УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Льву - неожиданная встреча, а Деве - любовный период

Лидия Неплях
9 октября 2023, 18:41 обновлено 9 октября, 18:41
У Рыб на этой неделе творческие планы, а вот у Весов произойдет кризис идентичности.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Льву - неожиданная встреча, а Деве - любовный период
Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Be Inspired)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 9 по 15 октября?

Гороскоп на неделю - Овен

Эта неделя для вас очень важна. Может возникнуть ощущение, что мотивация внезапно пропадает и придется побороться за то, чтобы вернуться в нужное русло. Найдите свое внутреннее "счастливое место" на этой неделе, когда ситуация станет сложной. Солнечное затмение в Весах 14 октября будет действовать как двойной удар, желая сбить вас с ног, но не позволяйте этому остановить вас. Вы отпустите старые истории, которые должны были заставить вас остановиться. Прочувствуйте, как вы пройдете через все, что вам предстоит, и вы выйдете из этой ситуации более сильным.

Гороскоп на неделю - Телец

На этой неделе вы можете почувствовать беспокойство, потому что многое меняется. Но не волнуйтесь, основные перемены произойдут только после лунного затмения в конце месяца. Пока же звезды просят вас жить в обыденных моментах и находить в этом положительные стороны. Вхождение Марса в знак Скорпиона 11 октября - это шанс исправить те вредные привычки, которые вы хотите оставить в прошлом. Потратьте время на то, чтобы оценить, куда тратите свое время и энергию, и решите, что будет дальше. Вы завершаете важную главу своей жизни, даже если этот день похож на любой другой. Отнеситесь к этому соответствующим образом и напомните себе о том, что вы проделали всю работу, чтобы добраться до этого момента с помощью своих границ и любви к себе.

видео дня

Гороскоп на неделю - Близнецы

Близнецы, вы находитесь в расцвете сил. Новолуние в Стрельце, которое произойдет на этой неделе 14 октября, станет для вас ярким событием. Вы давно искали возможность повернуть время вспять и исправить прошлые ошибки. Но именно эти ошибки и полученные уроки привели сегодня сюда. Вы знаете, что будет дальше, и, несмотря на хаос, царящий в астрологии в октябре, все равно находите новые способы проложить свой путь. Используйте свой быстрый ум, чтобы увидеть светлую сторону этой ситуации и уверенно двигаться вперед, несмотря на неудачи.

Гороскоп на неделю - Рак

На этой неделе вы найдете новые пути для исследования своей чувственности и углубления связи с самим собой. Вы так привыкли дарить любовь другим, что забыли, что такое быть жадным. Когда 11 октября 2023 года Марс войдет в знак Скорпиона, у вас появится шанс потребовать от жизни всех нежных и чувственных удовольствий. Свидания, романтические вечера при свечах, спонтанные смс с ласковым посылом - все, что нужно. Только не забывайте уделять внимание тем, кто делает для вас все возможное и невозможное.

Гороскоп на неделю - Лев

Настало время практических обязательств. Солнечное затмение в Весах, которое произойдет на этой неделе, 14 октября 2023 года, выявит разницу между тем, что действительно нужно вам, и тем, что действительно нужно другим. Никто не может быть прав или не прав - иногда интересы не совпадают. Но это не значит, что вы должны соглашаться на меньшее, чем то, чего заслуживаете. Если на этой неделе вам нужно поднять настроение, попробуйте воспользоваться социальными сетями. А если ваши друзья не готовы к посиделкам за чашечкой кофе, попробуйте завести новых. Не в качестве замены, конечно, а как способ поддержания хороших связей. Вы можете удивиться, с кем вы пересечетесь!

Гороскоп на неделю - Дева

Будьте разборчивы в выборе людей, которым откроете свое сердце на этой неделе. Вы пережили много душевной боли и страданий, и иногда кажется, что нет сил, чтобы встретиться с ними снова. Но октябрь заставит вас вспомнить о том, как приятно давать себе то, что нужно. Венера будет находиться в вашем знаке весь месяц, и планета управляет обоими затмениями в октябре. Таким образом, ближайшие несколько недель станут самым сексуальным временем в году для любовной жизни. Пришло время воплотить свои самые темные желания и быть честным с собой и другими в том, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным.

