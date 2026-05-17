Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Рыбам - нагрузка, Козерогам - поддержка

Сергей Кущ
17 мая 2026, 11:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Что приготовили звезды на следующей неделе
  • На что нужно обращать внимание

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Гороскоп на неделю: Овен

На этой неделе вас ждет облегчение от давних трудностей в профессиональной сфере. Положение вашей управляющей планеты принесет новые возможности. Ваша работа и усилия будут оценены по достоинству. Сотрудники получат поддержку и содействие со стороны руководства. Владельцы бизнеса могут получить прибыль благодаря новым стратегиям. Ваше финансовое положение укрепится, но расходы могут внезапно увеличиться. В целом, эта неделя принесет положительные изменения и успехи.

видео дня

Гороскоп на неделю Телец

На этой неделе вы будете заняты семейными обязанностями. Вы постараетесь завершить задачи, над которыми работали, благодаря собственному усердию. В середине недели у вас может состояться поездка. Бизнесмены установят новые связи, которые окажутся весьма выгодными. Вы можете получить прибыль в вопросах, связанных с финансами и богатством. Вы проведете приятное время с семьей, и в доме сохранится позитивная атмосфера. Вы восстановите контакты со старыми друзьями, что принесет вам радость. Что касается здоровья, вы можете почувствовать на себе влияние переменчивых погодных условий.

Гороскоп на неделю Близнецы

Эта неделя будет насыщенной и полной суеты. В профессиональной сфере этот период принесет новые возможности. Возможно, вам придется внести некоторые изменения в свою деловую деятельность. Ваш ум и уникальный стиль работы помогут вам достичь важных результатов. Вы получите финансовую прибыль. Совет от члена семьи окажется для вас весьма полезным. Студентам нужно будет сосредоточиться на учебе. К концу недели вы можете почувствовать умственное истощение, поэтому отдыхайте, когда это необходимо.

Гороскоп на неделю Рак

Эта неделя принесет вам чувство облегчения и успеха. Наконец-то будут завершены отложенные дела. В профессиональной сфере ваш авторитет возрастет. Владельцы бизнеса получат особые доходы. Ваше финансовое положение укрепится, и вы добьетесь успеха. Возможно, вы получите благоприятные новости в семье, которые принесут радостную и гармоничную атмосферу в дом. Благословения старших членов семьи окажутся для вас весьма полезными. Ваше здоровье останется хорошим.

Какой ваш знак зодиака
Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Эта неделя благоприятна для путешествий. Ваши лидерские качества проявятся, поэтому будьте осторожны и внимательны. В профессиональной сфере на вас возложат новые обязанности. Ваши деловые начинания принесут прибыль, а застрявшие деньги наконец-то вернутся. Ваш авторитет и уважение в семье возрастут, а репутация в обществе укрепится. Здоровье останется хорошим, но будьте осторожны в связи с переменчивой погодой.

Гороскоп на неделю Дева

Вам придется много работать. Эта неделя принесет вам несколько благоприятных результатов. Вы будете заняты на рабочем месте. В этот период ваши новые планы и инициативы увенчаются успехом. Ваше финансовое положение улучшится, но перед тем, как делать крупные инвестиции, обратитесь за консультацией к эксперту. В семье сохранится гармония, а отношения станут более сердечными. Учащиеся получат благоприятные возможности на конкурсных экзаменах. Что касается здоровья, то могут возникнуть проблемы, связанные с желудком.

Гороскоп на неделю Весы

Вы познакомитесь с новыми людьми, а ваша рабочая нагрузка также увеличится. К вам могут приехать гости, и в доме может состояться благоприятное семейное событие. В профессиональной сфере на вас могут возложить новые обязанности. В бизнесе вы заключите новые сделки, которые окажутся прибыльными. Ваше финансовое положение улучшится, и застрявшие деньги будут возвращены. В семье сохранится мир, и вы получите поддержку со стороны членов семьи. К концу недели могут появиться благоприятные возможности для путешествий.

Гороскоп на неделю Скорпион

На этой неделе вам нужно будет сосредоточиться на работе. Родители будут довольно заняты и будут беспокоиться о своих детях. Необходимо проявить терпение. В профессиональной сфере могут возникнуть некоторые трудности, но другие будут впечатлены вашим усердием. Вы заведете новые деловые контакты. Что касается финансовых вопросов, в этот период избегайте одалживания или заимствования денег. Старый семейный конфликт, наконец, может быть разрешен. В плане здоровья вы будете чувствовать себя измотанным, поэтому достаточно отдыхайте и высыпайтесь.

Гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе удача будет на вашей стороне. Ищущие работу получат многообещающие возможности в это время. Деловые начинания будут продвигаться, но будьте осторожны и избегайте импульсивных решений. Незавершенные задачи наконец будут выполнены. У вас появятся отличные возможности для финансовой выгоды. В семье сохранится радостная атмосфера, и у вас может появиться шанс посетить благоприятное общественное или религиозное мероприятие. Это будет благоприятный период для студентов. Ваше здоровье останется хорошим.

Гороскоп на неделю Козерог

Ваши идеи и планы принесут плодотворные результаты. Вы получите поддержку от руководства на рабочем месте, что укрепит вашу позицию. Деловые начинания принесут прибыль, и могут появиться возможности для новых инвестиций. Ваше финансовое положение улучшится. Вы проведете приятное время с семьей, что принесет радость и счастье в дом. Ваше здоровье в целом останется хорошим, но недосыпание заставит вас чувствовать себя уставшим.

Гороскоп на неделю Водолей

На этой неделе вас ждут несколько поездок и мероприятий, связанных с работой. В этот период вы будете наслаждаться отличной гармонией с окружающими, но будьте осторожны в деловых отношениях. Неделя будет наполнена свежими идеями и творчеством. В профессиональной сфере ваши планы увенчаются успехом, и вы получите поддержку от коллег. Ваши деловые начинания принесут прибыль, и могут появиться новые возможности. Ваше финансовое положение останется стабильным. Вы проведете приятное время с семьей. Ваше здоровье в целом будет хорошим, но постарайтесь высыпаться.

Гороскоп на неделю Рыбы

На этой неделе вас ждет большая рабочая нагрузка и новые возможности для общения. В семейной жизни вы познакомитесь с новыми людьми. Вы получите вознаграждение за свой упорный труд как на работе, так и в бизнесе. Ваше финансовое положение укрепится, и могут появиться новые источники дохода. Дети принесут радость в семью. Что касается образования, то в этот период у студентов может появиться возможность отправиться в поездку, связанную с учебой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака гороскоп на неделю
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:07Украина
В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:41Война
РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"

Последние новости

13:36

Жена и брат не сдержали слёз: воин впервые после плена встретился с родными

12:46

Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочные благодаря одному ингредиенту

12:39

Лучше, чем в магазине: как приготовить домашнее мороженое быстро и легкоВидео

12:29

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

12:28

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая: Ракам - терпение, Львам - нужен отдых

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
12:23

Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

11:36

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Рыбам - нагрузка, Козерогам - поддержка

11:07

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:01

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

Реклама
10:50

Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

10:23

Что нужно сделать в праздник 18 мая: строгие приметы

09:54

Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

09:41

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:36

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

08:54

Итальянец спел свою песню "Per sempre si" под бандуру украинцевВидео

08:44

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:35

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:10

"Москва готовится к эскалации": Маляр о сигналах из Россиимнение

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшиеФото

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

Реклама
07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Реклама
20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять