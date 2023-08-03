Гороскоп на август 2023: 4 знака зодиака ждет нейтральный и спокойный месяц

Знаки зодиака Овен, Скорпион, Стрелец и Водолей смогут достаточно спокойно пережить последний месяц лета без серьезных потрясений.

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Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых август будет нейтральным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2023 и рассказал, для каких знаков зодиака последний месяц лета будет нейтральным. Таких знаков всего четыре - это Овен, Скорпион, Стрелец и Водолей.

Овны будут заниматься скучной и рутинной работой. В доме Скорпиона во второй половине месяца воцарится взаимная любовь. Стрельцам очень сильно повезет, а Водолеям стоит остерегаться конфликтов.

Гороскоп на август 2023 Овен

Как рассказал Росс в интервью Главреду, в августе 2023 года Овну нужно позволить себе наконец расслабиться и отдохнуть так, как он уже давно мечтал.

"Овна ждет ровный месяц. В августе он будет уделять больше времени семейным делам. Не исключено, что Овна в августе ждет дело, которое потребует много времени и сил, например, ремонт, хлопоты, связанные с родителями, старыми друзьями или детьми", - говорится в прогнозе.

Благоприятные дни для Овна: 1, 5, 14, 20, 29 августа.

Неблагоприятные дни для Овна: 7, 17, 22, 27 августа.

Август будет удачен для занятий творческими проектами. Овнов-художников, Овнов-музыкантов, Овнов-актеров ждет очень хороший период в плане творчества. Потому следует воспользоваться этим.

Впрочем, и те Овны, деятельность которых далека от творчества и искусства, в августе смогут проявить себя с самой лучшей стороны. Руководство обязательно отметит и оценит и инициативность Овна, а также оригинальный подход к решению обыденных задач.

В середине месяца уделом Овна станет скучная и рутинная работа. Представителям этого знака зодиака нужно проявить организованность, не упускать из вида никаких мелочей, тщательно проверять результаты работы, так как есть риск допустить ошибку.

"В конце августа есть вероятность того, что коллеги Овна будут пытаться вставлять ему палки в колеса. Если работе Овна попытаются помешать, ему важно стараться держать себя в руках. Иначе коллектив не простит вспыльчивости", - посоветовал астролог.

В августе 2023-го Овну не стоит открывать новый бизнес, рисковать, заключать сделки, оформлять финансовые документы, связывать себя кредитными обязательствами.

Личная жизнь. Август 2023 в плане личной жизни будет для Овна не самым благоприятным месяцем для долгих отношений. Но интересные встречи с неординарными людьми, встречи на одну ночь будут его ждать. Вероятность знакомства с будущей второй половинкой будет повышаться во время дружеских встреч. Но долгие и серьезные отношения нужно начинать уже в следующем месяце.

"В середине месяца гармония в отношениях может быть нарушена у тех людей, которые давно знают друг друга. Яблоком раздора может стать высокая загруженность Овна на работе, из-за чего сорвется давно запланированный выход в свет с любимым человеком или намеченная поездка", - предупредил Росс.

Здоровье. На протяжении всего августа Овен будет очень энергичным. Серьезных проблем со здоровьем скорее всего не предвидится. Могут быть простуды и инфекции. Маловероятно обострение хронических недугов и заражение коронавирусом. Также в первую неделю августа может повыситься чувствительность к продуктам питания, а также к косметическим и лекарственным препаратам. Могут о себе дать знать аллергии.

Гороскоп на август 2023 Скорпион

Август 2023 года для Скорпиона обещает быть нормальным месяцем, когда будет ни холодно, ни жарко.

"Чтобы в августе близких не начало раздражать беззаботное и ленивое состояние Скорпиона, нужно придумать, чем их развлечь, потому что в этом месяце ему может захотеться расслабиться, и сгодится все – от пикника и до похода в кинотеатр. Непростой поиск согласия с окружающими приходит к концу в жизни Скорпиона, и могут возникать очень большие противоречия. Тем не менее, очень скоро в доме Скорпиона воцарится взаимная любовь, особенно во второй половине месяца", - говорит гороскоп.

Неблагоприятные дни для Скорпиона: 1, 10, 16, 19, 24, 29 августа.

Благоприятные дни для Скорпиона: 8, 9, 12, 21, 25, 31 августа.

Карьера. В августе Скорпиону необходимо планировать свой день так, чтобы успеть уделить время близким людям. Работать в этом месяце систематично он, скорее всего, не сможет. Некоторые события и обстоятельства будут сбивать с толку Скорпиона и отвлекать от решения основных задач. Нужно стараться выполнять то, что не требует длительного сосредоточения – нужно устраивать небольшие перерывы чаще, чем обычно. Также Скорпиону нужно бросить курить, ведь этот знак зодиака очень часто имеет наркотическую или алкогольную зависимость.

"Звезды предостерегают Скорпиона от поспешных высказываний. В этом месяце он может высказываться веско и убедить других в своей правоте. Однако только хорошо обдуманные слова будут иметь эффект. Поступать спонтанно не рекомендуется", - посоветовал астролог.

Финансы. В денежных вопросах Скорпиону в августе следует включить режим экономии, не покупать дорогих вещей, домов, недвижимости, автомобилей. Даже если в кошельке полно денег, нужно стараться лишний раз не тратиться. В долг в этот период нужно стараться не давать, иначе его не вернут.