Гороскоп на неделю - Весы

Эта неделя станет для вас поворотным моментом. Солнечное затмение 14 октября 2023 года поможет увидеть картину в целом, отбросив все отвлекающие факторы, которые занимали время. Хотя может показаться, что вы переживаете кризис идентичности, на самом деле это хорошо. Вы становитесь самим собой и развиваете более глубокую связь с собой. Однако эти перемены отразятся и на отношениях с окружающими. Будьте осторожны, так как на этой неделе могут возникнуть ссоры, если не будете осторожны. Но не волнуйтесь, сложные разговоры часто приводят к более глубокой близости и связи. Вы осознаете, что заслуживаете человека, который влюблен в вас по уши, и никак не меньше!

Гороскоп на неделю - Скорпион

Вы уже почти вернулись к себе прежнему, и эта неделя - первое испытание того, каково это - снова быть в полной силе. Марс входит в ваш знак на этой неделе 11 октября 2023 года, привнося энергию во все, что делаете. Однако это также приводит к тому, что окружающие пытаются бросить вызов вновь обретенной уверенности. Может возникнуть соблазн опуститься низко, но это будет означать, что вы даете им именно то, чего они хотят. Делайте выбор, руководствуясь логикой, а не эмоциями, но не считайтесь с интуицией.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Все любят называть вас путешественником по миру, но в последнее время вы чувствуете себя немного домоседом. Независимо от того, встретили ли вы того особенного человека или вам нравится то место, где живете, ближайшие пару месяцев идеально подходят для того, чтобы пустить корни и поближе познакомиться с соседями. Вы понимаете, что ставить себя на первое место - значит дарить себе стабильность. Пришло время поставить себя на первое место, потому что это уже давно пора сделать. Новолуние в Весах 14 октября 2023 года предоставит прекрасную возможность наладить контакт с другими людьми и подтвердить, что выбор, который вы делаете для себя, хотя и пугает, но в конечном итоге направлен на общее благо.

Гороскоп на неделю - Козерог

Марс, переходящий в знак Скорпиона 11 октября 2023 года, напоминает вам о необходимости посвятить себя людям, соответствующим вашим ценностям. Несмотря на репутацию жесткого человека, вы всегда даете людям больше шансов поступить правильно, прощаете их и видите потенциал в других. Однако такое внимание к деталям будет работать только в том случае, если человек, с которым вы знакомитесь, хочет быть союзником. Директный Плутон - знак того, что нужно перестать вкладывать свою энергию в то, что не принесет плодов. Можно ограничить свою милость к другим.

Гороскоп на неделю - Водолей

Вам, Водолей, может показаться, что звезды играют в интеллектуальные игры, и не ошибетесь, если проявите подозрительность. На этой неделе Плутон, ваш планетарный управитель, переходит в директное положение 10 октября 2023 года и начинает медленное движение к переходу в ваш знак 20 января 2024 года. Обычно транзит на таком расстоянии не вызывает ужаса, но поскольку Плутон управляет смертью и разрушением, это похоже на конец света. К счастью, солнечное затмение в Весах 14 октября 2023 года напомнит вам о необходимости сотворчества со Вселенной. Но сначала нужно принять идею разрушения всего, что, как вы думали, вы знали. Вы не можете взять эти вещи с собой, но это не значит, что они не могут прийти с вами в новом, преображенном виде.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Рыбы, на этой неделе вас переполняет творческий потенциал и отличные идеи, но сохранить мотивацию может быть непросто. Однако есть и хорошие новости. 11 октября 2023 года Марс переходит в знак Скорпиона, что поможет довести начатое дело до конца. Сатурн в Рыбах в данный момент противостоит Венере в Деве, а это значит, что наибольшего успеха вы добьетесь, преодолевая ментальные блоки и проявляя настойчивость даже в самых трудных ситуациях. Последовательность заключается не только в результатах, но и в том, чтобы прилагать усилия каждый раз, когда вы за что-то беретесь. Если ищете отправную точку для перемен в своей жизни на этой неделе, то солнечное затмение в Весах 14 октября 2023 года предлагает внести небольшие изменения в привычки сна.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп гороскоп на неделю гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Уникальная для Израиля ситуация: экс-глава ЦРУ раскрыл детали вторжения ХАМАСА

Уникальная для Израиля ситуация: экс-глава ЦРУ раскрыл детали вторжения ХАМАСА

18:29 Мир
База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

17:43 Украина
Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

17:23 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:10

Главные проблемные последствия для Украины из-за войны в Израиле

19:06

"Женщин насиловали рядом с телами друзей": раскрыты ужасные подробности резни в ИзраилеВидео

19:02

У лидера ДДТ Юрия Шевчука случился инфаркт

18:47

"Здесь столько легло": пленный российский комбат "Ява" раскололся на допросеВидео

18:41

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Льву - неожиданная встреча, а Деве - любовный период

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
18:29

Уникальная для Израиля ситуация: экс-глава ЦРУ раскрыл детали вторжения ХАМАСА

17:43

База и склад РФ взлетели на воздух: стали известны детали мощных взрывов на юге

17:42

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 октября: Лев потеряет деньги, а Скорпион получит предложение по бизнесу

17:23

Нетаньяху – Байдену: Израиль намерен ввести войска в Сектор Газа – СМИ

Реклама
17:03

ВСУ ударили по войскам РФ в захваченном Джанкое: в ГУР раскрыли детали операции

17:00

Как пройти 5000 шагов дома за 18 минут: интенсивная тренировка для похуденияВидео

16:47

ВСУ продвинулись вперед на юге и уничтожили десятки оккупантов вместе с техникой

16:35

Это поможет освободить Горловку: эксперт сообщил об уникальном шансе для ВСУ

16:30

Жесткие удары по ХАМАС, блокада сектора Газа и подготовка к атаке: что происходит в Израиле

16:13

Как перевести окна в зимний режим: будет теплее и без сквозняковВидео

16:09

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль: в ВСУ узнали детали

16:09

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри прячутся в бомбоубежище от обстрелов

16:02

Будут заморозки, в нескольких областях дождь: синоптики предупредили об опасной погоде

15:57

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала": в ВСУ объяснили причину

15:48

В ТЦК на Буковине избили задержанного на глазах у полиции: началась проверкаВидео

Реклама
15:40

Россия впервые за полгода перебросила в Мариуполь новые резервы - СМИ

15:40

Зеленский уволил командующего Сил теробороны: уже известно кто его заменит

15:14

"Все очень серьезно": Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия - Reuters

15:14

Война в Украине может затянуться на годы, есть три сценария развития событий – РустамзадеЭксклюзив

15:00

Результат просто невероятен: как сажать озимый чеснок для огромного урожая

14:56

РФ после 2027 года может атаковать страны Балтии: в Литве предупредили об угрозе

14:54

Как сделать, чтобы не потели окна в машине: механик показал чудо-лайфхакВидео

14:52

Потерял миллионы: звезду Кухни Назарова обокрали в Москве

14:44

ВСУ получили 120 дронов при содействии Favbet Foundation

14:37

Лунный день 10 октября 2023: один из самых опасных дней в году предвещает убытки и проблеми со здоровьем

14:24

"Украинская команда" передала на передовую очередной внедорожник для Третьей штурмовой бригады

14:12

Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне: есть раненые, верующие прикрывали друг друга теламиФото

14:03

День ангела 10 октября по новому календарю: кто празднует именины в этот день

13:45

Сумасшедшая провокация: в ГУР сообщили о тайной операции Кремля в Израиле

13:40

"Тысячи ракет против мирных городов": Зеленский мощно осудил нападение на Израиль

12:50

Иллюзия поразила Интернет: только гений скажет, в какую сторону она двигается

12:45

"Торчат уши далеко не Ирана": Подоляк указал на связь войн в Израиле и Украине

12:44

Сейчас таких нет: для чего в СССР делали унитазы с "полочкой"

12:27

Тина Кароль впервые показала закулисье концертов военного времениВидео

12:26

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС – ЦАХАЛ

Реклама
12:10

Тест для Верховной Рады: Кулеба назвал дату начала переговоров о вступлении в ЕС

11:57

"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из ИзраиляВидео

11:54

Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

11:15

"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

11:12

Гороскоп на завтра 10 октября 2023: Овну - ревность, Весам - разговоры о переезде и детях

11:10

"Авиабомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБВидео

11:05

Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

11:02

Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

10:35

Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

10:29

Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять