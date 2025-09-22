Дар Вселенной: у трех знаков зодиака начнется эра достатка 22 сентября

В китайской астрологии понедельник - это День получения.

Астрологи говорят, что три китайских знака зодиака получат от Вселенной большую удачу и фортуну уже в понедельник, 22 сентября.

YourTango пишет, что понедельник - День получения, который пройдет под знаком Деревянной Лошади. В китайской астрологии такие дни приносят редкие дары, они сигнализируют о моментах, когда Вселенная открывает свои руки, посылая благословение. Что важно, смелость и риски в понедельник точно окупятся, передает Главред.

Каким китайским знакам зодиака повезет 22 сентября

Лошадь

Понедельник будет ощущаться для вас глубоко личным. Вы носили в себе вопросы относительно своего направления, не зная, принесут ли успех ваши последние шаги. Понедельник принесет доказательство того, что вы не идете слепо, и что ваши шаги совпадают с возможностями, которые кажутся безошибочно правильными. Обратный звонок, быстрое "да" или открытая дверь подтвердят ваш путь. Ваша эра изобилия наступила.

Змея

В этот день усилится ваше притяжение. Отношения, финансовое бремя или старая идентичность, от которой вы отказались месяцы назад, внезапно возвращаются с подарком. Это как будто энергия, которую вы высвободили, ждала подходящего времени, чтобы вернуться в виде изобилия. Для некоторых это может выглядеть как неожиданная удача, для других это приглашение, которое подтверждает, что вы именно там, где вам нужно быть.

Тигр

22 сентября все ваши ожидания превратятся в реальность. То, чего вы ждали в любви или деньгах, тихо набирает скорость и достигает вас. Это редкий вид удачи, который не просто удивляет вас, он подтверждает, что ваша интуиция была точной все это время.

