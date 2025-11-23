Гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября: Льву поможет друг, Козерогам - давление

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Время извлечения уроков из прошлого. Некоторые закономерности могут начать повторяться, и это явный повод для того, чтобы вы учились на прошлых ошибках. Вспомните, когда вы были слишком поспешны или слишком доверяли другим. Примите решение никогда больше этого не допускать. В отношениях вы можете больше не довольствоваться "разговорами и бездействием" со стороны избранника.

Разговоры по душам помогут укрепить отношения и дать понять собеседнику, как его поведение влияет на вас. Контролируйте свои эмоции, если хотите добиться успехов в личных отношениях. Имущественные вопросы могут вызвать небольшое беспокойство, так как вы обнаружите, что все оказалось дороже, чем вы предполагали. Следите за здоровьем зубов и регулярно проходите обследования.

Гороскоп на неделю Телец

Слишком много анализа приводит к параличу. Чрезмерные размышления могут привести к тому, что вы упустите возможности или примете на себя несколько необходимых рисков. Пора развивать свои навыки, если вы еще этого не сделали. Ваша работа ценна для команды, теперь поработайте над тем, чтобы стать незаменимым.

Возможно, вы стоите на распутье перед принятием нескольких ключевых решений, касающихся вашей личной жизни. Доверьтесь своей интуиции в отношении кого-то или чего-то и не забывайте следовать этому чувству. Некоторые люди могут нуждаться в том, чтобы вы были более сострадательны и снисходительны к ним. Если люди должны вам деньги, это хорошая неделя для того, чтобы напомнить им об этом. Новый источник дохода может появиться благодаря связям или старым контактам, которые могут оказаться очень прибыльными в долгосрочной перспективе.

Гороскоп на неделю Близнецы

Деньги и рабочие вопросы занимают лидирующее положение. На первый план выходят финансовые обсуждения, переговоры, счета, документы и контракты. Вы можете обнаружить, что работаете в режиме многозадачности и ведете сразу три разных проекта. А если вы еще этого не сделали, то можете начать диалог с начальством о возможном повышении или увеличении зарплаты. Самозанятые Близнецы могут напрячься, чтобы получить новый бизнес или прорекламировать свою работу.

Ваша личная жизнь может быть спокойной, но это не значит, что ничего не происходит. Подождите немного, пока вам действительно захочется пообщаться. Спокойное время, проведенное в медитации и самоанализе, принесет ответы на вопросы. Хороший период для реструктуризации бюджета и планирования следующей крупной покупки.

Гороскоп на неделю Рак

Ваш ум остер, и люди будут прислушиваться к вашим словам. Хорошая фаза для рекламных акций, презентаций и всего, что связано с публичными выступлениями, карты предвещают успех, особенно студентам. Создатели контента, писатели и даже Раки, занимающиеся исследованиями и разработками, могут блистать и добиться успеха в ближайшие несколько месяцев.

Личные отношения - это совсем другой вызов. Возможно, вы поняли, что больше не можете ничего ожидать от нескольких душ, которые действительно находятся в своем собственном путешествии. Отпустите необходимость быть услышанным ими и пока что занимайтесь своими делами. Акты благотворительности принесут вам хорошую карму. В денежных делах вас может ждать приятный сюрприз.

Гороскоп на неделю Лев

Оставайтесь позитивными, даже если вам приходится заставлять себя. Не позволяйте препятствиям и трудностям выбить вас из колеи. Возможно, на работе кто-то ведет себя непросто. Или вы можете обнаружить истинное лицо человека, которого считали своим союзником. Просто продолжайте идти вперед и не зацикливайтесь на их негативе. Семья и дом принесут ощущение убежища, когда вы уединитесь, чтобы обрести столь необходимый покой. Возможно, вам предстоит обсудить семейные дела и даже принять решение относительно старейшины семьи.

Радость и утешение принесут старые друзья детства, а если вы одиноки, то можете решить прекратить активные поиски и позволить тому, кому суждено быть, найти вас. Бизнес и финансовые дела постепенно набирают обороты, и вы можете задуматься о привлечении внешних подрядчиков или найме новых сотрудников. Вопросы здоровья говорят о необходимости более тщательно следить за своим питанием.

Гороскоп на неделю Дева

Научитесь отпускать ситуацию. Возможно, ваши мысли делают ситуацию хуже, чем она есть на самом деле. То, о чем вы беспокоитесь, не так плохо, как вы боитесь. От ноющего чувства тревоги нужно избавиться. Окружите себя положительными эмоциями. Не ждите, что ваши близкие будут читать ваши мысли или настроение, и приложите дополнительные усилия, чтобы быть терпеливым с ними.

Дети могут быть назойливыми, но в этот период вам нужно будет сохранять с ними максимальное спокойствие. Деньги, которые вам задолжали, будут возвращены, а переговоры пройдут гладко. Но вам нужно будет найти способы сознательно снять стресс и расслабиться. В этом поможет разговор с надежным другом, но еще больше вам поможет забота о своем самочувствии.

