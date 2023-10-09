Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Льву - неожиданная встреча, а Деве - любовный период

У Рыб на этой неделе творческие планы, а вот у Весов произойдет кризис идентичности.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-nedelyu-s-9-po-15-oktyabrya-lvu-neozhidannaya-vstrecha-a-deve-lyubovnyy-period-10506895.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Be Inspired)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 9 по 15 октября?

Гороскоп на неделю - Овен

Эта неделя для вас очень важна. Может возникнуть ощущение, что мотивация внезапно пропадает и придется побороться за то, чтобы вернуться в нужное русло. Найдите свое внутреннее "счастливое место" на этой неделе, когда ситуация станет сложной. Солнечное затмение в Весах 14 октября будет действовать как двойной удар, желая сбить вас с ног, но не позволяйте этому остановить вас. Вы отпустите старые истории, которые должны были заставить вас остановиться. Прочувствуйте, как вы пройдете через все, что вам предстоит, и вы выйдете из этой ситуации более сильным.

Гороскоп на неделю - Телец

На этой неделе вы можете почувствовать беспокойство, потому что многое меняется. Но не волнуйтесь, основные перемены произойдут только после лунного затмения в конце месяца. Пока же звезды просят вас жить в обыденных моментах и находить в этом положительные стороны. Вхождение Марса в знак Скорпиона 11 октября - это шанс исправить те вредные привычки, которые вы хотите оставить в прошлом. Потратьте время на то, чтобы оценить, куда тратите свое время и энергию, и решите, что будет дальше. Вы завершаете важную главу своей жизни, даже если этот день похож на любой другой. Отнеситесь к этому соответствующим образом и напомните себе о том, что вы проделали всю работу, чтобы добраться до этого момента с помощью своих границ и любви к себе.

видео дня

Гороскоп на неделю - Близнецы

Близнецы, вы находитесь в расцвете сил. Новолуние в Стрельце, которое произойдет на этой неделе 14 октября, станет для вас ярким событием. Вы давно искали возможность повернуть время вспять и исправить прошлые ошибки. Но именно эти ошибки и полученные уроки привели сегодня сюда. Вы знаете, что будет дальше, и, несмотря на хаос, царящий в астрологии в октябре, все равно находите новые способы проложить свой путь. Используйте свой быстрый ум, чтобы увидеть светлую сторону этой ситуации и уверенно двигаться вперед, несмотря на неудачи.

Гороскоп на неделю - Рак

На этой неделе вы найдете новые пути для исследования своей чувственности и углубления связи с самим собой. Вы так привыкли дарить любовь другим, что забыли, что такое быть жадным. Когда 11 октября 2023 года Марс войдет в знак Скорпиона, у вас появится шанс потребовать от жизни всех нежных и чувственных удовольствий. Свидания, романтические вечера при свечах, спонтанные смс с ласковым посылом - все, что нужно. Только не забывайте уделять внимание тем, кто делает для вас все возможное и невозможное.

Гороскоп на неделю - Лев

Настало время практических обязательств. Солнечное затмение в Весах, которое произойдет на этой неделе, 14 октября 2023 года, выявит разницу между тем, что действительно нужно вам, и тем, что действительно нужно другим. Никто не может быть прав или не прав - иногда интересы не совпадают. Но это не значит, что вы должны соглашаться на меньшее, чем то, чего заслуживаете. Если на этой неделе вам нужно поднять настроение, попробуйте воспользоваться социальными сетями. А если ваши друзья не готовы к посиделкам за чашечкой кофе, попробуйте завести новых. Не в качестве замены, конечно, а как способ поддержания хороших связей. Вы можете удивиться, с кем вы пересечетесь!

Гороскоп на неделю - Дева

Будьте разборчивы в выборе людей, которым откроете свое сердце на этой неделе. Вы пережили много душевной боли и страданий, и иногда кажется, что нет сил, чтобы встретиться с ними снова. Но октябрь заставит вас вспомнить о том, как приятно давать себе то, что нужно. Венера будет находиться в вашем знаке весь месяц, и планета управляет обоими затмениями в октябре. Таким образом, ближайшие несколько недель станут самым сексуальным временем в году для любовной жизни. Пришло время воплотить свои самые темные желания и быть честным с собой и другими в том, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным.

