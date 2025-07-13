Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 14 по 20 июля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецам самое время экономить и копить

Раки способы обезопасить себя в профессиональном, финансовом и эмоциональном плане

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Планируйте все заранее. Станьте более организованными. Не полагайтесь на свою память. Составьте списки дел и встреч, которые необходимо выполнить, иначе в моменты стресса вы, скорее всего, забудете и будете раздражаться. Избегайте коротких путей и придерживайтесь проверенных способов. Будьте терпеливы с друзьями и близкими.

Каждый борется с тем, о чем не говорит. Детям может понадобиться мягкий, но твердый подход к дисциплине. В сфере здоровья будьте внимательны к внезапным пищевым аллергиям или непереносимости. В денежных делах наблюдается рост, вы идете по пути достижения своих долгосрочных финансовых целей.

Гороскоп на неделю Телец

Начинается новая глава. Пора принять перемены с распростертыми объятиями. Выйдите за пределы своей зоны комфорта. Исследуйте новые возможности и верьте, что все, что вы делаете сейчас, принесет положительные результаты. Вы можете быть настроены на риск, но оставайтесь приземленными и практичными в денежных вопросах и переговорах, и все пойдет хорошо. Карты благоприятствуют зарубежной миграции, переезду в новый город или страну или даже переезду в новый дом.

Будьте терпеливы в общении с другими людьми. Хотя уровень вашей энергии высок, другим может быть трудно соответствовать вашему темпу. Одиночкам следует доверять чьим-то действиям, а не цветистым обещаниям. В делах, связанных со здоровьем, следует проявить уверенность в выздоровлении и готовность отказаться от вредной привычки.

Гороскоп на неделю Близнецы

Подумайте, прежде чем говорить. У вас может возникнуть соблазн высказать кому-то свое мнение. Или свободно поделиться своим нефильтрованным мнением. Это чревато последствиями, поэтому будьте осторожны. Энергия может быть высокой, и вы можете почувствовать себя немного беспокойно в повседневной рутине. Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Или посмотрите, что можно сделать, чтобы привнести немного блеска в вашу повседневную рутину.

Для одиноких людей готовится развернуться более глубокая любовная история, так что будьте открыты и посмотрите, кого пошлет вам Вселенная. Обязательно поддерживайте связь с любимыми людьми. Вас может ожидать приятный сюрприз или два. Денежные вопросы касаются инвестиций в недвижимость. Если вы планируете купить, продать или сдать в аренду, это может быть фаза, когда вы заключите несколько сделок. Вопросы здоровья требуют некоторой осторожности, особенно если у вас есть склонность к чрезмерным нагрузкам.

Гороскоп на неделю Рак

Определите блоки, которые мешают вам достичь своих целей. Это может быть человек. Обстоятельства. Или это ваши собственные сомнения в себе. На этой неделе предпримите необходимые шаги, чтобы устранить отвлекающие факторы и препятствия. Даже если это означает прекращение контактов с некоторыми людьми. Даже если это означает несколько дополнительных часов на работе. Будьте немного объективны в личных отношениях и старайтесь не принимать все так близко к сердцу.

Временами вам может казаться, что кто-то из ваших близких меняет свое поведение, но прежде чем реагировать, встаньте на его место и посмотрите на ситуацию с его точки зрения. Столь необходимый вечер с друзьями поможет вернуть веселье, которого давно не хватало. Остерегайтесь перерасхода средств, неожиданный счет может застать вас врасплох. Дела со здоровьем остаются в порядке

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Выполняйте свои обещания. Честно выполняйте свои слова и обязательства. Своими действиями вызывайте уважение в профессиональной сфере. Поддерживайте тех, кто в вас нуждается. Все, что вы сейчас скажете или сделаете, будет иметь кармические последствия как в профессиональном, так и в личном плане. Кто-то из вашего прошлого может вновь появиться, чтобы в последний раз поздороваться и попрощаться.

Работа, которая была сделана несколько месяцев назад, может потребовать изменений и переделки. Сохраняйте гибкость и будьте готовы к внезапным изменениям плана. Дома родителям может понадобиться, чтобы вы были внимательны к их здоровью. Новая диета начнет давать положительные результаты. Или же вы можете обнаружить себя более энергичным, чем обычно. Денежные дела идут в гору. Возможно, вы решите пожертвовать на благотворительность или посвятить свое время тому, где это необходимо.

Гороскоп на неделю Дева

Моменты успеха и самореализации. Если вы боролись за признание и одобрение, то в следующие недели коллектив будет смотреть на вас с новым уважением. Вы хороши в своем деле, и люди начинают это замечать. Дела, связанные с коллективом, протекают гладко, и в глубине души вы начинаете чувствовать, что живете по своему предназначению.

Те, кто ищет работу, должны получить хорошие новости, а если речь идет о бизнесе, то дела начнут развиваться в позитивном ключе. В сердечных делах вам может потребоваться серьезный разговор о деле, которое вы, возможно, похоронили. В денежных делах лучше всего полагаться на собственные силы. Остерегайтесь моментов подавленности, которые могут повлиять на ваш сон и здоровье.

