Два знака зодиака на пороге важных перемен в жизни: кто сделает судьбоносный выбор

Вы узнаете:
- Какие два знака зодиака стоят на пороге судьбоносных перемен
- Кто примет важное решение
В ближайшие дни двум знакам зодиака придется принимать решения, которые могут перевернуть их жизнь "с ног на голову". Это время, когда перед ними открывается немало новых возможностей. Самое главное - не потерять внутренний баланс и слышать себя. Главред, со ссылкой на Made in Vilnius выяснил, кто из знаков зодиака на пороге больших перемен.
Скорпион
Скорпионам пора оставить позади то, что истощает, и открыть новые возможности, где они смогут расти и развиваться.
Представителей этого знака зодиака ждет выгодное предложение на работе, которое будет связано со сменой направления.
Существует также возможность получить больше власти: новая роль, ответственность, переговоры на своих условиях.
Совет Скорпиону: перед тем, как принять решение, составьте два списка - что это направление дает и что забирает.
Весы
Весам нужно четко определить границы и выбрать путь, который больше всего соответствует их ценностям, даже если это разочарует часть окружающих. Решения могут коснуться отношений, сотрудничества или юридической/финансовой сделки.
Совет для Весов: проверяйте любое решение по трем критериям: "ценности", "рост", "границы". Действуйте только, когда два из трех - "да".
Смелость сказать четкое "да" или "нет" станет решающим поворотом, с которого начнется новый, более сознательный этап.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
