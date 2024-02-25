Гороскоп на март 2024 для Близнецов: хорошие новости, праздник и прибыль

Анжела Перл рассказала, каким будет март у представителей знака зодиака Близнецы.

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Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Близнецов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Близнецов.

Тем временем эксперты по звездам рассказали, какие три представителя зодиакального круга разбогатеют в первый месяц весны 2024 года. Читайте материал: Кошелек пополнится: 3 знака зодиака станут богаче уже в марте.

Как рассказала Перл на своем Youtube-канале, 25 марта буде лунное затмение, а 8 апреля - солнечное. Этот период называется коридором затмений.

"В эти две недели будьте осторожны, не принимайте жизненно важных решений, но только если вы точно знаете на сто процентов, что вы этого хотите, тогда можно что-то решать. Все, что делается во время затмения, это надолго, и это сложно отменить. Но затмения иногда сами направляют нас, в какую сторону нужно двигаться и создают события, чтобы показать нам реальное положение вещей, чтобы у нас спали наши розовые очки, и мы увидели правду или слабые места, над которыми нужно поработать", - сказала специалист.

Новолуние 10 марта состоится в десятом доме гороскопа Близнецов.

"Солнце с Луной соединяются и рождают новую энергию, всплеск возможностей для начинаний в секторе карьеры, работы, статуса, достижений. Может появиться новая цель. Изменится статус. Вы получите признание ваших заслуг. Возможно будет повышение по службе или вы возглавите бизнес. У вас появится команда подчиненных или ваш статус поменяется, потому что вы выходите замуж, женитесь, рождается ребенок", - свидетельствует гороскоп.

11 марта вы получите результаты, в том числе и финансовые. Это могут быть деньги, награда, признание ваших заслуг. Также у Близнецов появится новая подруга/друг или вы получите сообщение от старых знакомых.

12 марта Венера принесет хорошие новости, праздник и прибыль. На работе - новый руководитель. Возможно это будет женщина. У некоторых Близнецов может возникнуть служебный роман.

21 марта планеты добавят Близнецам энергии. Не исключена поездка, сдача экзаменов, получение сертификата или диплома. Романтические отношения могут перейти на другой уровень, стать более серьезными.

Марс входит в 10 дом 23 марта. Это планета, которая отвечает за активность. Будет больше работы, клиентов, новый проект. Не исключены нововведения, касающиеся работы, соревнования, конкуренция, переход на другую работу.

Марс может давать конфликт, так как это конфликтная, агрессивная планета. Будьте осторожны, предупредила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 марта - лунное затмение в пятом доме любви, детей, творчества.

"Это сектор, который касается удовольствий, выигрышей. Можно купить лотерейный билет. По пятому дому идут влюбленности, конфетно-букетный период, поездки в отпуск и на отдых, курортные романы, рождение детей. Все, что приносит нам счастливые моменты в нашу жизнь", - рассказала Анжела Перл.

Возможно у детей будет новая школа, новый детский сад. Дочка выходит замуж или сын переезжает. Вы выберете новое хобби, которое захватит вас полностью.

Более детальный гороскоп на март для Близнецов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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