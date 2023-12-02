Гороскоп на декабрь 2023: что можно и нельзя делать в последний месяц года

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на последний месяц уходящего года и рассказал, что можно и нельзя делать в декабре.
Подробный гороскоп на декабрь 2023 читайте в материале: Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года.
Что можно делать в декабре 2023
В последний месяц года рекомендуется:
- возвращаться в прошлое;
- возвращаться в Украину;
- пересматривать важные аспекты в вашей жизни;
- редактировать договора;
- выбрасывать лишний хлам, как это делают итальянцы на Новый год;
- проводить генеральную уборку;
- повторять пройденный материал;
- сдавать экзамены и зачёты во второй половине месяца;
- переделывать дополнительные отчёты;
- переписывать книги и мемуары;
- проводить ревизии;
- подводить итоги;
- пересматривать и дополнять старые планы;
- начинать путешествия в места, где вы уже бывали;
- делать важные покупки и совершать поездки до 12 декабря.
Что нельзя делать в декабре 2023
В декабре 2023 года не рекомендуется:
- делать крупные покупки, их нужно успеть сделать до 12 декабря;
- начинать новую программу обучения с новым преподавателем;
- ёобращаться в суд и начинать судебные разбирательства;
- начинать строительные работы (зато можно сделать ремонт, который давно собирались сделать).
"Практически весь месяц будет неудачным для начала важных поездок, особенно неблагоприятные числа: 9-15, 27-29 декабря. Не покупайте билеты на эти даты. Более-менее благоприятные даты для поездок: 2-3, 14-15, 24-25 декабря", - рассказал Влад Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
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