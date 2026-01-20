Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлого

Анна Ярославская
20 января 2026, 16:54
55
Скорпионов ждут большие перемены. Прогноз на конец зимы опубликовала астролог Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Анжела Перл опубликовала гороскоп для Скорпионов на февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события повлияют на Скорпионов в феврале
  • Что произойдет в сфере семьи и места жительства
  • Какие перемены ожидаются на работе

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на февраль 2026 года для представителей знака зодиака Скорпион.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денег.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 февраля — полнолуние в десятом доме гороскопа. Это сектор достижений, целей, карьеры и того, как вы себя представляете в социуме и чего хотите добиться. Это полнолуние высветит вопросы, связанные с работой, карьерой, начальством. Не исключены события, связанные с отцом. Возможна смена работы или статуса в отношениях (брак, развод). Возможно вы станете владельцем своего бизнеса или узнаете, что ждете ребенка.

4 февраля Уран — планета, которая отвечает у вас за место жительства —развернется в прямое положение. Процессы, которые не решались с 6 сентября, сдвинутся с мертвой точки.

Уран выходит из вашего седьмого дома (отношений, брака, партнёрства) в апреле. А управляет он четвертым домом, поэтому темы семьи, брака и места жительства могут переплетаться. Может, идёт раздел имущества. Возможно, вы расстаётесь и не могли договориться по поводу детей, имущества. Если какая-то тема тянулась с сентября, то завершится в районе 4 февраля. В целом, нестабильность в отношениях, которую Уран давал последние 7-8 лет, тоже закончится. В апреле Уран выйдет из этого сектора брака и партнёрства на 84 года.

15 февраля — Сатурн входит в ваш шестой дом гороскопа и соединяется с Нептуном. Такое сильное соединение в нулевом градусе обычно говорит о начале чего-то. Скорпионов ждет начало новой работы, нового режима, нового питания, вы начинаете заниматься спортом. Сатурн символизирует регулярность и дисциплину. Сатурн будет находиться в этом секторе два года — до апреля 2028-го. Возможно, вам нужно будет проходить регулярное лечение, пить лекарства. Может, вы создадите компанию по решению каких-то вопросов, оформлению документов, например, по уходу за животными. Не исключено, что у вас начнётся большой рабочий проект или вас отправят в длительную командировку на два года. Может, вы организуете свою компанию и будете нанимать людей.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 февраля — новолуние, и в этот день будет солнечное затмение. Начнется коридор затмений до 3 марта. Солнечное затмение 17 февраля произойдёт в вашем четвертом доме. Это говорит о возможном переезде, смене состава семьи. Может, вы женитесь и переедете к жене, или выйдете замуж и переедете к мужу, или купите квартиру/дом вместе. Или на вас перепишут квартиру родители. Не исключено, что вы получите наследство по недвижимости. Или решите продать всю недвижимость и эмигрировать. Будут новости у кого-то из членов семьи: дочка выходит замуж, сын женится, рождается ребенок, внук/внучка. Состав семьи меняется: вы разводитесь и разъезжаетесь, забираете маму к себе. Или, например, бабушка уходит из жизни и оставляет наследство. Что-то по этому затмению будет связано с переменами в семье, недвижимостью и местом жительства.

И заканчивается месяц ретроградным Меркурием с 26 февраля по 20 марта в пятом доме гороскопа. Пятый дом — тема любви, детей и творчества, а также удовольствий. Это может быть смена детского сада или школы для детей, смена учительницы, смена планов на отпуск или поездку. Не исключено участие в конкурсах, соревнованиях — даты могут перенестись. Или вы собирались с подругами в театр, кафе, но кто-то передумал, обстоятельства поменялись. По ретро-Меркурию всегда могут меняться планы. Бывшие поклонники могут вспомнить о вас, возможен возврат прошлых отношений. Знакомства в этот период могут быть не очень удачными, поскольку принесут разочарование. Но это хороший период, чтобы что-то доделать, завершить или вернуться к старому хобби.

