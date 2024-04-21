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Гороскоп на май 2024 для Львов: что принесет последний месяц весны

Анна Ярославская
21 апреля 2024, 03:30
Серьёзные события будут происходить в жизни свободных Львов, свидетельствует гороскоп на месяц.
Гороскоп, Анжела Перл
Лев - Гороскоп на май 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2024 для Львов.

Если вам интересен прогноз по картам Таро на второй месяц весны, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успех.

1 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение до 11 октября. В течение этих пяти с половиной месяцев Львы будут пересматривать все, что касается отношений, брака, партнёрства.

"Возможно вы отложите заключение брака, может быть развод затянется до середины октября или вы вдруг решите по-другому подходить к своему бизнесу и пересматривать контракты и коллаборации с другими людьми и организациями. Серьёзные события будут происходить в жизни свободных Львов. Если вы в браке, то могут быть какие-то перемены в жизни ваших мужей или жён, потому что седьмой дом – это наши партнёры. Не исключен пересмотр отношений с бизнес-партнёром", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

В жизнь Львов войдут новые люди, в то же время кто-то покинет ваше окружение, свидетельствует гороскоп на месяц.

С 16 мая Меркурий даст Львам возможность проявить себя в работе, карьере, бизнесе. А новолуние 8 мая даст вам новые идеи и энергию. Может поменяться ваш статус.

21 мая Солнце принесет Львам результат своих трудов - вас наградят. Возможно в вашу честь организуют ужин или праздник, или вы сами организовываете вечеринку, конференцию, семинар.

"Может появиться в вашей жизни друг - мужчина или женщина, неважно. Хотя Солнце обычно символизирует мужчину. Это человек может стать вашей путеводной звездой или учителем. Возможно это будет влиятельный покровитель", - сказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 мая - полнолуние в пятом доме гороскопа. Львы позволят себе то, что они давно хотят. По словам астролога, стоит проявить любовь к себе. Также ждите хороших новостей о вашем ребёнке.

Также полнолуние может высветить какую-то информацию о любимом человеке, которую вы не знали раньше.

С 24 мая Львов ждет приток денег.

"Венера – малое счастье, Юпитер – большое счастье соединяются в секторе статуса. Вы почувствуете, что то, что вы делаете, очень значимо. Ваша роль в социуме значима. Это ещё и подкрепится какими-то подарками или финансами. Это очень хорошее соединение планет. Возможно Львов ждет свадьба или помолвка, рождение ребёнка, подарок судьбы", - пообещала

Подробный гороскоп для Львов смотрите в видео-прогнозе Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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