Гороскоп на декабрь для Близнецов от Гордеева: этот месяц станет настоящим испытанием

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что ждет Близнецов и почему у них могут быть серьезные проблемы с финансами.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-dekabr-dlya-bliznecov-ot-gordeeva-etot-mesyac-stanet-nastoyashchim-ispytaniem-10519717.html Ссылка скопирована

Гороскоп на декабрь 2023 Для Близнецов / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с видео

Декабрь будет очень сложным периодом для Близнецов. Представителей этого знака Зодиака ждут испытания в отношениях, карьере и финансовых делах. Большой гороскоп на декабрь для Близнецов дал известный украинский мольфар Максим Гордеев.

По его данным, в декабре 2023 года Близнецов ждет целый шквал эмоций. В этот период вы можете чувствовать себя одинокими, если останетесь в наедине. Однако вам следует быть готовым к кардинальным переменам в жизни. Эти изменения могут коснуться ваших отношений и карьері.

Любовь и семья

Перед Близнецами встает серьезный выбор, который может повлиять на дальнейшую жизнь. Если вы не чувствуете себя счастливым человеком в ваших отношениях, вам следует разобраться и понять, хотите ли вы оставаться в таких отношениях.

Люди, которые приносят в вашу жизнь кучу негатива, просто высасывают вашу жизненную энергию. Рядом с такими людьми в вашей жизни постоянно может быть куча проблем. Эмоциональные колебания повлияют даже на ваше здоровье. Идеальным партнером для вас будет тот, чью любовь вы будете чувствовать на все 100%. Именно с таким человеком вы будете счастливы.

Работа и деньги

Декабрь будет очень трудным периодом в финансовых делах для Близнецов. Мольфар рекомендует экономить деньги и не тратить их лишний раз. В этом месяце могут быть серьезные проблемы на работе. Вас могут подставить коллеги, поэтому с ними следует быть осторожными.

Если вы чувствуете, что ваша работа не приносит вам радости и это не то место, где вам хотелось бы работать, то вам следует задуматься о смене места работы. Именно этот резкий шаг в декабре 2023 года может в будущем изменить вашу жизнь в положительную сторону. Если вы сейчас не имеете работы, то вам следует хорошенько подумать о том, чем именно вам хотелось бы заниматься на самом деле.

Максим Гордеев говорит, что декабрь - не лучший период для поиска новой работы.

Здоровье

Этот месяц будет сложным эмоционально. Вас ждут эмоциональные колебания, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Вам следует направить собственную энергию в правильное русло, чтобы контролировать эмоции и не дать негативу повлиять на ваше самочувствие.

Мольфар убежден, что отличным вариантом будет занятие активным видом спорта, медитации. Также вам следует обратить внимание на витамины в вашем организме.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Смотрите видео с гороскопом на декабрь 2023 Для Овнов:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобное. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.