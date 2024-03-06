Гороскоп на март: Ракам - финансовый успех, Скорпионам - критика

Март - отличное время, чтобы заняться самосовершенствованием и разобраться в собственных делах.

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Гороскоп для Весов, Раков, Скорпионов / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс эксклюзивно для Главреда составил гороскоп на март-2024 для всех знаков зодиака и рассказал, какие изменения ждать некоторым знакам зодиака в первый месяц весны.

Гороскоп на март Рак

Март-2024 у Рака будет ровным месяцем. Март вознаградит Рака за терпение и каторжный труд. Те представители знака, которые длительное время прилагали максимальные усилия для достижения заветной цели еще до марта, наконец-то в этом месяце смогут быть вознаграждены и начнут пожинать залуженные плоды финансового успеха. Наконец удастся оставить в прошлом все сложности, то есть непростой период в жизни Рака завершится.

Март - отличное время для Рака, чтобы заняться самосовершенствованием, в частности, речь идет и о духовных практиках. Также удастся наверстать упущенное в личной жизни.

Благоприятные дни марта 2024 года для Рака: 1, 2, 8, 13, 22, 24, 30.

Неблагоприятные дни марта для Рака: 7, 11, 17, 14, 21, 29.

Карьера: В профессиональной сфере звезды рекомендуют Раку настроиться в марте-2024 на позитив, ведь от настроя будет очень многое зависеть. Месяц будет эмоциональным, насыщенным и интересным. Однако рискованные ситуации все-таки следует исключить в этом месяце, иначе могут быть сложности. В марте Раку однозначно не стоит испытывать судьбу.

Деньги: Март 2024-го обещает Раку получение премий и финансовых вознаграждений, но в конце месяца. Расслабляться не стоит - нужно работать. Нужно стиснуть зубы и двигаться к своей цели. Чтобы карман не опустел, звезды не советуют тратить все полученные деньги. Рак - один из самых экономных знаков зодиака, и в марте ему желательно экономить, как и всегда.

Личная жизнь: Раку в марте в личной жизни не стоит прятать голову в песок. Если человек дорог, с ним стоит поговорить, найти компромисс. Раку необходимо слушать и слышать своего партнера.

Одинокие Раки могут воспользоваться знакомством с представителем противоположного пола, однако перспективы этих отношений не будут радужными. Все будет зависеть от Рака и от того, насколько он захочет и дальше общаться с этим человеком. Хотя вторая половина марта может принести удачные романы с иностранцами, людьми издалека.

Здоровье: В марте 2024-го у Рака возможно обострение хронических заболеваний. Не следует забывать о мерах профилактики, а также важно вовремя обращаться к врачу, избегать переохлаждений и укреплять иммунитет. Рак рискует подцепить вирусные и простудные заболевания в этом месяце.

Гороскоп на март Весы

Март-2024 обещает быть средним месяцем для Весов. Творческим натурам больше не потребуется сдерживать свой порыв, ведь в марте именно это принесет Весам финансовый успех и новые потрясающие знакомства и связи. Дипломатичный подход Весов ко всему не подведет. С другой стороны, чтобы обезопаситься от ложных друзей и навязанных обязанностей, Весы будут яростно отстаивать свою территорию и выгонять оттуда всех, кто им надоел.

Благоприятные дни марта 2024 года для Весов: 2, 7, 9, 23, 29.

Неблагоприятные дни марта для Весов: 1, 6, 10, 17, 26, 31.

Карьера: В профессиональной деятельности в марте 2024-го звезды будут способствовать и всячески помогать достичь успеха тем Весам, которые начнут новое дело и будут проявлять такие качества, как трудолюбие и настойчивость. Если не лениться, а заниматься обучением и самообразованием, то полученные знания обязательно поспособствуют продвижению по карьерной лестнице. Некоторые Весы в марте могут сменить место работы, и у них появятся новые шансы, перспективы и возможности.

Деньги: В финансовом плане для Весов март 2024 года будет благоприятным, однако следует осмотрительнее относиться к своим тратам и всегда оставлять какие-то средства про запас.

Личная жизнь: Многих Весов в марте 2024-го ждут перемены в личной жизни: одни решат узаконить отношения, другие, состоящие в браке, захотят пополнения в семействе. Вообще, месяц благоприятен для беременности. Одинокие Весы в марте, возможно, встретят родную душу, но это произойдет только с теми, кто уже морально готов к судьбоносной встрече, кто полностью отпустил предыдущие отношения.

