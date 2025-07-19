Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

Суббота принесет устойчивость и стабильность в жизнь нескольких знаков зодиака.

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Кому улыбнется фортуна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто обретет гармонию 19 июля

Какие знаки китайского гороскопа ждут большие перемены

Астрологи предсказывают, что шесть китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь фортуну уже 19 июля.

Как пишет YourTango, суббота - это день разрушения, который в китайской астрологии направлен на очищение. Этот день может принести устойчивость и стабильность в жизнь, пишет Главред.

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Кому улыбнется фортуна 19 июля

Бык

В этот день вы вступите в редкую форму личной гармонии. Что-то станет неоспоримым, и это будет выглядеть как истина, которой вы избегали. Это может проявиться как новая рутина, которая остается, или как большая финансовая опция, которую вы раньше не могли увидеть.

Змея

19 июля подталкивает ваш знак к высвобождению определенной динамики в вашей жизни, которая была довольно изнурительной. Вам не обязательно прекращать отношения или увольняться с работы, но вы можете изменить способ, которым вы принимаете в них участие. Это изменение имеет решающее значение.

Свинья

Суббота поможет вам провести окончательную черту вокруг чего-то, что никогда не должно было быть вашей ответственностью. Это может быть эмоциональный труд, логистическое жонглирование или просто постоянное наверстывание чьей-то непоследовательности. Вы можете найти время для чего-то, что откладывали, или принять быстрое решение, которое окупится почти мгновенно.

Собака

В субботу вы можете почувствовать ясность. Сделав другой выбор сейчас, вы измените свой путь на этой неделе. Вы можете получить шанс проявить себя по-другому в ситуации, от которой вы отказались, или наконец получить зеленый свет, которого ждали.

Кролик

Вы наконец перестаете сомневаться в чем-то, что постоянно зовет вас. Вы перестаете просить разрешения у кого-то другого делать то, что, как вы знаете, вам суждено сделать. Вы можете получить знак от Вселенной, финансовую возможность или четкое указание от кого-то важного.

Лошадь

19 июля вам может казаться, что план меняется, но это незначительное изменение маршрута - лучшее, что могло произойти. Вы, вероятно, обнаружите, что то, что идет сегодня, но освобождает место для чего-то вдвое более ценного в течение нескольких дней.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

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