Гороскоп на неделю Весы

Ваша энергия драгоценна, будьте внимательны к ней и берегите ее. Узнайте, какие действия или люди вызывают у вас раздражение и истощают силы. Как только вы обнаружите, что на вас негативно влияет кто-то, кто постоянно жалуется, кто не видит позитива, отстранитесь и перегруппируйтесь. Потянитесь и воссоединитесь с самыми позитивными источниками энергии, которые вы можете найти в своей жизни.

Соискателям работы на этом этапе может потребоваться терпение. Семейные дела потребуют от вас сделать несколько глубоких вдохов и сосчитать до 10, общаясь с любимым человеком, который иногда может быть раздражительным. Кто-то может выразить свое восхищение или любовь к вам. Вопросы здоровья демонстрируют стабильность. Просто будьте немного осторожны во время онлайн-операций.

Гороскоп на неделю Скорпион

Причина, по которой вы выделяетесь, заключается в том, кто вы есть. Ваш источник силы не в том, чтобы следовать за толпой и сводить к минимуму свою уникальность, а в том, чтобы принимать и ценить свою неповторимость. Будьте немного другими. Будьте причудливы. Те, кто действительно имеет значение, узнают вас таким, какой вы есть. Для Скорпионов, работающих на себя, могут возникнуть сложности с новыми клиентами. Немного дипломатии не помешает, если вы новичок в своем деле.

Семейные дела указывают на необходимость делиться большей информацией и вовлекать близких в свою повседневную жизнь. Старые счета нуждаются в тщательной проверке. Или займитесь упорядочиванием бумажной работы. Начните снова заниматься спортом, чтобы улучшить свое физическое здоровье.

Гороскоп на неделю Стрелец

Будьте сами себе защитником. Если вы хотите перемен, вам нужно перестать откладывать и начать действовать прямо сейчас. Воплощайте свои идеи в жизнь. Осуществляйте стратегии. Будьте немного смелее, если это необходимо. Просите то, чего хотите. Даже если поначалу это кажется пугающим, это так, и это будет правильное направление, в котором нужно двигаться.

Дружеские отношения могут пройти через этап испытаний, когда вы поймете, что один из друзей на самом деле может быть соперником. Поднимитесь над семейными сплетнями и делайте то, что считаете нужным. Вопросы здоровья требуют некоторой осторожности во время активности, особенно если вы склонны к растяжениям и мышечным болям. Денежные вопросы принесут облегчение.

Гороскоп на неделю Козерог

Не все нужно воспринимать интеллектуально. Наладьте контакт со своей эмоциональной стороной. Поразмышляйте над тем, что вы чувствовали в последнее время. Копить эмоции в себе - не лучший выход. Прислушайтесь к тому, что говорит вам сердце. Возможно, вы постепенно устаете от своей рабочей рутины или подумываете о том, чтобы что-то изменить в своей карьере. Есть вероятность перевода в компании или получения новой должности.

Даже в личной жизни вы можете обнаружить, что попеременно становитесь то очень общительным, то очень интровертным. Случайная встреча с кем-то новым может перерасти в долгосрочные отношения или дружбу. Не забывайте о повторяющемся недомогании, которое можно вылечить своевременным обращением к врачу. Инвестиции могут потребовать профессиональной консультации.

Гороскоп на неделю Водолей

Будьте бдительны на рабочем месте и доверяйте конфиденциальные дела немногим. Соперники могут заняться мелкой политикой. Или распространить о вас слухи. Вместо того чтобы уклоняться, вы можете вступить с кем-то в конфронтацию или пресечь проблему в зародыше, пока она не вышла из-под контроля. Во время переговоров держите глаза и уши открытыми и обращайте внимание на то, что не говорят.

Дом - это место, где вы сможете восстановить силы и обрести покой. Воссоединение с друзьями или поход в кино вернут вам положительную энергию. Вопросы здоровья выглядят хорошо. А если речь идет о деньгах, помните, что те, кто берет у вас в долг, редко возвращают деньги. Будьте разборчивы в том, сколько и кому вы хотите дать взаймы.

Гороскоп на неделю Рыбы

Перемены витают в воздухе. Пора отказаться от старых моделей поведения и связей с людьми, которые вам совсем не помогли. Рост может быть некомфортным, но необходимым, поскольку вы повышаете свой уровень. В профессиональной сфере вы можете подумать о том, чтобы начать все заново. А может быть, задуматься о создании собственной консалтинговой компании или стартапа.

Извлеките уроки из прошлого, чтобы не повторять ошибок. Интуиция будет острой, и вы можете сделать поразительное открытие о ком-то в своей жизни. Доверьтесь тому, что говорит вам внутренний голос о друге. Путешествия будут плодотворными и полезными. Денежные вопросы требуют взвешенного подхода к тратам и сбережениям. Аллергию нужно решать на ранней стадии, пока она не обострилась.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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