения со своим партнером или завести новые отношения, которые будут более беззаботными и живыми", - говорит Грим.
Уверенности станет больше, поэтому появится готовность делать первый шаг, открыто говорить о чувствах и не бояться проявлять инициативу.
Телец
Тельцов ждут позитивные перемены в семье и домашней жизни. Многие задумаются о ремонте, переезде или покупке жилья, а также смогут укрепить отношения с близкими.
Поддержка семьи станет главным источником внутренней уверенности, которая поможет смелее реализовывать личные планы и идти к поставленным целям.
Овен
Овны почувствуют еще больший прилив энергии и смелости. Это удачное время, чтобы заявить о своих талантах, реализовать творческие идеи или сделать шаг навстречу мечте, которую раньше откладывали.
Кроме того, Юпитер обещает оживление в романтической сфере. Одиноким представителям знака будет проще знакомиться и флиртовать, а существующие отношения наполнятся яркими эмоциями.
Стрелец
Для Стрельцов этот период может стать одним из самых благоприятных в году. Поскольку Юпитер считается их управляющей планетой, его переход в знак Льва усилит ощущение внутренней свободы, уверенности и стремления к новым горизонтам.
Также возрастает вероятность интересных путешествий, знакомств и событий, которые помогут расширить кругозор и открыть новые возможности.
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