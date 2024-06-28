Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действий

Известный астролог Влад Росс отмечает, что Украина сможет выйти к границам 1991 года, включая Крым, до 2029-2030 годов.

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Известный астролог назвал дату выхода Украины к границам 1991 года / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН, ua.depositphotos.com

Активные боевые действия в Украине могут закончиться к середине 2025 года, однако это не будет означать одномоментного окончания войны России против Украины. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, в дни саммита Меркурий, символизирующий переговоры, соединялся с Венерой, символизирующей мир, и Солнцем, которое представляет влиятельных лиц. Это совпало с вхождением Юпитера, планеты геополитической стратегии, в знак Близнецов, ассоциирующийся с переговорами.

"Такое положение планет говорит о том, что саммит положил начало миру в Украине", - отметил он.

Кроме того, Влад Росс обратил внимание на то, что подпись под коммюнике Глобального саммита мира поставили лидеры и представители более 80 стран. В частности, свои подписи поставили даже представители Венгрии и Словакии, которые выступали против Украины.

"Среди прочего они подписались под тем, что Путин стал мировым преступником и ворует детей в Украине. Поэтому, я убежден, что саммит в Швейцарии - это начало конца войны", - сказал он.

Астролог отмечает, что конец войны в Украине не наступит одномоментно, однако, активные боевые действия прекратятся к середине 2025 года.

"Нумерология этого периода тоже идеальна для завершения боев - 5.05.2025 или 25.05.2025. Как раз и Сатурн войдет в знак Овна 25 мая 2025 года, а Сатурн всегда связан с охлаждением и замораживанием, Овен - это знак войны и конфликта. Поэтому, чисто с точки зрения звезд, конфликт может быть заморожен в мае следующего года", - сказал Влад Росс.

Смотрите видео с прогнозом Влада Росса об окончании войны в Украине:

Астролог отмечает, что война в Украине еще не завершится - только интенсивность огневых действий на фронте может уменьшиться. Предполагается, что активная фаза конфликта с Россией завершится, и ситуация может перейти к формату, подобному АТО, когда потери с украинской стороны будут минимальными (в течение месяца погибло лишь несколько наших солдат).

"Если же говорить о завершении войны в Украине, то при самом пессимистическом прогнозе она продлится до ноября-декабря 2029 года. Ведь, с точки зрения ведической астрологии, Юпитер в натальной карте Украины будет находиться в доме катастроф и войны как раз до этого времени", - указывает он.

Влад Росс резюмирует, что Украина сможет вернуться к международно признанным границам 1991 года в 2029-2030 годах.

"По крайней мере, я вижу большие перспективы возвращения всех территорий Украины, включая Крым, под контроль Киева в конце 2029 года", - отметил астролог.

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