Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая: Ракам - терпение, Львам - нужен отдых

Сергей Кущ
17 мая 2026, 12:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Гороскоп Таро на неделю
Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

В материале:

  • У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском
  • Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Таро-гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе события могут развиваться быстрее, чем ожидалось. Сообщения, возможности или неожиданные решения могут появиться внезапно. Сейчас не время замирать в ожидании или слишком много размышлять. Будьте готовы и доверяйте своей интуиции. Динамика нарастает, но скорость работает лучше всего, когда ею руководит ясное мышление. Реагируйте с уверенностью и вниманием.

видео дня

Таро-гороскоп на неделю для Тельца

На этой неделе мощное осознание может изменить вашу точку зрения. Что-то станет ясным, и жизнь, возможно, попросит вас выбрать правду вместо комфорта. Старые шаблоны или отложенные решения могут вернуться, чтобы вы могли поставить точку. Это кармическая неделя пробуждения, честности и важных вторых шансов.

Таро-гороскоп на неделю для Близнецов

Эта неделя благоприятна для дисциплины, сосредоточенности и устойчивого долгосрочного роста. Карьерные цели, личные планы или что-то важное, что вы создаете, потребуют больше последовательности, чем эмоций. Небольшие ежедневные усилия важнее драматических действий. Прогресс может казаться медленным, но он становится прочным и долговечным.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп на неделю Рак

Наблюдательность станет вашей скрытой силой на этой неделе. Чьи-то слова или скрытые намерения могут раскрыть больше, чем ожидалось. Сейчас не время для поспешных реакций или эмоциональных ответов. Внимательно наблюдайте, прислушивайтесь и тихо защищайте свои планы. Мудрость придет через терпение.

Таро-гороскоп на неделю Лев

На этой неделе вам нужно отдыхать, восстанавливать силы и беречь душевное равновесие. Возможно, вы слишком долго несли на себе слишком большой груз — эмоциональный или физический. Сбавьте темп без угрызений совести. Отдых становится продуктивным, когда он восстанавливает ясность ума и силы.

Таро-гороскоп на неделю Дева

На этой неделе может наступить новое начало в сфере работы, финансов или личной стабильности. Особое внимание уделяется новым возможностям и практическим благам. Будьте открыты для тихих начинаний, потому что самые скромные старт часто приводят к самым сильным результатам. Доверяйте тому, что строится медленно.

Таро-гороскоп на неделю Весы

Эта неделя может показаться интенсивной, конкурентной или эмоционально насыщенной. Конфликты или борьба за власть могут испытать ваше терпение. Тщательно выбирайте, в какие сражения вступать. Не каждое испытание заслуживает вашей энергии или внимания. Сохраняйте душевное равновесие и оставайтесь приземленными.

Таро-гороскоп на неделю Скорпион

На этой неделе может возникнуть напряжение вокруг решений или личного направления. Избегайте импульсивных реакций или траты энергии на то, чтобы доказывать себя не тем людям. Ваша энергия ценна. Сохраняйте фокус на своем собственном пути и доверяйте тому, куда он вас ведет.

Гороскоп Таро на неделю Стрелец

На этой неделе вам нужно доверять своей интуиции больше, чем внешнему шуму. Под поверхностью разворачивается нечто значимое, даже если это еще не до конца ясно. Тишина и спокойное осознание будут вести вас лучше, чем поспешные действия. Позвольте тишине раскрыть то, что действительно важно.

Гороскоп Таро на неделю Козерог

Любовь, эмоции и искренние разговоры становятся важнее на этой неделе. Кто-то может открыть вам свое сердце, или ваши собственные эмоции могут потребовать честности. Оставайтесь открытыми для нежности, сохраняя при этом здоровые границы. Эмоциональная зрелость будет иметь большее значение, чем любые фантазии или желания.

Гороскоп Таро на неделю Водолей

На этой неделе любовь, эмоции и искренние разговоры становятся важнее. Кто-то может открыть вам свое сердце, или ваши собственные эмоции могут потребовать честности. Оставайтесь открытыми для нежности, сохраняя при этом здоровые границы. Эмоциональная зрелость будет иметь большее значение, чем любые фантазии или желания.

