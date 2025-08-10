Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа: Водолеям - обида, Рыбам - переживания

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 11 по 17 августа всем знакам зодиака.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю Овен

Упорный труд и честность действительно оплачиваются. Ваша рабочая нагрузка может внезапно возрасти до заоблачных темпов, и вы можете задаться вопросом, идете вы или нет. Заранее установите твердые границы того, сколько вы можете и должны делать для других, и не стесняйтесь говорить "нет" тем, кто берет от вас слишком много, не признавая ваших усилий и не благодаря вас.

Семейные дела могут зайти в тупик, и вам придется задуматься о том, в каком положении вы находитесь в плане личных отношений. Остерегайтесь злобных сплетен. В финансовом плане ситуация начинает улучшаться. Вопросы здоровья требуют избавления от пагубных привычек.

Гороскоп на неделю Телец

Не ограничивайтесь внешним видом. Не поддавайтесь на блеск и побрякушки. Читайте мелкий шрифт в контрактах и соглашениях и смотрите под поверхность каждого предложения. Общение с обаятельными людьми может вызвать у вас приятные чувства, но если копнуть глубже, вы можете понять, что у них есть скрытые мотивы или сомнительное прошлое.

На вашем пути может появиться множество возможностей, и карты призывают вас не быть импульсивными. Особый человек может поставить вас в тупик, и вам придется сделать выбор. Бытовой ремонт может выйти за рамки вашего бюджета. Хороший этап для того, чтобы убрать беспорядок и стать более организованным в плане денег. Обратите внимание на уровень своей энергии, не переусердствуйте в дни упадка сил.

Гороскоп на неделю Близнецы

Впереди захватывающие времена. Каждый день и каждый человек, с которым вы сталкиваетесь, может привнести что-то особенное в вашу жизнь и обучение. Новые впечатления открывают ваш разум, и вы можете подумать о продолжении образования или посетить семинар выходного дня, чтобы повысить свою квалификацию.

Случайная встреча с незнакомцем может навсегда изменить ваши взгляды на что-то. Ваше здоровье в порядке, а уровень энергии высок. Приятные сюрпризы ожидают вас в финансовом плане. Вы можете получить денежный подарок. Не забывайте делиться своим оптимизмом с другими и делайте чей-то день счастливым и полным энтузиазма. Вы будете благословлены за всю вашу доброту и хорошие поступки.

Гороскоп на неделю Рак

Следите за своими словами. Подумайте дважды, прежде чем высказать свое мнение. Сейчас не то время, чтобы легкомысленно говорить о тяжелых темах. Некоторые люди оставили свое чувство юмора дома. Другие могут не понять смысла ваших слов, как бы хорошо они ни знали вас лично. Возможно, какая-то часть вас стремится сделать что-то совершенно иначе и пойти на несколько просчитанных рисков.

Вы можете сменить профессию. Оставить существующие отношения. Выйти замуж за человека, который совершенно не в вашем вкусе. Или сделать что-то такое, о чем раньше вы и мечтать не могли. Что бы вы ни делали, четко определите свои намерения, а также то, как вы будете выражать и отстаивать свои идеи перед критиками. В ближайшие дни вам может захотеться раскошелиться на предметы роскоши. Дела, связанные со здоровьем, выглядят хорошо.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Считайте до 10. Ваше терпение может подвергнуться очередному испытанию, так что пора сделать несколько глубоких вдохов и привыкнуть к задержкам. В трудные моменты люди будут обращаться к вам за советом и поддержкой, поэтому старайтесь сохранять позитивный настрой для других. Это время для отдачи.

Отдавать свое время, энергию и любовь тем, кто вас окружает. Только не забывайте, что не стоит ожидать того же в ответ. Чем меньше вы ожидаете, тем больше спокойствия вы получите. В профессиональной сфере будут препятствия, но победа очевидна. Долги будут погашены, а повышение по службе или прибавка к зарплате могут прийти к вам.

Одиночки могут ожидать задержек в брачных планах, но, оглядываясь назад, лучше подождать подходящего человека, чем в спешке соглашаться не на того. Ваше здоровье будет в порядке. Просто начните соблюдать диету и заниматься физическими упражнениями, которые вы давно себе обещали.

Гороскоп на неделю Дева

Время быть немного осторожным. Доверяйте немногим, а больше всего - своей интуиции. На данный момент избегайте ненужного риска, особенно когда речь идет о работе и денежных делах. В профессиональной жизни следите за тем, чтобы ваши коммуникации были кристально чистыми, могут возникнуть ненужные недоразумения, которые обойдутся вам дорого в плане стресса и времени.

Во время переговоров держите глаза открытыми, а рот закрытым. Отношения могут быть немного сложными, поскольку вы поймете, что не все обладают вашим сердцем и честностью. Научитесь прощать и отпускать. Вопросы здоровья требуют второго мнения или полного изменения образа жизни.

