Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Марина Фурман
27 сентября 2025, 02:45
26
Проверьте, попали ли вы в список счастливчиков.
гороскоп, деньги
Финансовый гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто разбогатеет в октябре
  • Кому в октябре звезды "обещают" премии на работе

В октябре три знака зодиака почувствуют значительный прирост в финансах. Их ждут приятные сюрпризы в виде новых сделок, доходов или карьерных успехов. Главред выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

В октябре у Тельцов финансовые дела пойдут вверх. Их настойчивость и терпение дадут отличные результаты. Возможны премии или повышение заработной платы, а инвестиции наконец-то окупятся.

видео дня

Совет Тельцам: смело принимайте финансовые решения - они будут успешными.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львам октябрь "принесет" особый финансовый успех. Их харизма привлечет выгодные предложения. Возможны выгодные сделки, неожиданные подарки или денежные выигрыши, говорится на портале Made in Vilnius

Совет Льву: воспользуйтесь всеми предложениями - они могут изменить ваше положение.

Скорпион

В октябре деньги могут просто "упасть с неба" на Скорпионов. Их интуиция поможет принять правильные решения.

Второй месяц осени - благоприятное время для долгосрочных инвестиций.

Совет Скорпиону: полагайтесь на свою интуицию - она приведет вас к финансовому успеху.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Скорпион гороскоп Телец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

00:14Фронт
Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:56Мир
В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательства

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательства

22:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Украину накроют заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Тиграм - ссоры, Драконам - месть

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Алла Пугачева приняла важное решение - что произошло

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

Путинистка Шукшина озвучила последнее предсмертное желание

Последние новости

04:35

Как правильно говорить - "Дай Боже" или "Дай Бог": можно использовать только один вариант

04:21

Гороскоп на завтра 28 сентября: Овнам - куча денег, Весам - неудача

03:57

Как правильно хранить лаваш: секрет долгой свежести продукта

03:31

Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

02:45

Деньги "упадут с неба": три знака зодиака разбогатеют в октябре

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВойна выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – Золотарев
02:17

Собрал личное кладбище: Киркоров объявил о странном решении

01:46

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

01:34

Один натуральный продукт растворяет накипь в туалете за 15 минут

00:14

Россияне атаковала Запорожье: есть пострадавшие и разрушения

Реклама
26 сентября, пятница
23:56

Трамп открыт к предоставлению Украине нового оружия большой дальности, - WSJ

23:12

С украинцев дерут втридорога за обычный овощ: подорожал уже на 24%

22:38

В Украину дважды залетали БпЛА из Венгрии - Генштаб показал доказательстваФото

22:38

Козловский перевыпустил свой хит 2000-х "Знаешь"

22:36

Трампу не нравятся пылающие российские НПЗ: Reuters узнали причину

21:45

"Чтобы испытать": принц Уильям выпил и выдал правду о болезни жены

21:45

Отключение газа и электроэнергии: украинцев предупредили, кто в зоне риска

21:24

Захарова выдала опус о "планах" Украины начать Третью мировую

21:18

"Еще минус пятнадцать килограммов": Ольга Сумская ошеломила своим заявлением

21:17

Потомки знахарей и гадалок носят особые фамилии - их можно услышать и сейчас

20:32

"Процесс уже невозможно остановить": создатель ChatGPT озвучил будущее ИИ

Реклама
20:29

"Кремлевский лакей": Сибига жестко поставил на место охамевшего Сийярто

20:20

Украинка открыла посылку из Китая и была шокирована содержимым: что было внутри

20:14

В Украине изменятся правила продажи авто: продавцов заставили раскрыть важные данные

19:45

В Украине ударит мороз и будут лить дожди: синоптики предупредили о непогоде

19:35

"Зайдут крылатые ракеты": Свитан рассказал, как Путин использует "беззубость" НАТО

19:30

Рецепт божественных квашеных помидоров: главный секрет в рассоле

19:30

На прицеле Москва и Питер: СМИ о вероятности передачи США Украине мощных ракет

19:10

Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украинымнение

18:55

Клиентам ПриватБанка блокируют карты при снятии денег: в чем причина

18:54

Лукашенко обратился к Зеленскому с "хорошим предложением" после встречи с ПутинымВидео

18:48

НАБУ и ЦПК продолжают манипуляции вокруг дела детектива Магамедрасулова, - эксперт

18:28

Секрет идеальной корочки: как превратить обычную картошку в шедевральное блюдоВидео

18:13

Офисный гардероб на осень 2025: как выглядеть стильно на работе

17:55

Новый дорожный знак с "черными воротами" озадачил водителей: что он означает

17:55

"Оставайтесь людьми": бывшая жена Кеосаяна высказалась о его смерти

17:50

"Истинный гнев": наследница династии Guinness раскритиковала сериал о ее семье

17:23

Венгерские дроны проникли в воздушное пространство Украины: Зеленский назвал их цель

17:22

Путину грозит ядерная "ответка": Золотарев об ударах по главным городам РФВидео

17:13

Следят за каждым шагом: названы четыре знака зодиака, которые ревнивы до ужаса

16:39

Доллар резко полетел вниз после бешеного скачка: новый курс валют на 29 сентября

Реклама
16:38

Шикарная замена мясу по-французски: рецепт гнезд из куриного фарша за 25 минут

16:37

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты

16:22

"Динамо" против "Шахтера": обнародованы результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины

16:21

Женщина наткнулась на жуткую находку в детской книжке: что она увидела

16:13

Сложная загадка для самых сообразительных: где ошибка на рисунке

15:43

Четыре Ту-95 в воздухе: украинцев предупредили об угрозе массированного удара

15:40

Бросила РФ ради паспорта: Тодоренко приняла неожиданное решение

15:34

Особенные люди: что значит, если на вашей руке нет линии судьбы

15:25

Украинские мужчины массово пересекают польскую границу: статистика пограничников

15:13

Риск высок, как никогда: политолог предупредил о возможности начала новой войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять