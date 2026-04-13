Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

Руслана Заклинская
13 апреля 2026, 14:54обновлено 13 апреля, 16:14
Некоторые знаки зодиака от природы обладают настолько мощным энергетическим архетипом, что путь к власти и богатству кажется для них заранее проложенным.
Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они
Четыре знака зодиака, которые всегда получают желаемое / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли определить успех человека по знаку зодиака
  • Чем отличается Овен в достижении целей
  • Какие качества Льва помогают ему быть лидером

Определить формулу успеха только по знаку зодиака — задача не из легких. На потенциал человека влияет множество космических факторов, в частности положение планет в натальной карте рождения. Однако, анализируя энергетические архетипы и ключевые черты характера, можно выделить знаки, которые от природы настроены на покорение вершин и завоевание властных постов.

Главред узнал, какие четыре знака зодиака имеют наибольшие шансы стать сильными, влиятельными и успешными.

Овен

Овен — первый знак зодиака, который ассоциируется с энергией, инициативностью и стремлением к действию, утверждают астрологи Parade. Под влиянием Марса он отличается решительностью и внутренним драйвом. Овны обычно быстро включаются в работу, смело берутся за новые проекты и ориентированы на результат.

Их энергичность и уверенность помогают им достигать целей, а природная смелость часто делает их лидерами в команде.

Лев

Львы считаются одним из самых влиятельных знаков зодиака. Под управлением Солнца они обладают сильной харизмой, уверенностью и природными лидерскими качествами.

Их энергия привлекает людей, а творческое мышление помогает добиваться успеха в различных сферах. Львы обычно верят в собственные силы и не боятся отстаивать свою позицию, что делает их устойчивыми к неудачам.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионы отличаются интенсивностью характера и сильной внутренней энергией. На них влияют Марс и Плутон, что придает им решительность и способность к глубоким трансформациям.

Они настойчиво движутся к цели и редко отступают от своих убеждений. Сильная интуиция и внутренняя стойкость помогают Скорпионам достигать желаемого и преодолевать трудности.

Козерог

Козерогов часто называют одними из самых успешных знаков зодиака благодаря их дисциплине и трудолюбию. Под влиянием Сатурна они отличаются ответственностью, выдержкой и стремлением к стабильности.

Козероги постепенно, но уверенно движутся к своим целям, не останавливаясь перед трудностями. Их настойчивость и способность работать на результат часто приводят их к высоким профессиональным достижениям.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Parade

Parade.com — это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в качестве воскресной газетной вставки.

Одна из основных тем — это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.

Журнал Parade был основан в 1941 году.

На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в качестве электронного журнала — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Новости партнеров

Главное за день

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

16:31Мир
Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

13:49Война
Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах

12:00Аналитика
Популярное

Ещё
Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Ограничения возвращаются: что будет со светом 13 апреля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

Огурцы взойдут уже на третий день: проверенный метод выращивания рассады

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

16:49

Трое детей без отца: экс-мужа онкобольной российской ведущей посадили

16:48

Почему засыхает голубика и как её спасти: основные ошибки садоводов

16:40

Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр

16:31

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

16:18

О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
16:12

Буданов стремится перевести государственную машину в режим действия - СМИ о первых 100 днях главы ОП

15:47

"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

15:31

Житомирскую область накроют дожди и заморозки: когда ожидать ухудшения погоды

15:09

Можно ли дарить нож: истоки древних запретов и способ обойти "проклятие"

14:54

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

14:53

Харьков при Терехове накопил рекордный долг за энергоресурсы - $1 миллиард

14:48

Резкое потепление накроет Львовщину: когда температура подскочит до +18

14:39

"Не хочу это все терпеть": Винник сорвался на угрозы в гневном обращенииВидео

14:39

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

14:23

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

13:49

Оккупанты резко изменили тактику ударов Шахедами: Флеш раскрыл новую цель врага

13:38

Как правильно по-украински - "курити" или "палити": ответ удивит многих

13:24

Почему говорить "верный ответ" неправильно - раскрыт языковой нюансВидео

12:58

Венгрия не откажется от РФ сразу: Мадьяр сделал откровенное заявление о Путине

12:45

"Находился в нетрезвом состоянии": Тарас Цимбалюк попал в ДТПВидео

12:15

Выбрасывать запрещено: священник рассказал, что делать с освященной вербойВидео

12:14

Киев готов к диалогу с новым правительством Венгрии: Сибига назвал ключевые вопросы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

11:55

Пригреет до +18 °C: на Ровенщину идет долгожданное потепление, названа дата

11:50

Гривню "качнуло", валюта пошла в рост: сколько стоят доллар и евро после Пасхи

11:20

Ночные "минусы" не страшны — как защитить растения от заморозковВидео

11:13

Доллар и евро готовят "сюрпризы": эксперты рассказали, чего ожидать до конца апреля

11:01

Выбрасывать нельзя: что делать с пасками и яйцами, которые не съели - точный ответ

10:58

"Достигла дна": Бритни Спирс оказалась в рехабе из-за зависимости

10:26

Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

10:19

Поливальный понедельник - кого обливают водой и как появился этот обычайВидео

10:02

Трамп заявил, что ему не нравится Папа Римский: что вызвало гнев президента США

09:53

Никитюк показала первую пасхальную традицию с подросшим сыном: "Лучшая Пасха"Видео

09:51

Опасная геомагнитная буря пойдет на спад: когда закончится мощный шторм

08:45

Гороскоп на завтра, 14 апреля: Львам - неожиданность, Скорпионам - риск

08:16

Россияне захватили ещё один населённый пункт на ключевом направлении - DeepState

08:03

Конец эпохи Орбана и разворот политики Венгрии: Мадьяр сделал ряд заявлений после победы на выборах

07:28

Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменитсямнение

06:55

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

05:11

Не случайно: почему в СССР перила на лестницах устанавливали именно с левой стороны

04:49

Светлая седмица-2026: что нельзя делать в первую неделю после Пасхи

04:35

Масоны основали один из крупнейших городов Украины: как он называется сейчасВидео

04:28

В Украине ожидаются заморозки: синоптики удивили своим прогнозом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в аэропорту за 41 с

03:15

Сенсационное открытие: раскрыта тайна Антарктиды с таинственным островом

02:25

Поддержка США под вопросом: названы три сценария обострения отношений с Украиной

01:21

Правда о жизни на Сечи без стереотипов — воспоминания последнего запорожцаВидео

12 апреля, воскресенье
23:56

Резкий поворот погоды: важное предупреждение синоптиков для Киева

23:27

"Мы никогда не сдадимся": Орбан поздравил оппонента и сделал заявление

23:16

В Днепре потеплеет: когда в городе ожидается самый тёплый день недели