Гороскоп на неделю Весы

Что случилось, то случилось. Пора оставить прошлое позади и начать новую главу в своей жизни. Те, кто причинил вам боль, понесут свою карму, вам не нужно ничего с этим делать. Пересмотрите свою жизнь и свои повседневные привычки и посмотрите, что нужно изменить. Вселенная дает вам возможность перестроить свою жизнь.

Даже дома вы можете почувствовать необходимость перемен. Сделайте уборку, реорганизацию и перестановку, если это необходимо. Начните общаться с новыми людьми. Старшие члены семьи могут приехать с визитом или остановиться на семейных парах. Вопросы здоровья указывают на сильную потребность в детоксикации и освобождении от старого. Что касается финансов, то вы начинаете реструктурировать свой портфель или приступаете к новому плану накоплений.

Гороскоп на неделю Скорпион

Вы заслужили свою репутацию. А ваша репутация гарантирует, что перед вами откроются двери. Скорпионы, занятые в бизнесе, могут рассчитывать на фазу расширения и создания альянсов. Вы можете заключить партнерство с бывшим коллегой. Возможны поездки, связанные с работой. Семья и дом могут отойти на второй план, пока вы сосредоточены на своих амбициях.

Часть вас стремится построить богатство и будущее своих детей. Старый друг может обратиться к вам за помощью. Пропавшие документы и ценности будут найдены. Остерегайтесь сезонной аллергии и высыпайтесь, чтобы сохранить заряд энергии во время напряженной фазы.

Гороскоп на неделю Стрелец

Ваша креативность сияет, так что выкладывайтесь на полную. Ваша аудитория и влияние растут. Возможно, вам поступит интересное предложение о работе. Возможно, вы приняли новую важную должность или, если вы индивидуальный предприниматель, согласились запустить новое предприятие в своем текущем бизнесе. В ближайшие недели будьте более внимательны к бюджету, следите за своими расходами и будьте особенно осторожны при совершении онлайн-операций.

В сердечных делах вы можете решить помочь близкому другу, переживающему трудные времена. Разговоры со старыми друзьями принесут утешение и покой. Могут быть составлены планы на семейный отдых или встречу. Только остерегайтесь бессонницы и займитесь дыхательной гимнастикой для гиперактивного ума.

Гороскоп на неделю Козерог

Сохраняйте твердость даже перед лицом препятствий. Возможно, кто-то давит на вас, заставляя принять предложение или подписать контракт, и если вам это не по душе, попросите время. Важные диалоги со старшими помогут заложить основу для вашего будущего роста и успеха. Если вы одиноки, сделайте небольшой шаг назад и не будьте тем, кто всегда выступает инициатором. Позвольте другому человеку протянуть руку помощи.

Даже в личных отношениях вы можете решить перестать отдавать так много берущему и предпочесть сохранять вежливую дистанцию. Хороший период, чтобы направить свою энергию на здоровье и фитнес. Запишитесь на занятия. Запишитесь в тренажерный зал. Больше гуляйте на свежем воздухе. Денежные вопросы свидетельствуют о чувстве уверенности, но также о предстоящих крупных расходах.

Гороскоп на неделю Водолей

Работа в команде пойдет вам на пользу. Чем больше вы делитесь, тем лучше себя чувствуете и тем выше шансы на успех для всех вас. Вы можете взять на себя роль наставника и вести за собой молодых новичков. Или организовать семинар, который принесет пользу всем. Водолеи, занятые в сфере образования и исследований, могут рассчитывать на рост в ближайшие несколько месяцев.

Ваша личная жизнь может показаться вам скучной или слишком тихой. Как насчет того, чтобы устроить вечеринку? Или отправиться в групповую поездку. Какая-то часть вас жаждет компании и волнений, но если вы ничего для этого не сделаете, то ничего и не произойдет. В денежных делах вы сможете внести свой вклад в дело, в которое верите, или в помощь нуждающемуся человеку, что принесет вам благословение. Дела, связанные со здоровьем, выглядят неплохо, используйте прилив энергии, чтобы довести начатое до конца.

Гороскоп на неделю Рыбы

По мере того как вы лучше осознаете себя, ваша уверенность в себе начинает расти. Обратите внимание на повторяющиеся закономерности в вашей жизни. Поначалу изучение нового навыка или предмета может показаться сложным, но как только вы освоите его, вы пожалеете, что не начали раньше. Вы способны на гораздо большее, чем думаете, так что не сдерживайте себя. Узнайте, на что вы действительно способны.

Отношения улучшаются, поскольку вы становитесь более открытыми и делитесь своим временем и энергией с единомышленниками. Друзья, приобретенные на этом этапе, могут остаться с вами надолго. Прислушайтесь к советам матери, в глубине души вы знаете, что она права. Дела со здоровьем улучшатся, когда вы начнете более внимательно относиться к тому, что едите и пьете. Просто будьте немного осторожнее с бюджетом.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