Гороскоп на неделю Весы

В профессиональном и финансовом плане вам может быть скучно, неспокойно, вы чувствуете разочарование, сравниваете себя со сверстниками и друзьями, и вам может казаться, что вы оказались не на высоте. Временная фаза или состояние ума, эта карта напоминает вам, что это важный восстановительный период, завершите свои обязанности, и в течение 13 месяцев все постепенно начнет меняться к лучшему.

Смена работы или места жительства, а также увеличение финансовой прибыли. Если вы хотите добиться прогресса в отношениях, отпустите прошлое и осознанно начните все с чистого листа. Чтобы справиться с перепадами настроения, регулярно занимайтесь физическими упражнениями или йогой, чтобы конструктивно направить напряжение в нужное русло.

Гороскоп на неделю Скорпион

Определитесь с приоритетами, сосредоточьтесь и переоцените свои цели и посмотрите, куда бы вы хотели двигаться в профессиональном плане. Это может быть время опоры на собственные силы и осознания того, что никто не сможет помочь вам так, как вы сами можете помочь и мотивировать себя. Ключ к преодолению смятения и тревоги - осознанность и умеренность.

Полностью осознавайте свои мысли, ситуации и происходящее и старайтесь привнести в свою жизнь чувство равновесия и умеренности. Не переусердствуйте и не будьте импульсивны. Когда речь идет о личной жизни, поймите, что мир находится в ваших руках. Работайте над сознательным расслаблением и общайтесь с теми, кто привносит позитив в вашу жизнь, а не отнимает его. Денежные дела покажут, что в ближайшее время вы возьмете под контроль денежные вопросы и примете ключевые решения.

Гороскоп на неделю Стрелец

Указывается на профессиональный рост, и у вас есть потенциал подняться по карьерной лестнице за счет богатства ваших навыков и интеллекта. Сейчас для вас настало время работать умнее, а не усерднее. Немного планирования перед началом работы каждый день очень поможет вам.

Вас может ожидать повышение по службе, увеличение зарплаты или новая работа, которая сделает вас более влиятельным человеком. Возможно, завяжется роман на рабочем месте. Или вы можете обнаружить, что больше общаетесь с кем-то в Интернете. Не забывайте часто проверять реальность, ведь не все люди такие, какими кажутся на первый взгляд. Семейный отдых может быть именно тем, что сейчас нужно вашей душе. В вопросах здоровья наблюдается стабильность.

Гороскоп на неделю Козерог

Время отдавать и делиться. Речь идет не только о том, чтобы делиться материальными благами или знаниями, настоящая отдача начинается тогда, когда вы отдаете себя, свое время и свою любовь окружающим вас людям. Возможно, вы были настолько сосредоточены на своей работе, что забыли или не заметили своих близких, и в результате почувствовали себя изолированными или разобщенными.

И вместо того чтобы найти решение, вы, возможно, еще больше погрузились в работу. В сердечных делах примите сознательное решение наладить контакт с друзьями и семьей и стать лучшим слушателем. Волонтерство в социальной сфере или даже в соседнем районе приносит равновесие. Вы можете даже пожертвовать или подарить деньги в этот период и открыть для себя радость, которую можно найти, когда мы отдаем. Вопросы здоровья требуют умеренного подхода.

Гороскоп на неделю Водолей

Могут всплыть затаенные обиды и старые претензии. Разберитесь с этими чувствами и поймите, что гнев, если его конструктивно направить, может стать прекрасной энергетической силой для улучшения отношений между людьми. Подавление гнева приводит лишь к тому, что обида накапливается, и вы чувствуете себя усталым, раздраженным и не в ладах с коллегами и членами семьи.

С другой стороны, вы можете завершить заветный проект, осуществить мечту или выйти на новый уровень профессионального роста. Финансовое положение может улучшиться, но вам лучше следить за своими импульсивными тратами и начать разумно экономить/инвестировать. Вопросы здоровья требуют большего внимания к ментальной релаксации и снятию тревоги с помощью практик йоги и медитации.

Гороскоп на неделю Рыбы

На определенном уровне вы начнете постепенно ощущать больше оптимизма и надежды на будущее, но вам придется упорно работать над сохранением позитивного настроя. Боритесь с желанием пожалеть себя и постарайтесь найти скрытые благословения в каждой проблеме. Вероятен временный период стресса, который сменится надеждой. Другие карты говорят о том, что некоторые планы могут просто не осуществиться, и вам важно не зацикливаться на разочаровании.

Возможно, сейчас не самое подходящее время для запуска новой идеи или проекта, но если вы проявите терпение, то в конечном итоге все получится. Семья и друзья предлагают безусловную поддержку, и выражение благодарности и чувств укрепит связи и поможет вам пройти через любой этап. Вопросы здоровья выглядят стабильными. Деньги имеют потенциал для роста.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