Гороскоп Таро на неделю Рыбы

Эта неделя напомнит вам, насколько вы сильны на самом деле. Возможно, вы чувствуете эмоциональную усталость от того, что слишком долго несли на себе слишком большой груз, но не сдавайтесь сейчас. Устойчивость, здоровые границы и эмоциональная сила — ваши главные уроки на этой неделе. Доверьтесь своей тихой силе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
знаки зодиака гороскоп на неделю гороскоп Таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:07Украина
В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:41Война
РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Как разморозить морозилку в считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"

Джамала назвала место LELEKA в финале Евровидения-2026: "Огромная конкуренция"

Последние новости

12:46

Простой рецепт котлет без мясорубки: получатся сочные благодаря одному ингредиенту

12:39

Лучше, чем в магазине: как приготовить домашнее мороженое быстро и легкоВидео

12:29

Пень сам рассыплется в порох: что достаточно залить внутрь

12:28

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 мая: Ракам - терпение, Львам - нужен отдых

12:23

Даже 50 евро: люди жалуются на странные правила обмена валют в Ощадбанке

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
11:36

Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Рыбам - нагрузка, Козерогам - поддержка

11:07

РФ убила 52 человека: Зеленский обнародовал тревожную статистику после атак РФ

11:01

Герань будет цвести круглый год: какой раствор работает лучше магазинных удобрений

10:50

Тарифы на воду рассчитывают по-разному: почему некоторые украинцы платят дороже

Реклама
10:23

Что нужно сделать в праздник 18 мая: строгие приметы

09:54

Противовоздушная оборона Подмосковья ослаблена: в РФ произошла диверсия

09:41

В России заявили о "захвате" Купянска: в ISW раскрыли реальную ситуацию

09:36

Как узнать пол ребенка на ранних сроках беременности - приметы и советы врача

08:54

Итальянец спел свою песню "Per sempre si" под бандуру украинцевВидео

08:44

РФ может напасть на НАТО в неожиданном месте: какая страна находится под угрозой

08:35

На РФ летело более 500 дронов: Украина устроила самую масштабную атаку на Москву

08:10

"Москва готовится к эскалации": Маляр о сигналах из Россиимнение

07:44

РФ атакует Украину второй волной дронов: в городах есть разрушения и пострадавшиеФото

07:40

Песню победительнице Евровидения написал друг путиниста Киркорова

07:17

О чем песня победителя Евровидения 2026: BangarangaВидео

Реклама
05:41

Урожая не будет совсем: в каких местах категорически нельзя сажать перец

05:10

Четыре знака зодиака ждет особенный день: кто станет главным счастливчиком

04:35

Почему правильно говорить "за границу" на украинском: историк раскрыл секрет словаВидео

04:00

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке туриста за 19 с

03:30

Континент "трещит": ученые нашли первые признаки катастрофического раскола

03:00

Евровидение 2026: результат LELEKA и как голосовали за УкраинуВидео

02:32

Впервые в истории: Евровидение 2026 получило сенсационного победителяВидео

02:30

Судьба откроет новую дверь: таролог рассказала, кому повезет в июне 2026Видео

01:17

Пел весь зал: Сердючка захватила сцену Евровидения 2026 вместе с легендами конкурсаВидео

01:12

Неожиданный поворот: кому Украина отдала 12 баллов на Евровидении 2026

00:28

Довели до слез: певец из Италии разрыдался на сцене Евровидения 2026Видео

16 мая, суббота
23:01

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланиемВидео

22:56

Атака на Киев и область: в ВСУ предупредили об угрозе российских дронов

22:56

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

22:39

ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

21:56

Гороскоп на завтра, 17 мая: Девам — страх, Козерогам — ссора

21:38

Мира не будет: СМИ узнали о новых планах Путина до конца года

21:15

В Ровно припаркованный автомобиль "оккупировали" неожиданные пассажиры

21:14

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

20:46

Исключили не из-за войны: РФ может вернуться на Евровидение, выполнив условие

Реклама
20:35

Мощные взрывы в РФ и на ВОТ: поражены важные объекты россиян

20:23

Зеленский заявил о новой угрозе со стороны Кремля в связи с Приднестровьем

19:48

От тли не останется и следа: чем опрыскать растения

19:43

Рыбак поймал "чудовище со дна реки" и несколько часов не мог прийти в себя

19:41

Два "секрета" обычной стиральной машины: один фокус меняет буквально всеВидео

19:27

Будет ли Украина восстанавливать Волчанск после войны — названа альтернатива

19:23

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

19:10

Трамп прилетел в Пекин не вовремя: Невзлин раскрыл сигнал Иранамнение

18:51

"Смертельный удар": французы 200 лет назад раскрыли секрет гибели РоссииВидео

18:33

Последний шанс Путина выиграть войну: в Die Zeit раскрыли сценарий

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять