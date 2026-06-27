Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Руслана Заклинская
27 июня 2026, 05:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 28 июня всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье
Гороскоп на 28 июня 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 июня поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра — Овен

Психологический страх может заставлять вас нервничать, но позитивное мышление поможет справиться с ним. Возможен спор со второй половинкой из-за финансов и лишних трат. Проведите время с детьми — они подарят вам много радости. Не волнуйтесь, ведь в этот день грусть постепенно исчезнет. Найдите время для себя и поработайте над своими недостатками. В этот день ваша вторая половинка приятно вас удивит. Возможно участие в свадьбе, но будьте осторожны с алкоголем.

Гороскоп на завтра — Телец

Ваша вежливость не останется незамеченной — многие люди искренне вас похвалят. Неожиданные денежные поступления улучшат настроение. В этот день вторая половинка приложит усилия, чтобы сделать вас счастливыми. Даже на расстоянии вы будете чувствовать близость любимого человека. Будьте сдержанны в общении с родными, чтобы избежать ненужных споров. Вечер может стать одним из лучших, проведенных вместе с партнером, а удачное начало дня зарядит вас энергией.

Гороскоп на завтра — Близнецы

Не берите на себя больше, чем можете выполнить, даже если окружающие будут требовать от вас большего. Удачные инвестиции могут принести хороший результат, поэтому внимательно относитесь к финансовым решениям. Много времени займут друзья и родные. В этот день любовь станет ещё крепче, а вторая половинка приятно вас удивит. Также это хорошее время, чтобы переоценить свои сильные стороны и планы на будущее. День будет благоприятным для духовных практик, благотворительности и внутреннего спокойствия.

Гороскоп на завтра — Рак

Начните день с легкой физической активности — это поможет улучшить самочувствие, если сделать такую привычку регулярной. В этот день сэкономленные средства могут стать надежной поддержкой в будущем. Новые знакомства, завязавшиеся на вечеринке, могут перерасти в дружбу, а кто-то даже может сделать вам неожиданное предложение. Несмотря на насыщенный график, вы найдете время для себя и творчества. Вторая половинка приложит все усилия, чтобы сделать вас счастливыми, а поддержка детей принесет хорошие результаты в их учебе.

Гороскоп на завтра — Лев

Проведите немного времени с близкими друзьями, чтобы расслабиться. В течение дня возможны активные денежные операции, и к концу дня вам удастся сделать некоторые сбережения. Неожиданно может навестить вас старый друг, который вернет приятные воспоминания. Любовь имеет глубокий духовный смысл и будет восприниматься особенно эмоционально. После выполнения домашних дел у вас появится время для отдыха — можно посмотреть фильм или поболтать по телефону. Возможен неожиданный визит, который принесет интересное общение и приятные впечатления.

Гороскоп на завтра — Дева

Вечер в кинотеатре или ужин со второй половинкой помогут вам расслабиться и сохранить хорошее настроение. Излишние средства стоит направить на инвестиции в недвижимость. Жесткое отношение со стороны отца может вызвать раздражение, однако важно сохранять спокойствие и контролировать ситуацию. Вы будете погружены в романтические мысли и воспоминания. Возможна прогулка с младшими членами семьи. Вторая половинка приятно выразит свою ценность ваших отношений, а поздние разговоры по телефону стоит ограничить, чтобы избежать недоразумений.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра — Весы

Нерешенные проблемы могут всплыть на поверхность и вызвать психологическое давление. Вы можете пригласить семью на встречу и потратить на это значительные средства. Время, проведенное с друзьями, пройдет приятно, однако стоит быть внимательным за рулем. Любимый человек может порадовать вас подарками и совместным времяпрепровождением. Важно эффективно использовать своё время и не тратить его зря — лучше заняться чем-то творческим. В отношениях возможно обновление эмоций и забвение неприятных воспоминаний. Сосредоточьтесь на конкретных действиях вместо мечтаний, чтобы улучшить свои результаты в ближайшее время.

Гороскоп на завтра — Скорпион

Успех в предыдущих начинаниях укрепляет вашу уверенность. В течение дня могут происходить денежные операции, и к концу дня вы сможете сделать некоторые сбережения. Стоит избегать спорных тем, чтобы не провоцировать конфликты с близкими. В сфере романтики возможно охлаждение отношений, и даже подарки не дадут желаемого эффекта. В свободное время вы можете смотреть веб-сериалы на телефоне. Вторая половинка может вести себя эгоцентрично, поэтому важно сохранять внутреннее равновесие и окружать себя правильными людьми.

Гороскоп на завтра — Стрелец

Наслаждайтесь позитивными мыслями. Старые долги и задолженности могут наконец-то вернуться. Избегайте непредсказуемого поведения со второй половинкой, чтобы не нарушить домашний покой. Вы погрузитесь в приятные воспоминания из прошлого. Чтобы хорошо провести вечер, придётся продуктивно поработать в течение дня. Это хороший день, который может принести взаимопонимание в отношениях и приятные эмоции от общения с любимым человеком.

Гороскоп на завтра — Козерог

В этот день ваша уверенность в себе укрепится, а возможное карьерное продвижение выглядит вполне реальным. Родители могут беспокоиться из-за ваших трат и выразить недовольство, поэтому стоит сохранять спокойствие. Хорошее время, чтобы подумать об улучшении домашнего уюта. В отношениях вы дарите любимому человеку ощущение стабильности и тепла. Студентам стоит сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на развлечения. Вы и ваша вторая половинка можете получить приятную новость, а также организовать небольшую домашнюю встречу.

Гороскоп на завтра — Водолей

Используйте "терапию улыбкой", чтобы улучшить самочувствие во время затяжных проблем. В финансовых вопросах не стоит торопиться с решениями без совета опытного человека. Семейные встречи поднимут настроение всем. Любимый человек сделает всё, чтобы вы были счастливы. Время, проведенное с друзьями, будет приятным, но стоит избегать алкоголя. В отношениях возможны теплые и гармоничные моменты. Это также благоприятный день для покупок и отдыха с семьей и друзьями, однако важно контролировать расходы.

Гороскоп на завтра — Рыбы

Вы можете начать день с йоги и медитации — это поможет поддержать энергию в течение дня. В этот день возможны финансовые поступления от матери, а также помощь от родственников по материнской линии. Общение с друзьями принесет уют и хорошее настроение, хотя останутся определенные социальные барьеры. День будет наполнен смехом и позитивными событиями. В то же время лень партнера может осложнить дела. Возможны эмоциональные колебания из-за конфликта, который стоит обсудить с семьей.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:16Война
"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

19:49Украина
Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"

Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"

19:36Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня, 27 июня: Девам — приятные эмоции, Львам — конфликт

Гороскоп на сегодня, 27 июня: Девам — приятные эмоции, Львам — конфликт

Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

Переводчики ломают голову: какие украинские слова невозможно перевести

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Украина не запустит серийное производство баллистики до конца войны: названа причина

Украина не запустит серийное производство баллистики до конца войны: названа причина

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Последние новости

05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

26 июня, пятница
23:25

"Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

22:54

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

22:50

Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

Реклама
22:25

Умер популярный украинский режиссер и продюсер

22:16

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:15

Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

21:19

"Ему сказала да": Наталка Денисенко сообщила о новом статусеВидео

21:07

Какие люди всегда достигают целей: месяцы рождения с большими амбициями

20:58

Российские "ястребы" призывают Путина к ядерным ударам по Украине - Reuters

19:49

"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

19:48

"Худшее лето для РФ": Стерненко посоветовал россиянам поскорее бежать из Крыма

19:36

Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"Видео

19:21

У Брэда Питта раскрыли его планы на свадьбу

19:10

"Эффект Ормуза" исчез: как разблокировка танкеров лишила Кремль сверхприбылеймнение

Реклама
18:44

Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

18:41

Время для дома и финансов: что принесет Тельцам июль 2026 года по гороскопу

18:34

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослыхВидео

18:20

Без отца осталась маленькая девочка: погиб фиксер американского телеканала ABC

18:00

Угроза массированного удара: что задумали в Кремле и почему Киев в зоне риска

17:50

Вместо мусорного ведра: что полезного можно сделать из старой футболки

17:35

Служил с Путиным в КГБ и считался его преемником: умер экс-министр обороны РФ

17:19

Тука призвал Пышного подать в отставку из-за скандала с дипломом

17:08

Как охладить дом без кондиционера: хитрость итальянок легко повторить

16:36

Жизнь трёх знаков зодиака превратится в сказку — у кого начнётся золотая эра

16:29

Цены ударят по кошелькам украинцев: какие базовые продукты заметно подорожают

16:21

Окупанты массово вывозит детей из Крыма – СМИ

16:18

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

16:14

Россияне лгали веками: когда на самом деле появился Херсон и как он называлсяВидео

16:03

Украинец поймал речного монстра: гигантский сом поразил размерами

15:56

После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

15:40

Депутат разрешил: Софию Ротару пытаются обокрасть в России

15:18

Зачем 27 июня нужно избавиться от ненужных вещей: какой церковный праздник

15:18

Военные просят ГБР проверить законность списания Шабунина, который после "потери зрения" управляет автомобилем

15:14

Пока СБУ сжигает российские НПЗ, НАБУ собирает данные о сотрудниках Службы – это угроза нацбезопасности, – эксперт

Реклама
15:14

Наши защитники вернулись домой: состоялся очередной обмен пленнымиФото

15:00

Мгновение до катастрофы: дождь из лавы внезапно обрушился на туристов

14:49

Как выбрать спелый и сладкий арбуз: 9 признаков, о которых знают не всеВидео

14:34

РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

14:14

Не только френч: какой педикюр покорил тренды лета 2026

13:50

Почти +40 градусов: Украину накроет невыносимая жара

13:15

Как охладить комнату в жару без вентилятора: понадобится одна вещь из ваннойВидео

13:11

Что будет с курсом валют в июле: эксперт раскрыл, будет ли скачок доллара и евро

12:48

Посевной календарь на июль 2026: в какие дни урожай будет лучше

12:40

Как правильно носить полоску: Андре Тан раскрыл секреты

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять