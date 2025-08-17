Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Неделя для переоценки ошибок и укрепления уверенности. В работе — шанс проявить лидерские качества, в личной жизни — пора добавить ярких красок и новых впечатлений.

Гороскоп на неделю Телец

Время укреплять самооценку. Учитесь верить в себя, смело беритесь за новые проекты. Отношения станут гармоничнее, если проявить открытость и доверие. Следите за питанием и избегайте стрессов.

Гороскоп на неделю Близнецы

Неделя обновления и внутреннего равновесия. Откажитесь от лишнего общения, займитесь собой и своим здоровьем. Финансы требуют осторожности — не поддавайтесь импульсивным покупкам.

Гороскоп на неделю Рак

Желание перемен будет расти. Возможны новые предложения по работе или путешествия. В отношениях важно откровенно поговорить и спланировать общее будущее.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Хватит жить прошлым — сейчас главное смотреть вперед. На работе предстоят изменения, а в личной жизни откроется возможность для новой главы. Финансы улучшатся при разумных тратах.

Гороскоп на неделю Дева

Неделя сложных решений и постановки приоритетов. Важно действовать рационально и системно. В семье потребуется больше терпения, а здоровье укрепят новые методы борьбы со стрессом.

Гороскоп на неделю Весы

Наступает переломный момент: пришло время не сдаваться и проявить стойкость. В личных отношениях возможны разочарования, но новые горизонты откроются уже скоро. Финансы и здоровье — под контролем.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вам повезет в делах и финансах. Но помните: мягкость и внимательность в отношениях принесут больше гармонии, чем жесткий подход. Новая спортивная активность даст хорошие результаты.

Гороскоп на неделю Стрелец

Неделя испытаний и очищения. Избавьтесь от ненужного в доме и мыслях. В отношениях ждите новостей от старых друзей. Финансы придут в порядок, а здоровье порадует улучшениями.

Гороскоп на неделю Козерог

Сохраняйте спокойствие — неделя будет эмоциональной. Возможны конфликты, поэтому обдумывайте слова. В финансах лучше планировать бюджет. Берегите нервы и контролируйте давление.

Гороскоп на неделю Водолей

Результаты придут позже, чем ожидаете, но не сдавайтесь. В личной жизни возможно прояснение отношений. На работе проявите напористость. Финансовые дела стабилизируются, а здоровье удивит приятными переменами.

Гороскоп на неделю Рыбы

Неделя ответственности и самоконтроля. Избегайте спешки с важными решениями и подписями документов. В личной жизни стоит добавить больше радости и новых занятий. Финансы лучше планировать на долгий срок.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

