Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Вы узнаете:
- Каких знаков зодиаков ждет финансовая удача
- Кого ждут новые свершения
Трое китайских знаков зодиака будут привлекать удачу и финансовое благополучие 12 октября. В частности, воскресный День Стабильности пройдет под знаком Деревянного Тигра, пишет YourTango.
Известно, что в китайской астрологии Дни Стабильности связаны с возвращением контроля после недель, которые могли казаться непредсказуемыми.
Именно в этот день мужество Тигра встречается с преданностью Собаки, принося энергию, которая вознаграждает за искренность и доведение дел до конца, передает Главред.
Для кого 12 октября подготовило прорывы:
Тигр
Воскресенье принадлежит вашему животному знаку, поэтому наблюдается прогресс в сфере, которая была финансово или эмоционально сложной. Вы почувствуете облегчение стресса, который месяцами пожирал вашу энергию. В этот день не спешите что-то доказывать, поскольку ваши результаты говорят сами за себя.
Змея
Для вас изобилие проявится через подтверждение, спокойствие и медленный прогресс. Энергия дня привлекает внимание к вашей ценности. Вы можете заметить, что снова открывается давно назревшая возможность. Однако, ясность должна стать основой вашего следующего раздела.
Дракон
12 октября ваши амбиции будут направлены на что-то длительное. Вы жонглировали целями и обязательствами, но воскресное расположение Деревянного Тигра упрощает вещи. Финансовая или личная победа напомнит вам, что не все требует усилий, и иногда импульс приходит в тот момент, когда вы перестаете его контролировать.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
