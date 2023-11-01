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Будет 7 неудачных дней: астролог назвал худшие даты ноября 2023

Алёна Воронина
1 ноября 2023, 13:24
В ноябре будет два периода по несколько дней, когда не стоит принимать какие-то важные решения или заниматься серьезными делами, говорит Влад Росс.
Астрология, Влад Росс
Астролог назвал худшие даты ноября 2023/ коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Ноябрь 2023 года принесет украинцам как благоприятные дни для решения дел, так и очень неблагоприятные. Деловой гороскоп на ноябрь 2023 года гласит, что в этот период всем нужно быть крайне осторожными.

Таким прогнозом поделился известный астролог Влад Росс, об этом он рассказывает в гороскопе на ноябрь.

"Осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Лучше в это время не рисковать. С одной стороны, деловая активность будет на высоте, но с другой – слишком большие риски. Это связано с тем, что сначала Марс, планета деловой активности, будет идти Скорпионом, а потом перейдет к огненному Стрельцу", – отметил Влад Росс.

Астролог рассказал, что изменения, которые начались в октябре, вероятнее всего, продолжатся и в ноябре. В последний месяц осени возможно потребуется пересмотреть что-то в своей работе, изменить стратегию, трансформировать доходы

"Не исключено, что придется закрывать предприятие, чтобы потом, как птица Феникс, возрождаться из пепла, начиная с нуля новое дело. Об этом особенно красноречиво говорит напряженный аспект Марса и Урана, который обещает резкие повороты и перемены, а также сочетание Марса с Солнцем. Марс сейчас невероятно разыгрался: он очень быстрый и очень огненный, да еще и в огненно-опасном Скорпионе, а потом и в огненном Стрельце. Поэтому многие ситуации сейчас будут обостряться, в том числе и на украинском фронте. Будьте готовы к тому, что в определенный момент придется с кем-то попрощаться – с близким человеком или деловым партнером", – сказал Влад Росс.

Он отметил, что нужно будет перестраиваться и принимать новую рутину. По его словам, иногда всё же придется рисковать. Однако лишний риск может привести к краху, поэтому в этом месяце лучше перестраховаться.

Астролог говорит, что ноябрь 2023 является благоприятным месяцем для того, чтобы брать кредиты и выстраивать взаимоотношения с банками. Также в этот месяц хорошо привести в порядок все дела с налогами, ведь не исключены внезапные проверки.

Худшие дни в ноябре 2023 для решения дел

По словам астролога, в ноябре будет два коротких периода по несколько дней, которые являются неблагоприятными для деловой активности – тогда не стоит принимать какие-то важные решения или заниматься серьезными делами.

"Сложный транзит Марса ожидается 12 ноября. Причем он может активизироваться за несколько дней до точной даты, поэтому 9-12 ноября нужно избегать любых рискованных действий в работе и бизнесе. Также это неблагоприятное время, чтобы отправляться в путь на самолете. Кроме того, это не самые удачные дни для планирования сделок – есть риск, что они сорвутся, или произойдет какой-то форс-мажор.

Также еще один напряженный аспект Марса ожидается 23-25 ноября при переходе в Стрельца. На эти дни тоже не стоит планировать никаких важных и ответственных дел, говорит Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Лучшие дни в ноябре 2023 для решения дел

Астролог говорит, что 16-22 ноября будут более удачными днями для работы. В этот период энтузиазм и уровень энергии будут на высоте, а также будет больше возможностей решить важные задачи. Влад Росс подчеркнул, что бизнесмены не должны тратить зря эти дни.

"В первую неделю ноября нас ждет стоянка Сатурна – планеты, которая отвечает за дисциплину, поэтому в эти дни будет сложно что-то планировать и следовать этим планам, плюс может наблюдаться торможение в делах. Особенно это касается тех, кто связан со сферой строительства, работой в государственных учреждениях, любых структурных компаниях, где есть строгая иерархия. Это не лучшее время для закладки фундамента долгосрочных проектов", – добавил астролог.

Смотрите видеоверсию гороскопа на ноябрь 2023 года от астролога Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Раньше астролог Влад Росс рассказал, когда в ноябре можно путешествовать. По его словам, ноябрь-2023 будет в любом случае не особо благоприятен для рискованных и экстремальных путешествий.

Напомним, астролог Яна Тимощук сделала счастливый прогноз и назвала год, когда Украина выйдет из войны. По ее словам, "все беды Украины закончатся через 3 смерти правителей этого мира". Она добавила, что у Украины есть возможность завершить военные действия в течение 2 месяцев. Но год, когда Украина может выйти из тяжелого военного периода – 2026.

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