Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

В жизни некоторых представителей зодиака назревают судьбоносные события.

Двух знаков зодиака ждут важные перемены / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Какие два знака зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен

Кто примет важное решение

В ближайшие дни двум знакам зодиака придется принимать решения, которые могут перевернуть их жизнь "с ног на голову". Это время, когда перед ними открывается немало новых возможностей. Самое главное - не потерять внутренний баланс и слышать себя. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кто из знаков зодиака на пороге больших перемен.

Скорпион

Скорпионам пора оставить позади то, что истощает, и открыть новые возможности, где они смогут расти и развиваться.

Представителей этого знака зодиака ждет выгодное предложение на работе, которое будет связано со сменой направления.

Существует также возможность получить больше власти: новая роль, ответственность, переговоры на своих условиях.

Совет Скорпиону: перед тем, как принять решение, составьте два списка - что это направление дает и что забирает.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весам нужно четко определить границы и выбрать путь, который больше всего соответствует их ценностям, даже если это разочарует часть окружающих. Решения могут коснуться отношений, сотрудничества или юридической/финансовой сделки.

Совет для Весов: проверяйте любое решение по трем критериям: "ценности", "рост", "границы". Действуйте только, когда два из трех - "да".

Смелость сказать четкое "да" или "нет" станет решающим поворотом, с которого начнется новый, более сознательный этап.

