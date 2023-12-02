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Гороскоп на декабрь 2023: что можно и нельзя делать в последний месяц года

Анна Ярославская
2 декабря 2023, 05:19
Астролог Влад Росс назвал неудачные и самые благоприятные дни декабря 2023.
Гороскоп на декабрь 2023 - прогноз Влада Росса
Гороскоп на декабрь 2023 - прогноз Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на последний месяц уходящего года и рассказал, что можно и нельзя делать в декабре.

Подробный гороскоп на декабрь 2023 читайте в материале: Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года.

Что можно делать в декабре 2023

В последний месяц года рекомендуется:

  • возвращаться в прошлое;
  • возвращаться в Украину;
  • пересматривать важные аспекты в вашей жизни;
  • редактировать договора;
  • выбрасывать лишний хлам, как это делают итальянцы на Новый год;
  • проводить генеральную уборку;
  • повторять пройденный материал;
  • сдавать экзамены и зачёты во второй половине месяца;
  • переделывать дополнительные отчёты;
  • переписывать книги и мемуары;
  • проводить ревизии;
  • подводить итоги;
  • пересматривать и дополнять старые планы;
  • начинать путешествия в места, где вы уже бывали;
  • делать важные покупки и совершать поездки до 12 декабря.

Что нельзя делать в декабре 2023

В декабре 2023 года не рекомендуется:

  • делать крупные покупки, их нужно успеть сделать до 12 декабря;
  • начинать новую программу обучения с новым преподавателем;
  • ёобращаться в суд и начинать судебные разбирательства;
  • начинать строительные работы (зато можно сделать ремонт, который давно собирались сделать).

"Практически весь месяц будет неудачным для начала важных поездок, особенно неблагоприятные числа: 9-15, 27-29 декабря. Не покупайте билеты на эти даты. Более-менее благоприятные даты для поездок: 2-3, 14-15, 24-25 декабря", - рассказал Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите эксклюзивный астрологический прогноз на декабрь 2023 года для Главреда от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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