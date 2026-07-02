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Четыре знака зодиака войдут в "эру злодеев": до конца лета их не остановить

Константин Пономарев
2 июля 2026, 10:53
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Марс усиливает влияние на некоторые знака зодиака, помогая им добиться успеха в карьере, творчестве и важных жизненных целях до 11 августа.
Сразу четыре знака будут буквально "принимать свою темную сторону"
Сразу четыре знака будут буквально "принимать свою темную сторону" / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие возможности откроются совсем скоро
  • Почему лето станет переломным периодом
  • Что поможет достичь самых смелых целей

С 28 июня и до 11 августа Марс находится в знаке Близнецов, меняя общий энергетический фон. По словам астролога Джошуа Пингли, для четырех знаков зодиака этот период станет временем решительных действий, карьерных прорывов и смелых решений.

Астролог отмечает, что этим летом представители этих знаков будут буквально "принимать свою темную сторону" и заниматься делом. По словам Пингли, они входят в свою "эру злодеев" - время, когда ничто не сможет отвлечь их от достижения поставленных целей. Об этом пишет YourTango.

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Близнецы

Для Близнецов начинается один из самых активных периодов года. Марс в их знаке усиливает мотивацию, уверенность и желание двигаться вперед без промедления.

"Вас ждет очень насыщенная жизнь", - говорит Джошуа Пингли.

Близнецы будут готовы бороться за свои цели и не позволят никому помешать их планам. Однако астролог советует не забывать об отдыхе, поскольку высокая активность может привести к эмоциональному выгоранию.

Стрелец

Стрельцы почувствуют долгожданный прилив энергии, которого им давно не хватало для старта новых проектов. Именно сейчас, по мнению астролога, наступает подходящее время воплощать в жизнь даже самые смелые идеи.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Пингли отмечает, что представителям этого знака не стоит ограничиваться одним направлением. Наоборот, способность одновременно вести несколько проектов окажется преимуществом. Кроме того, Марс в Близнецах усилит их коммуникативные способности, благодаря чему будет легче находить единомышленников и поддержку.

Дева

Для Дев транзит Марса окажется особенно значимым в профессиональной сфере. Поскольку этот знак также находится под управлением Меркурия, влияние нынешнего положения планеты ощущается сильнее.

Астролог считает, что до 11 августа наступает удачный момент для карьерных перемен. Если давно возникало желание сменить работу, попросить повышение или обсудить продвижение по службе, сейчас стоит проявить инициативу. По словам Пингли, "Вселенная вознаграждает ваши амбиции" в этот период.

Рыбы

Рыбам Марс в Близнецах принесет эмоциональный и насыщенный событиями этап. Хотя временами ситуация может показаться хаотичной, именно она поможет избавиться от внутренних сомнений и раскрыть потенциал.

Джошуа Пингли советует не бояться проявлять себя и реализовывать творческие идеи. Благодаря усиленным коммуникативным навыкам и высокой мотивации представители этого знака смогут воплотить в жизнь проекты, которые раньше откладывали.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

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Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

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