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Гороскоп на март 2024 для Весов: астролог предрекла важное событие

Анна Ярославская
25 февраля 2024, 19:09
Первый месяц весны будет очень важным, поскольку в конце марта будет лунное затмение, свидетельствует гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2024 года от Анжелы Перл - что ждет Весов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2024 для Весов.

Тем временем специалисты говорят: в финансовом гороскопе с 26 февраля по 3 марта 2024 года звезды обещают удачу определенным знакам зодиака в умножении своих финансов. Детальнее читайте в материале: Финансовый гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет очень важным, поскольку в конце месяца будет лунное затмение. Так как в апреле произойдет еще и солнечное затмение, то с 25 марта по 8 апреля будет коридор затмений. В этот период нежелательно принимать очень важные судьбоносные решения.

"Могут быть события, ситуации, которые заставят вас принимать решения. Если у вас возникнет идея, то спросите себя, а точно ли вы этого хотите? Потому что очень сложно будет поменять свое решение, если вы примете его в период затмения", - предупредила Перл.

10 марта - новолуние. Солнце с Луной соединяются и рождают источник новой энергии в шестом доме гороскопа. Весов ждут новости, связанные с работой. Появится новый клиент.

Вам нужно будет взять ответственность за свое здоровье, образ жизни, привычки. Астролог порекомендовала найти баланс между отдыхом и работой.

11 марта у Весов может произойти романтическое знакомство в личной жизни и удачное партнерство - в бизнесе или на работе.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 марта будет интересное сочетание небесных тел в вашем доме секторе, партнерства, отношений и любви.

Кармический узел Раху соединится с Меркурием и даст переговоры, соединение кого-то или чего-то (например, у вас будет два бизнеса, две работы), отношения с иностранцем. В вашей жизни появится необычный человек. Например, вы встретите целителя или учителя.

21 марта Солнце входит в седьмой дом гороскопа Весов. Возможно вы будете выступать перед публикой или выйдете в прямой эфир.

С 22 марта Сатурн заставит Весов поменять график работы, ограничить себя в сладком, сделать более строгое расписание и режим жизни.

23 марта стоит остерегаться конфликтов, свидетельствует гороскоп.

25 марта - очень важное затмение для Весов. Оно либо что-то принесет в жизнь представителей этого знака зодиака, или уберет что-то из их жизни.

Весы сменят имидж и стиль, поменяют профессию.

"Вы увидите, как люди к вам относятся. Также люди, как зеркало, покажут, как вы относитесь к себе", - сказала астролог.

Весы, которые родились с 27 по 29 сентября, почувствуют это затмение сильнее других.

В марте Сатурн будет давать очень хороший аспект к Юпитеру. А Юпитер - это планета везения и удачи и находится сейчас в восьмом доме финансов. У Весов будет возможность хорошо заработать или найти работу с хорошей зарплатой.

"В любом случае Юпитер дает увеличение финансов. Это очень хороший аспект, который будет действовать весь месяц", - сказала Перл.

Более детальный гороскоп на март для Весов смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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