Гороскоп на неделю - Весы

Эта неделя станет для вас поворотным моментом. Солнечное затмение 14 октября 2023 года поможет увидеть картину в целом, отбросив все отвлекающие факторы, которые занимали время. Хотя может показаться, что вы переживаете кризис идентичности, на самом деле это хорошо. Вы становитесь самим собой и развиваете более глубокую связь с собой. Однако эти перемены отразятся и на отношениях с окружающими. Будьте осторожны, так как на этой неделе могут возникнуть ссоры, если не будете осторожны. Но не волнуйтесь, сложные разговоры часто приводят к более глубокой близости и связи. Вы осознаете, что заслуживаете человека, который влюблен в вас по уши, и никак не меньше!

Гороскоп на неделю - Скорпион

Вы уже почти вернулись к себе прежнему, и эта неделя - первое испытание того, каково это - снова быть в полной силе. Марс входит в ваш знак на этой неделе 11 октября 2023 года, привнося энергию во все, что делаете. Однако это также приводит к тому, что окружающие пытаются бросить вызов вновь обретенной уверенности. Может возникнуть соблазн опуститься низко, но это будет означать, что вы даете им именно то, чего они хотят. Делайте выбор, руководствуясь логикой, а не эмоциями, но не считайтесь с интуицией.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Все любят называть вас путешественником по миру, но в последнее время вы чувствуете себя немного домоседом. Независимо от того, встретили ли вы того особенного человека или вам нравится то место, где живете, ближайшие пару месяцев идеально подходят для того, чтобы пустить корни и поближе познакомиться с соседями. Вы понимаете, что ставить себя на первое место - значит дарить себе стабильность. Пришло время поставить себя на первое место, потому что это уже давно пора сделать. Новолуние в Весах 14 октября 2023 года предоставит прекрасную возможность наладить контакт с другими людьми и подтвердить, что выбор, который вы делаете для себя, хотя и пугает, но в конечном итоге направлен на общее благо.

Гороскоп на неделю - Козерог

Марс, переходящий в знак Скорпиона 11 октября 2023 года, напоминает вам о необходимости посвятить себя людям, соответствующим вашим ценностям. Несмотря на репутацию жесткого человека, вы всегда даете людям больше шансов поступить правильно, прощаете их и видите потенциал в других. Однако такое внимание к деталям будет работать только в том случае, если человек, с которым вы знакомитесь, хочет быть союзником. Директный Плутон - знак того, что нужно перестать вкладывать свою энергию в то, что не принесет плодов. Можно ограничить свою милость к другим.

Гороскоп на неделю - Водолей

Вам, Водолей, может показаться, что звезды играют в интеллектуальные игры, и не ошибетесь, если проявите подозрительность. На этой неделе Плутон, ваш планетарный управитель, переходит в директное положение 10 октября 2023 года и начинает медленное движение к переходу в ваш знак 20 января 2024 года. Обычно транзит на таком расстоянии не вызывает ужаса, но поскольку Плутон управляет смертью и разрушением, это похоже на конец света. К счастью, солнечное затмение в Весах 14 октября 2023 года напомнит вам о необходимости сотворчества со Вселенной. Но сначала нужно принять идею разрушения всего, что, как вы думали, вы знали. Вы не можете взять эти вещи с собой, но это не значит, что они не могут прийти с вами в новом, преображенном виде.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Рыбы, на этой неделе вас переполняет творческий потенциал и отличные идеи, но сохранить мотивацию может быть непросто. Однако есть и хорошие новости. 11 октября 2023 года Марс переходит в знак Скорпиона, что поможет довести начатое дело до конца. Сатурн в Рыбах в данный момент противостоит Венере в Деве, а это значит, что наибольшего успеха вы добьетесь, преодолевая ментальные блоки и проявляя настойчивость даже в самых трудных ситуациях. Последовательность заключается не только в результатах, но и в том, чтобы прилагать усилия каждый раз, когда вы за что-то беретесь. Если ищете отправную точку для перемен в своей жизни на этой неделе, то солнечное затмение в Весах 14 октября 2023 года предлагает внести небольшие изменения в привычки сна.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.