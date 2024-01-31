Гороскоп на февраль 2024 года: Весы рискуют потерять любовь, но выиграть в лотерею

В последний месяц зимы состоится романтическое знакомство. Кроме того, дети каким-то образом войдут в вашу жизнь, рассказала астролог.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-fevral-2024-goda-vesy-riskuyut-poteryat-lyubov-no-vyigrat-v-lotereyu-10537841.html Ссылка скопирована

Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Весов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января планета перемен Плутон вышла из четвертого дома гороскопа, который указывает на семейные обстоятельства, место жительства, переезд, а также все, что связано с недвижимостью и с местом, в котором вы живете.

Плутон вошел в пятый дом гороскопа, который отвечает за детей, любовь, романтические отношения - они могут у вас возникнуть или, наоборот, вы разорвете отношения, если у вас они были. Но это касается отношений без обязательств, уточнила астролог.

"Если у вас были отношения, но они не перешли в серьезную фазу, то, скорее всего, вы в этом году расстанетесь осенью - в период со 2 сентября по 20 ноября", - сказала она.

Кроме того, Плутон может повлиять на состав семьи. Например, взрослые дети переедут, родится внук или внучка, появится зять или невестка.

6 февраля Меркурий принесет Весам важную информацию, звонок, встречу, переговоры, новые идеи.

В новолуние 9 февраля состоится романтическое знакомство. У Весов будет новый проект, хобби. Возможно рождение ребенка или дети каким-то другим образом войдут в вашу жизнь. Например, вы станете крестным, родится племянник или племянница.

14 февраля Весов ждет совместная поездка или романтическая встреча.

17 февраля не исключен выигрыш в лотерею. В этот день нужно получать положительные эмоции: сходить на выставку, в театр, ресторан, побаловать себя шопингом или спа-салоном.

Кроме того, период с 17 февраля и до конца месяца будет прибыльным - вас ждут хорошие доходы.

20 февраля высветится информация, касающаяся работы, клиентов или бизнеса. Возможно вы будете кого-то нанимать на работу, появится помощница или ассистент. Вы будете составлять план, что вам нужно сделать, куда съездить, с кем встретиться.

Весам стоит обратить внимание на здоровье, сходить к врачу, пройти обследование, сдать анализы.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 февраля - полнолуние в двенадцатом доме гороскопа. Нужно заниматься очищением и освобождением. Можно навести порядок в доме, выбросить все лишнее и освободить пространство для новой энергии.

Закончатся дела, которые тянулись из прошлого. Выйдет на связь человек, с которым вы давно не общались.

Подробный гороскоп для Весов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.