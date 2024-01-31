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Гороскоп на февраль 2024 года для Львов: чем удивит последний месяц зимы

Анна Ярославская
31 января 2024, 22:55
Самое важное в феврале - не избегать встреч и отношений, а идти навстречу, разговаривать, коммуницировать, общаться, свидетельствует гороскоп.
Гороскоп для Львов, Анжела Перл
Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Львов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон - планета перемен - вошла в седьмой дом гороскопа. Весь год Плутон будет стоять на границе седьмого дома - до 20 ноября.

"Когда планета стоит на границе обоих домов, да еще и такая сильная планета как Плутон, она будет очень сильно менять жизнь. У Львов изменится и взгляд на себя, и отношение к себе поменяется, и отношения с людьми. Возможно, вы переедете. Может быть, вы разводитесь или разрываете отношения с вашим бизнес-партнером. Плутон умеет завершать, заканчивать. Если у вас другой жизненный путь, если у вас другая карма, другое предназначение, то Плутон может так создавать события, что вам с этим человеком не по пути", - рассказала астролог.

6 февраля Меркурий входит в седьмой дом гороскопа.Состоится знакомство, подписание какого-то документа, важная встреча, переговоры.

9 февраля - новая Луна в седьмом доме гороскопа.

"Новый человек появится в вашей жизни. Состоится новое знакомство, появятся новые друзья, новое окружение. Отношения перейдут на следующий уровень", - рассказала астролог.

14 февраля Марс, который символизирует действия, активность, смелость, входит в седьмой дом отношений.

"Самое важное в феврале - не избегать встреч и отношений, а идти навстречу, разговаривать, коммуницировать, общаться, прояснять, если речь идет о личных, дружеских или романтических отношениях", - посоветовала специалист.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 февраля Венера даст Львам шанс стать популярными. Вы будете принимать решение - закончить отношения и расстаться.

20 февраля ожидается решение финансовых вопросов.

"Если вы разводитесь, это может быть раздел имущества, но у большинства это будут финансовые поступления от продажи чего-то", - сказала Анжела Перл.

24 февраля - полнолуние в денежном секторе. Прояснится ситуация с работой, зарплатой, клиентами, новыми проектами. Вы получите деньги уже за проделанную работу. Львы переоценят свою значимость. Возможно вы обсудите зарплату на собеседовании.

Подробный гороскоп для Львов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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