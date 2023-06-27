Гороскоп на июль 2023 для Львов: расставание, задержка в деньгах и большие траты

В июле нужно заниматься здоровьем и обратить внимание на свое питание, качество сна, подумать, влияет ли на вас стресс, говорит гороскоп.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-iyul-2023-dlya-lvov-rasstavanie-zaderzhka-v-dengah-i-bolshie-traty-10481320.html Ссылка скопирована

Гороскоп на июль 2023 года для Львов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, полнолуние 3 июля покажет правду в какой-либо ситуации. Вероятно, это будет касаться работы - вы решите, увольняться или нет, узнаете, приняты ли вы на работу или нет. Также Львам нужно будет принять решение относительно работы, помощников, няни, ассистентов в бизнесе. Кроме того, Львам стоит подумать о том, как много энергии у вас есть и какой у вас режим. В июле нужно заниматься здоровьем, сдавать анализы. Обратите внимание на свое питание, качество сна, подумайте, влияет ли на вас стресс, говорит гороскоп.

11 июля Марс входит в сектор денег, дохода, прибыли. Львы будут проявлять активность. Вы будете с кем-то договариваться, например, ездить смотреть квартиры, проводить консультации один на один. С 11 июля может быть много трат. Вы будете много зарабатывать, но и много тратить. Будьте осторожны, посоветовала астролог.

12 июля Меркурий входит в знак Льва. Вы будете больше общаться, проводить время с друзьями. Могут быть публичные выступления, экзамены.

Новолуние 17 июля принесет Львам новое начинание, новое место, поездку далеко, получение визы. Появится идея иммигрировать, начнется новый цикл. Некоторые Львы захотят побыть в изоляции, одиночестве. Также представители знака будут заниматься самопознанием, вы будете смотреть внутрь себя, начнете медитировать, будете изучать руны, таро, психологию. Возможно вы начнете работать с психологом, лечиться от зависимостей. В любом случае Львы будут уделять много внимания своему внутреннему миру. В этот период хорошо выбрасывать старые вещи, избавлять от всего ненужного. Можно поехать в санаторий или в ретрит. Удачное время для похудения.

18 июля кармические узлы меняют знак. Северный узел входит в девятый дом гороскопа: у вас появятся возможности роста, расширения. Северный узел покажет возможности роста. Вы можете начать обучать, издать свою книгу, что-то опубликовать. Также в ближайшие полтора года вы получите новые знания.

23 июля Венера - планета любви, красоты, комфорта и денег - останавливается и разворачивается в ретроградное движение. В личных отношениях возможно расставание, возможна задержка в деньгах или переоценка отношений с друзьями. Вы можете по-другому относиться к своей внешности. До 4 сентября нельзя делать никаких пластических операций, вступать в брак.

24 июля Львы будут в центре внимания. 29 июля ждите новостей о деньгах. Появятся финансовые идеи.

Многим Львам в июле повезет в достижении целей, особенно тем представителям знака, которые родились с 1 по 6 августа.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео - Гороскоп Лев на июль 2023 от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно: