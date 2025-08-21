Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют уже вот-вот

Марина Фурман
21 августа 2025, 02:40
39
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
гороскоп, деньги
Финансовый гороскоп / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У кого улучшится финансовое положение
  • Кому звезды обещают вознаграждения за работу

Астрологи прогнозируют, что до конца августа 2025 года три знака зодиака могут получить неожиданные финансовые поступления. Это могут быть премии, выгодные предложения или взаимные инвестиции, которые изменят их финансовое положение. Главред выяснил, кто разбогатеет в ближайшее время.

Лев

Львы могут ожидать неожиданные финансовые поступления. Это может быть невыплаченная вовремя заработная плата, ценный денежный подарок или вознаграждение за качественную работу.

видео дня

Львы, с их врожденной щедростью, вероятно, не оставят эти деньги себе - они выделят часть из них близким или для сиюминутных удовольствий.

Астрологи на портале Ofeminin предлагают инвестировать часть средств, чтобы в будущем получить дополнительную прибыль.

Стрелец

Вторым знаком зодиака, который почувствует финансовый достаток является Стрелец. Энергия этого знака зодиака станет магнитом для новых возможностей в ближайшие дни.

Астрологи предполагают, что Стрельцы могут рассчитывать на новые карьерные возможности, неожиданную прибыль от инвестиций или дополнительные источники дохода.

Важно доверять своей интуиции - она поможет Стрельцам принимать правильные решения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец

Тельцы, которые известны своей терпеливостью и организованностью, скоро почувствуют, что их старания оценены.

Бонус, повышение зарплаты или реализация долгожданной инвестиции - вот лишь несколько возможных источников дополнительных финансовых поступлений. Однако Тельцам следует разумно инвестировать свои дополнительные средства.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Телец гороскоп Стрелец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

01:39Политика
Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:28Политика
"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назад

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Дроны РФ атаковали Украину: в трех областях - "прилеты", пожары и пострадавшие

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Встреча Путина и Зеленского: у Лукашенко выступили с неожиданным преложением

Последние новости

04:30

Настоящий знак от Вселенной: каким четырем знакам зодиака повезет 21 августа

04:08

Почему кот шипит на человека - настоящая причина, которая удивит многихВидео

03:30

Сотни городов могут оказаться под водой: гигантский ледник на грани коллапсаВидео

02:40

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют уже вот-вот

01:39

Новый "Будапешт" невозможен: в ОП раскрыли детали переговоров о гарантиях безопасности

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:30

"Не смогу объяснить это иначе, как убийство": Мэтт Деймон чуть не умер на руках у друга

00:12

Кто бы мог подумать: эксперты раскрыли, насколько электромобили дешевле "обычных"

20 августа, среда
23:28

Путин переоценил себя, манипуляции с Трампом обернулись против Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучих неожиданно снялась с соревнований: стало известно, что произошло

Реклама
22:57

"Рой" Шахедов уже возле Киева: столица под угрозой ракетно-дроновых ударов

22:34

Жесткая магнитная буря "трусит" страну: Украину атаковал 6-балльный шторм

22:30

"Ползучее наступление" в Донетчине: в ВСУ раскрыли тактику врагу на фоне переговоров

22:15

От войск во Львове до соглашения с США: СМИ узнали сценарии гарантий безопасности

21:49

Ловушка для россиян на Донетчине захлопывается - ВСУ в шаге от окружения армии РФ

21:35

Медведев заговорил о войсках НАТО в Украине и вспомнил "безмозглого галльского петуха"

21:35

Где три различия между парнями, которые режут дерево: непросто будет найти отгадку

21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

21:13

Невероятно нежная утиная грудка с вишневым соусом: блюдо, от которого все будут в восторгеВидео

21:12

"Я сейчас чувствую": Лидия Таран заговорила о личной жизни

21:10

Капуста пролежит всю зиму: секрет сентябрьского ухода, который работаетВидео

Реклама
20:43

В Украине приняли важное решение по мобилизации - что изменится и для кого

20:28

Почему консервированные огурцы мягкие: секретная добавка спасет любимое блюдоВидео

20:21

Украинский след на Курщине: историк рассказал, как Россия присвоила СуджуВидео

20:11

Трамп был ошеломлен: Зеленский и Европа предложили ему "сделку" по территории – FT

20:10

Российский "Шахед" атаковал пригород Варшавы - как реагируют власти страныВидео

19:43

В Украину идет похолодание: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Реклама
17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять