Гороскоп для Скорпионов на февраль 2026: переезд, новая работа и возврат прошлого

Скорпионов ждут большие перемены. Прогноз на конец зимы опубликовала астролог Анжела Перл.

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Скорпионов на февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие важные астрологические события повлияют на Скорпионов в феврале

Что произойдет в сфере семьи и места жительства

Какие перемены ожидаются на работе

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на февраль 2026 года для представителей знака зодиака Скорпион.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Гороскоп для Скорпионов 2026: год важных решений и неожиданных денег.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 февраля — полнолуние в десятом доме гороскопа. Это сектор достижений, целей, карьеры и того, как вы себя представляете в социуме и чего хотите добиться. Это полнолуние высветит вопросы, связанные с работой, карьерой, начальством. Не исключены события, связанные с отцом. Возможна смена работы или статуса в отношениях (брак, развод). Возможно вы станете владельцем своего бизнеса или узнаете, что ждете ребенка.

4 февраля Уран — планета, которая отвечает у вас за место жительства —развернется в прямое положение. Процессы, которые не решались с 6 сентября, сдвинутся с мертвой точки.

Уран выходит из вашего седьмого дома (отношений, брака, партнёрства) в апреле. А управляет он четвертым домом, поэтому темы семьи, брака и места жительства могут переплетаться. Может, идёт раздел имущества. Возможно, вы расстаётесь и не могли договориться по поводу детей, имущества. Если какая-то тема тянулась с сентября, то завершится в районе 4 февраля. В целом, нестабильность в отношениях, которую Уран давал последние 7-8 лет, тоже закончится. В апреле Уран выйдет из этого сектора брака и партнёрства на 84 года.

15 февраля — Сатурн входит в ваш шестой дом гороскопа и соединяется с Нептуном. Такое сильное соединение в нулевом градусе обычно говорит о начале чего-то. Скорпионов ждет начало новой работы, нового режима, нового питания, вы начинаете заниматься спортом. Сатурн символизирует регулярность и дисциплину. Сатурн будет находиться в этом секторе два года — до апреля 2028-го. Возможно, вам нужно будет проходить регулярное лечение, пить лекарства. Может, вы создадите компанию по решению каких-то вопросов, оформлению документов, например, по уходу за животными. Не исключено, что у вас начнётся большой рабочий проект или вас отправят в длительную командировку на два года. Может, вы организуете свою компанию и будете нанимать людей.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 февраля — новолуние, и в этот день будет солнечное затмение. Начнется коридор затмений до 3 марта. Солнечное затмение 17 февраля произойдёт в вашем четвертом доме. Это говорит о возможном переезде, смене состава семьи. Может, вы женитесь и переедете к жене, или выйдете замуж и переедете к мужу, или купите квартиру/дом вместе. Или на вас перепишут квартиру родители. Не исключено, что вы получите наследство по недвижимости. Или решите продать всю недвижимость и эмигрировать. Будут новости у кого-то из членов семьи: дочка выходит замуж, сын женится, рождается ребенок, внук/внучка. Состав семьи меняется: вы разводитесь и разъезжаетесь, забираете маму к себе. Или, например, бабушка уходит из жизни и оставляет наследство. Что-то по этому затмению будет связано с переменами в семье, недвижимостью и местом жительства.

И заканчивается месяц ретроградным Меркурием с 26 февраля по 20 марта в пятом доме гороскопа. Пятый дом — тема любви, детей и творчества, а также удовольствий. Это может быть смена детского сада или школы для детей, смена учительницы, смена планов на отпуск или поездку. Не исключено участие в конкурсах, соревнованиях — даты могут перенестись. Или вы собирались с подругами в театр, кафе, но кто-то передумал, обстоятельства поменялись. По ретро-Меркурию всегда могут меняться планы. Бывшие поклонники могут вспомнить о вас, возможен возврат прошлых отношений. Знакомства в этот период могут быть не очень удачными, поскольку принесут разочарование. Но это хороший период, чтобы что-то доделать, завершить или вернуться к старому хобби.

Гороскоп для Скорпионов на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

