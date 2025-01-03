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Большие шансы закончить войну: астролог предупредил о изменениях в 2025 году

Анна Косик
3 января 2025, 17:18
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За считанные месяцы может наступить определяющий момент в войне страны-агрессора России против Украины.
ВСУ, гороскоп
Украина имеет все шансы разнести российскую армию в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay, 36 ОБрМП

Что рассказал Росс:

  • Способствовать окончанию боевых действий будет переход Сатурна в зодиакальный знак Овна
  • В 2025 году может закончиться война
  • Россию может ждать переворот

В 2025 году для украинцев начинается достаточно благоприятный период к большим событиям, в частности окончанию войны. Об этом на Главреде рассказал известный украинский астролог Влад Росс.

По его прогнозу, уже 25 мая 2025 года произойдет переход Сатурна в зодиакальный знак Овна, что будет способствовать прекращению боевых действий, пишет Главред.

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"Замораживание войны может произойти именно тогда, когда Сатурн укротит Овна, поскольку Сатурн - это определенная структура, запрет, жесткая ситуация, рамки, а Овен - знак войны. Именно при таком расположении этой планеты будет легче всего упорядочить войну, загнать ее в определенные рамки и заморозить", - пояснил Росс.

Еще один важный момент, на который обратил внимание астролог - это разворачивание Марса - планеты войны и замирание в небе с 24 февраля. Из этого можно сделать вывод, что вероятным периодом окончания войны станет период с конца февраля до начала июня.

Росс также отметил, что в 2025 году нумерологическим символом является цифра 9, которая всегда указывает на завершение какого-то цикла. В случае Украины это может быть как раз война.

"Кроме того, в годы, которые заканчиваются на 5, очень часто завершаются войны, например, в 1945-м - закончилась Вторая мировая война, в 1905-м - закончилась Русско-японская война. Поэтому и нумерология говорит, что у нас есть все возможности завершить этот конфликт в нынешнем году", - добавил он.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

В то время, как по прогнозу Росса, Украину в 2025 году ждет победа, обновление и перестройка, или, по крайней мере, переход войны в следующую фазу, которая станет победной на всех фронтах, у страны-агрессора России дела пойдут плохо.

Астролог предполагает, что РФ ждет либо переворот и появление новой власти, либо же разгромное поражение в конце 2025 года и экономическое истощение.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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