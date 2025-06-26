Будут купаться в деньгах: три знака зодиака разбогатеют в июле 2025 года

У представителей этих знаков есть шансы получить премии, заключить выгодные сделки или же найти новые источники дохода.

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Кто из знаков зодиака поймает удачу за хвост в июле 2025 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто из знаков зодиака в июле будет притягивать деньги магнитом

Из каких сфер ждать дохода

Июль 2025 обещает стать по-настоящему прорывным для представителей трех знаков зодиака, особенно в финансовом плане. Их ждут приятные стечения обстоятельств, новые возможности и повышение на работе. Главред выяснил, кому повезет в июле 2025 года.

Телец

В июле финансовая интуиция Тельцов будет на высоте. Представители этого знака зодиака могут найти новые источники дохода или удачно инвестировать. При этом астрологи не рекомендуют тратить энергию по пустякам.

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Также звезды пророчат Тельцам долгожданную помощь, которую им давно обещали близкие люди.

Дева

Июль у дев начнется с повышения на работе. Также прибыль может принести успешное завершение проекта и интересные предложения со стороны партнеров.

Наконец их умение плодотворно и качественно работать принесет щедрое вознаграждение. Главное - не обесценивать собственные достижения, передает портал Collective World.

Скорпион

Финансовые долги Скорпионам начнут возвращать. А влияние Марса и Плутона усилит их уверенность и способность действовать просчитано, что положительно скажется на финансовых делах.

Особенно удачной будет вторая половина месяца - для инвестиций, покупок или карьерных сдвигов.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

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