Гороскоп для Скорпионов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Скорпион гороскоп на февраль гороскоп Скорпион Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:57Энергетика
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54Экономика
Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:48Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 20 января (обновляется)

Последние новости

17:57

Украину накрыли жесткие аварийные отключения света - где ситуация хуже всего

17:49

Как говорить с котом, чтобы он понимал хозяина и слушался - секрет знают единицыВидео

17:41

Нес авиабомбы: десантники сбили дорогостоящий российский дрон "Форпост"Видео

17:39

Спасет во время отключений: как сделать рукомойник из бутылки воды

17:36

Три запрета, которые стоит нарушать: что нельзя делать в праздник 21 января

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:28

В приюте были уверены, что пёс слепой, но вскоре всплыла неожиданная правда

17:21

Без витрин и касс: как нелегальные сигареты продают через интернет

17:16

Украинские звезды постят свои смелые фото, чтобы поддержать Елену Тополю

17:03

Возвращение мира "Игры престолов": о чем новый сериал "Рыцарь семи королевств"Видео

Реклама
16:55

На начало 2026 года UKRTAC выходит на объем около 70% потребностей ВСУ в бронежилетах

16:54

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

16:54

Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлогоВидео

16:48

Трамп запускает замену для ООН: какова роль Украины в новой организации и для чего там РФ

16:44

Семь минут и готово: рецепт невероятно вкусной и бюджетной закуски из лаваша

16:38

София Ротару поделилась новым фото со своим мужчиной

16:33

Полярный холод накроет Житомирскую область: прогноз погоды на ближайшие дни

16:30

Останется ли Киев без отопления: эксперт раскрыл реальный сценарий

15:56

В Украине внезапно снизили цены на популярное мясо: сколько обойдется килограмм

15:47

Как вскипятить воду без света и газа: 5 эффективных способов во время отключений

15:32

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Реклама
15:21

"Объединила всех против себя": Тина Кароль обратилась к украинцам после скандалаВидео

14:59

Ядерная безопасность под угрозой: из-за российской атаки ЧАЭС полностью обесточена

14:50

За 10 лет своего существования НАБУ проело более 10,6 млрд грн налогов украинцев – эксперт

14:36

Сибирский антициклон с морозами бушует на Полтавщине: как изменится погода

14:33

Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мираВидео

14:25

Когда празднуют Сретение 2026: точная дата, история праздника, что нельзя делать

14:16

Тарас Тополя стал новой жертвой после "слива" скандального видео экс-жены - детали

14:12

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

14:04

Галкин показался в новом образе: стал бородачом

13:38

Ситуация обостряется: враг оккупировал село и продвинулся на горячем направлении

13:37

Американцы массово отказываются от работы за 120 тысяч долларов – в чем причина

13:35

Гороскоп на завтра 21 января: Девам - неожиданный подарок, Водолеям - конфликт

13:33

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

13:16

Украинцам рассказали, что положить на подоконник, чтобы сохранить тепло в доме

13:07

Игнат раскрыл, куда летела ракета "Циркон" и назвал циничный замысел врага

13:05

Украину сильно пригреет: известна точная дата резкого потепления

12:49

Лавров заявил, что Украина находится в "очень плохой ситуации" и назвал "врагов" РФ

12:42

Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

12:17

Землю накрыла мощная магнитная буря "красного уровня": к чему следует быть готовым

12:05

Где в Украине самая сложная ситуация после атак РФ: Зеленский раскрыл деталиФото

Реклама
11:56

"Тяжелая тема": украинская актриса рассказала о службе бывшего мужа

11:32

Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

11:09

"Не поделили": Глущенко откровенно высказалась о разводе с мужем

10:54

В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на матьФото

10:49

Атака РФ была не столь массированной, как ожидалось: Братчук предположил, что задумал враг

10:45

РФ выпустила по Украине "Циркон", рой ракет и БПЛА: сколько целей сбили ВСФото

10:32

Трамп позвал Путина в Совет мира и пригрозил Макрону из-за "враждебности"Видео

10:25

Удар по Ровенской области: более 10 тыс. человек остались без света, есть разрушения

10:20

22 января изменило Украину навсегда: что на самом деле означает День Соборности

10:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 января (обновляется)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять