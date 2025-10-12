Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Воскресенье вознаградит усилия трех знаков китайского гороскопа.

Некоторым китайским знакам повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Трое китайских знаков зодиака будут привлекать удачу и финансовое благополучие 12 октября. В частности, воскресный День Стабильности пройдет под знаком Деревянного Тигра, пишет YourTango.

Известно, что в китайской астрологии Дни Стабильности связаны с возвращением контроля после недель, которые могли казаться непредсказуемыми.

Именно в этот день мужество Тигра встречается с преданностью Собаки, принося энергию, которая вознаграждает за искренность и доведение дел до конца, передает Главред.

Для кого 12 октября подготовило прорывы:

Тигр

Воскресенье принадлежит вашему животному знаку, поэтому наблюдается прогресс в сфере, которая была финансово или эмоционально сложной. Вы почувствуете облегчение стресса, который месяцами пожирал вашу энергию. В этот день не спешите что-то доказывать, поскольку ваши результаты говорят сами за себя.

Змея

Для вас изобилие проявится через подтверждение, спокойствие и медленный прогресс. Энергия дня привлекает внимание к вашей ценности. Вы можете заметить, что снова открывается давно назревшая возможность. Однако, ясность должна стать основой вашего следующего раздела.

Дракон

12 октября ваши амбиции будут направлены на что-то длительное. Вы жонглировали целями и обязательствами, но воскресное расположение Деревянного Тигра упрощает вещи. Финансовая или личная победа напомнит вам, что не все требует усилий, и иногда импульс приходит в тот момент, когда вы перестаете его контролировать.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

