Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Эта среда, согласно китайской астрологии - день отхода.

Вы узнаете:

Какой знак зодиака ждет противостояние

Кому улыбнутся новые возможности 20 августа

Астрологи считают, что уже в среду, 20 августа, 6 китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь значительную удачу и достаток.

YourTango сообщает, что эта среда приходится на день отхода, который согласно китайской астрологии, является одним из самых мощных для прорывов. Этот день поможет избавиться от бремени, которое человек бессознательно носил, передает Главред.

Какие китайские знаки зодиака ждет удача и изобилие

Петух

В этот день вы можете чувствовать осознанность того, что больше не работает в вашем распорядке дня, отношениях или самооценке. Удача приходит, когда вы действуете на основе этого осознания, даже в незначительных аспектах. Вам стоит отказаться от привычки, шаблона или роли, которую вы играли.

Змея

20 августа вас ждет поворотный момент. Достаток может прийти от разрыва связей с кем-то или чем-то, что истощало вашу энергию. Это может быть финансовая проблема, которую вы перестаете подпитывать, динамика отношений, которую вы отказываетесь повторять, или даже убеждение, которое ограничивает то, чего вы заслуживаете. Как только вы отпустите это, появятся новые возможности там, где когда-то было только разочарование.

Обезьяна

Это идеальный день, чтобы изменить направление. Вам нужно быть честным с собой. Отпустив один путь, вы окажетесь на совершенно правильном пути к успеху. Как только вы перестанете двигаться в неправильном направлении, откроется более легкий путь вперед.

Бык

В среду вас ждет день очищения и обновления. Ваше изобилие связано со здоровьем, стабильностью и спокойствием. Что-то в вашем ежедневном ритме, возможно, нуждается в улучшении, будь то лучший сон, крепкие границы или то, как вы относитесь к своим обязанностям. Избавление от одного упрямого и устаревшего стандарта может сразу сделать вашу жизнь легче.

Коза

В этот день вы почувствуете эмоциональное освобождение. Возможно, на заднем плане есть воспоминание, разочарование или ожидания, которые формируют то, как вы движетесь в отношениях. День отказов приглашает вас отпустить это, не делая вид, что это не имело значения.

Собака

Этот день подтолкнет вас к противостоянию тому, чего вы предпочли бы избежать. Это может быть работа, любовь или даже то, как вы разговариваете с собой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