Здоровье: В марте плохое самочувствие Весов может быть связано с сосудистыми заболеваниями. Возможны головные боли, перепады давления. Весы особенно будут реагировать на солнечные и магнитные бури. В марте Весам придется пересмотреть режим дня, уделять больше времени отдыху. В случае ухудшения самочувствия Весам необходимо безотлагательно обращаться к врачу.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на март Скорпион

Март 2024-го для Скорпиона не будет плохим месяцем, впрочем, особо хорошим его тоже не назовешь. Скорпиону будет казаться, что все идет, как надо, и на службе сплошные успехи, но март заставит думать иначе. Если совершенствоваться, то все получится. Если на работе Скорпиона начнут критиковать, закрывать уши не стоит, наоборот, нужно прислушиваться к критике. Скорпиону сейчас необходима встряска, и только взгляд со стороны сможет найти причину проблемы. Поэтому полезной будет консультация астролога или психолога, а поддержку следует искать у близких и родителей.

Благоприятные дни марта 2024 года для Скорпиона: 1, 10, 11, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни марта для Скорпиона: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Карьера: В марте-2024 Скорпиону следует готовиться к тому, что для завершения работы, на которую он потратил много времени, потребуется немного поучиться и повысить квалификацию. Звезды рекомендуют не лениться, впитывать полезную информацию, ведь она поможет реализовать задуманное. Не стоит строить заоблачных планов - все замыслы должны быть реальными, а выполнять их нужно поэтапно. Только при этом условии Скорпион сумеет достичь цели.

Гороскоп на март не исключает вероятности конфликтов с сотрудниками. Скорпиону рекомендуется умерить свою воинственность и спокойно относиться к критике. Если в словах критикующего есть доля правды, то нужно работать над собой.

Личная жизнь: В марте 2024 года звезды обещают Скорпиону успех у противоположного пола. Следует обратить внимание на тех, кто проявит симпатию, ведь, возможно, такие отношения перерастут в нечто большее и серьезнее, чем просто флирт. У Скорпиона может созреть брачная комбинация звезд.

Семейным Скорпионам в марте следует пересмотреть свое отношение к партнеру и стараться быть менее раздражительными и более тактичными.

Здоровье: В марте у Скорпиона велика вероятность развития простудных заболеваний. Но заниматься самолечением не стоит - лучше обратиться к специалисту. Некоторые представители знака могут столкнуться с проблемами сексуального характера, поэтому не стоит пренебрегать средствами защиты. Также следует остерегаться развития профессиональных заболеваний, например, геморроя.

Гороскоп на март Водолей

Водолею в марте 2024 года не следует форсировать события, проявлять инициативу, поскольку инициатива будет наказана. Марс - планета раздражения, ссор, споров - все еще будет у Водолея почти до конца месяца. Энергия будет бить через край, будет хотеться взять бразды правления в свои руки и доказать всем, что Водолей крутой. Марс - это также планета травмоопасности, поэтому есть риск получить перелом рук или ног, а также попасть в ДТП.

В марте Водолей должен быть сосредоточен исключительно на себе, накапливать силы. Марс в Водолее будет давать определенную эгоистичность. Это будет время подготовки к карьерному скачку, который уже близок. И именно в этом месяце Водолей может наработать свой потенциал в плане карьерного роста.

Благоприятные дни марта 2024 года для Водолея: 3, 4, 7, 9, 17, 22, 23.

Неблагоприятные дни марта для Водолея: 5, 6, 12, 13, 15, 24, 25.

Карьера: В профессиональном плане март будет довольно удачным месяцем для Водолея. Его будет переполнять энергия. Но есть одна загвоздка - когда Водолей полон сил, он часто может поступать безрассудно. Звезды советуют не лезть в авантюры. Март является подготовительным этапом для дальнейших свершений, в том числе и финансовых. Необходимо составить план действий, наладить контакты с новыми партнерами. Также нужно распрощаться с оппонентами, изучить деятельность конкурентов, заняться рекламой и продумать все до мельчайших деталей.

Деньги: Финансовая сторона жизни Водолея в марте 2024-го будет достаточно хорошей. Денежные поступления, удачные капиталовложения и покупки поднимут настроение. Вплоть до того, что Водолей может приобрести недвижимость или машину. Главное - делать подарки близким, поскольку это сторицей вернется уже в ближайшем будущем.

Личная жизнь: В марте-2024 Водолею следует уделять максимум внимания близким людям, ведь благодаря им он найдет вдохновение для своих новых идей, которые будут способны принести ему успех. Семейные ценности должны всегда быть на первом месте для Водолея, особенно в этом месяце.

Здоровье: Март может быть весьма коварным месяцем для Водолея в плане проблем со здоровьем. Водолею точно не следует ехать в горы в марте, поскольку он может там либо порвать связки, либо поломать конечности. Важно одеваться по погоде - есть опасность простудиться. Очень вероятны обострения хронических заболеваний, особенно связанных с суставами. Самое время пройти профилактическое лечение и обратиться к врачам.

Смотрите гороскоп на март-2024 от астролога Влада Росса для всех знаков зодиака:

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