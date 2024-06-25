Финансы пойдут вверх, а удача улыбнется: лучшие дни в июле 2024 - Росс

Июль прекрасно подойдет для продвижения себя или своего продукта, особенно сельскохозяйственных продуктов, говорит Росс.

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Финансовый гороскоп на июль 2024 года / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В июле 2024 года финансовые дела пойдут вверх. Однако для того, чтобы оставаться на плаву, придется прилагать серьезные усилия и справляться с неожиданностями. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, первая треть июля будет более спокойной в финансовом плане.

"Стоит планировать продажи или активные траты заранее, с самого начала июля. Тем более, в это время могут появятся новые идеи, что позволит посмотреть на свои финансовые дела под другим углом. После 11 июля Венера переходит в знак Льва и сразу же встретится с напряжением, что может вызвать волнение и дополнительные нагрузки. Любые финансовые риски в середине месяца могут быть неоправданными, даже опасными. 11-17 июля будет очень большая угроза обмана на очень большие деньги", - говорит астролог.

Он заметил, что в этом месяце может появиться необходимость в дополнительных вложениях в рекламу и пиар.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

"Июль прекрасно подойдет для продвижения себя или своего продукта, особенно сельскохозяйственных продуктов, напитков и тому подобное. 21 июля Венера создаст гармоничный аспект с Юпитером, а это один из самых удачных транзитов для финансового роста и выигрыша. Поэтому можно попытать счастья в игре и лотерее. Вблизи 21 июля также хорошо рекламировать себя, свои товары и услуги. Особенно 17-18 июля при гармоничной Луне может все удаваться. Это лучшее время для покупки важных товаров, одежды", - подчеркнул Влад Росс.

Смотрите видео с астрологическим прогнозом на июль 2024 года от Влада Росса:

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