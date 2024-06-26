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Налетят серьезные несчастья: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут беды в июле 2024

Алёна Воронина
26 июня 2024, 12:40
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У некоторых знаков зодиака может серьезно ухудшиться здоровье, а у некоторых вспыхнут конфликты в семье или возникнут проблемы в отношениях.
Девушка, Влад Росс, астрология, знаки зодиака
Астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут несчастья в июле 2024/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Июль 2024 года будет счастливым для представителей не всех знаков зодиака - некоторых ждут серьезные испытания и несчастья.

Известный украинский астролог Влад Росс в гороскопе на июль-2024 года рассказал, кого во второй месяц лета ждут неприятности. Он отметил, что несчастья будут подстерегать представителей четырех знаков зодиака.

Телец

Месяц будет очень сложным, в частности, для Тельцов. Если в семье представителей этого знака зодиака будут возникать разногласия, то нужно будет объединиться под общим флагом, отмечает Росс. Также он предупредил, что в середине месяца будет риск возникновения ДТП.

Благоприятные дни июля 2024 года для Тельца: 1, 5, 9, 15.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Тельца: 23, 27, 29, 31.

Карьера. На работе у Тельцов тоже будет не всё в порядке - стоит быть готовыми к хлопотам и суете. Также могут снова всплыть на поверхность какие-то незавершенные дела, или срочно понадобится выполнить большой объем поручений. В середине месяца наиболее продуктивной будет работа в коллективе. Также именно эта часть июля будет благоприятной для того, чтобы начать новый проект или перейти на новую должность. А в конце месяца нужно быть готовыми к интригам и распространению сплетен и слухов.

Деньги. Нужно будет более строго следить за своими расходами и избегать случайных трат. Также не стоит давать деньги в долг во второй половине месяца, ведь в таком случае их вернут нескоро.

Личная жизнь. Июль станет для представителей этого знака периодом, когда может удаться лучше разобраться в своих чувствах, а романтические отношения могут перерасти в сильную привязанность. Если эти отношения продолжатся, то они могут даже вылиться в брак. В середине месяца Тельцу опасно ревновать партнера к работе, хобби, друзьям, требовать внимания к себе в ущерб всему перечисленному. Конец месяца окажется щедрым на романтические знакомства.

Здоровье. В первую неделю июля-2024 здоровью Тельца ничего не угрожает, а во второй половине месяца есть вероятность подхватить инфекцию. Поэтому важно укреплять иммунитет, питаться сбалансировано и отводить на сон не менее восьми часов в сутки. В конце месяца может быть уязвим позвоночник, могут возникать боли в спине. Месяц благоприятен для прохождения курса массажа, отметил астролог.

Дева

Для Девы месяц также будет непростым. В первой декаде июля 2024 будет много возможностей на обновление, поэтому стоит заняться составлением личных и деловых планов. Девы будут чувствовать прилив сил и готовность активно действовать. Однако если были запланированы дальние поездки и путешествия, то есть риск, что они могут сорваться. Также может подорваться авторитет Девы. В этот месяц нужно поддерживать порядок в делах и планах, расставить все точки над "і".

Благоприятные дни июля 2024 года для Девы: 6, 11, 12, 19, 24, 25.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Девы: 1, 8, 13, 14, 21, 29.

Карьера. Будет возможность искать себя и совершенствоваться, но стоит двигаться только традиционным путем. Деве придется в этом месяце усердно работать. Могут возникнуть сложности и препятствия, но настойчивость и терпение будут залогом успеха.

Личная жизнь. С самого начала июля у Девы будут хорошие возможности для обретения счастья в любви и отношениях. Период благоприятен для встречи человека, с которым завяжется потрясающий роман. Чтобы в доме царило взаимопонимание, Деве нужно чаще проводить время с детьми.

Здоровье. В июле нужно больше двигаться и чаще бывать на свежем воздухе. Если не хватает времени на занятия спортом, можно больше гулять пешком по вечерам. Стоит уменьшить нагрузку на поджелудочную железу, отказаться от сладкого, не поднимать тяжести и не перерабатывать на приусадебных участках, потому что могут быть неприятные последствия для позвоночника.

Весы

Весы в июле 2024 года будут в постоянном напряжении. Надо постараться отбросить ненужную суету. По словам астролога, этот месяц будет сложным для представителей знака. Весам нужно руководствоваться голосом разума, а не подсказками интуиции - она может подвести в июле.

В третьей декаде июля ожидается большая загруженность на работе. Возможно, придется пожертвовать некоторыми бытовыми удобствами и оставаться сверхурочно. Но такие усилия дадут плоды и в дальнейшем могут принести большие поступления в семейный бюджет.

Благоприятные дни июля 2024 года для Весов: 8, 9, 12, 21, 22, 26.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Весов: 4, 10, 15, 20, 24, 31.

Карьера. Ситуация с карьерой будет двойственной. В начале месяца не стоит конфликтовать с начальством, ведь это может привести к увольнению. Инициатива будет наказуемой. Также нужно ликвидировать все долги. Во второй половине июля может быть новая должность, но будет очень жесткая конкуренция.

Деньги. В июле финансовая стабильность Весов может пошатнуться, потому что нужно будет помочь деньгами родственникам. Кроме этого, возможно придется потратиться на ремонт - что-то может сломаться, например, автомобиль. Перед поездкой авто нужно проверить, чтобы не сломалось в дороге.

Личная жизнь. В июле следует больше интересоваться желаниями любимого человека и быть щедрыми. Наряду с решением служебных вопросов Весам нельзя забывать о семье. Если что-то не сложилось в семейных отношениях, не стоит спешить раздувать конфликт, так как он может положить начало разводу.

Здоровье. Весам следует использовать июль с максимальной пользой для себя, больше времени проводить на свежем воздухе, больше есть свежих фруктов и овощей. Это хорошее время для лечения психических заболеваний, неврозов, расстройств сна и проведения различных диагностических обследований.

Водолей

Более тяжелые дни в июле также могут возникнуть у представителей знака зодиака Водолей. На работе может быть аврал, также нужно будет выполнить старые обещания. Из-за некоторых обязательных задач месяц будет сложным. В приоритете будет работа, поэтому отпуск, если он был запланирован, может сорваться. Какие-то катастрофические события могут возникнуть ближе к середине месяца. Во второй декаде июля могут произойти ДТП и несчастные случаи.

Более удачной для Водолея будет последняя декада июля - в это время возможны приятные новости, новые знакомства, встречи со старыми друзьями, сюрпризы и авантюры, перемены к лучшему и удачные неожиданные поездки. В конце месяца появится свет и надежда на лучшее.

Благоприятные дни июля 2024 года для Водолея: 1, 12, 13, 15, 19, 21, 25, 30, 31.

Неблагоприятные дни июля-2024 для Водолея: 3, 6, 8, 14, 18, 23, 27.

Карьера и деньги. Больших изменений в финансовой сфере не будет - ситуация будет более-менее стабильной. Однако ощущение скованности будет подталкивать к возникновению желания что-то изменить. Интуиция и умение предвидеть будущее развитие ситуации позволит продумать выгодный коммерческий план. Но работу лучше не менять, особенно в середине месяца.

Личная жизнь. Конфликты в личной жизни в июле удастся разрешить, отношения наладятся. В конце июля Водолей будет склонен к эксцентричным поступкам, что может плохо сказываться на любовных отношениях. В отношениях с детьми в начале июля обострятся противоречия, но в конце месяца удастся найти компромисс.

Здоровье. Вторая половина июля 2024 года будет благоприятной у Водолея для укрепляющих программ и оздоровительных процедур, санаторно-курортного лечения, прохождения повторного курса лечения. В середине месяца могут обостриться хронические недуги, особенно это касается нервной системы. Следует также обратить внимание на глаза, в частности, не стоит часами или сутками сидеть перед компьютером, иначе есть риск посадить зрение.

Смотрите гороскоп на июль-2024 для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Ранее астролог Влад Росс назвал счастливчиков июля. Счастливчиков июля всего трое - это Близнецы, Стрелец и Лев. Астролог Влад Росс составил гороскоп на месяц для каждого из них.

Также ранее Росс составил любовный гороскоп на июль 2024. 12 июля Венера будет в напряженном аспекте с Плутоном, что может усилить страстность и чувствительность, свидетельствует гороскоп на месяц.

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