Личная жизнь. У одиноких Скорпионов в августе появится возможность опробовать влияние своих чар на заинтересованных в них представителях противоположного пола. Вполне вероятно, что знакомство не приведет к серьезным отношениям. Потому к новому знакомству лучше отнестись как к приятному приключению.

Для Скорпионов, у которых уже есть пара, август будет вполне гармоничен. Если Скорпион состоит в браке, то всю свою энергию ему нужно направить на своих близких и чаще говорить с ними.

Здоровье. В августе Скорпиону следует остерегаться переломов конечностей. Настрой Скорпиона в этом месяце будет решать очень многое. Благоприятное воздействие на организм окажут занятия спортом, активный отдых, походы и поездки в ближайший лес или к морю. Также Скорпионам, которые воюют на фронте, нужно быть осторожнее – есть опасность подорваться на мине.

Гороскоп на август Стрелец

Август-2023 обещает быть более-менее ровным месяцем для Стрельца. В выигрыше будет тот, кто будет способен реагировать на меняющиеся правила игры. Для Стрельца все может неожиданно меняться. Те представители знака, которые могут отказаться от привычного и удобного, куда-нибудь переехать и эмигрировать, должны использовать свои шансы.

"Не нужно жалеть себя, не нужно бояться меняться. Все в этом месяце будет пластично и гибко. Такая удача выпадает нечасто. Стрелец в августе будет полон сил, интересных идей, энергии, особенно в новых проектах. Окружающие только и будут думать о том, что помочь и поддержать Стрельца, и этим можно смело пользоваться. На ловца и зверь бежит, потому к Стрельцу придет нужное", - рассказал Влад Росс.

Благоприятные дни для Стрельца: 1, 2, 10, 15, 23, 29 августа.

Неблагоприятные дни для Стрельца: 3, 6, 18, 20, 22, 31 августа.

Карьера. В августе 2023-го Стрелец может взять новую карьерную планку и новую высоту. Без сожаления Стрелец должен расставаться с тем, что не приносит ему никаких дивидендов, сделать шаг навстречу новому, не терять надежды. Жить нужно по принципу "меньше слов, больше дела". Двигаться необходимо в нужном направлении мелкими шажками, но только вперед. Нужно постараться не упустить свой шанс, который предоставят звезды в этом месяце. И тогда возможен неожиданный прорыв.

В спорных ситуациях Стрельцу нужно поддерживать своих сослуживцев. Тем самым удастся завоевать их расположение, что будет нелишним в дальнейшей деятельности.

Личная жизнь. В августе Стрелец может почувствовать, что теряет привычную власть над любимым человеком. Нужно научиться прислушиваться к мнению партнёра, и тогда отношения могут быстро наладиться. Нужно постараться не зацикливаться на себе, потому что так можно разрушить отношения.

У одиноких Стрельцов в августе наверняка появится новое увлечение. Однако торопиться принимать серьезные решения под влиянием порыва не стоит. Также возможен шикарный заграничный роман.

Здоровье. В августе-2023 здоровье Стрельца может ухудшиться разве что из-за рассеянности и неправильного питания. Хот-доги, как и любая уличная еда, Стрельцу просто противопоказаны. Отдайте предпочтение домашней еде или хорошему ресторану. Органы пищеварения будут самым слабым местом Стрельца в этом месяце, расстройство желудка может его серьезно подвести.

Смотрите видео гороскопа для всех знаков зодиака на август-2023 от астролога Влада Росса:

Гороскоп на август 2023 Водолей

Август 2023 года будет для Водолеев ровным и весьма позитивным периодом. В этом месяце представители этого знака зодиака будут хотеть перемен и новых ощущений, и от этого нетерпения могут пострадать близкие. Не стоит быть с ними резким, советует астролог.

"Также не нужно торопить события, несмотря на то, что полнолуние 1 августа было как раз в знаке Водолея. Полнолуние в Водолее может создавать эмоциональные перепады, особенно в первой половине месяца. В этом месяце нужно учитывать мнения и интересы окружающих. А, принимая решения, необходимо руководствоваться здравым смыслом", - отметил Влад Росс.

Благоприятные дни для Водолея: 1, 2, 6, 7, 14, 19, 28 августа.

Неблагоприятные дни для Водолея: 8, 9, 16, 17, 23, 26 августа.

Карьера. Водолею в августе 2023-го не стоит идти на поводу у своего темперамента, раздувая конфликты на работе и не только. Текущая деятельность покажется Водолею довольно скучной, коллеги – недоброжелательными, а начальник – скупердяем.

В августе Водолей должен основывать свои выводы только на доказанных фактах и не верить предчувствиям. Также важно быть добрее к окружающим. Такая политика упрочнит финансовое благосостояние Водолея, особенно если он занимается бизнесом.

Личная жизнь. В августе-2023 Водолеи, состоящие в отношениях, должны держать себя в руках. Небольшой отдых от трудовых будней принесет разгул страстей. Эмоции будут бить через край, потому необходимо будет контролировать свои слова и поступки, иначе не избежать размолвок и конфликтов с супругом.

Здоровье. Несмотря на большую затрату энергии на деловом и любовном фронтах, в августе-2023 никаких проблем со здоровьем у Водолея не будет. Для снятия напряжения достаточно будет кратковременного отдыха – силы будут тут же восстановлены. В августе Водолею рекомендуется воздержаться от экстремальных видов спорта и посещения тренажерного зала.

Ранее Влад Росс назвал неудачников месяца в августе 2023 - для трех знаков зодиака месяц будет непростым.

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