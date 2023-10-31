Гороскоп на ноябрь 2023: Скорпионов ждет месяц прибыли и удовольствий

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Скорпион.

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Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 ноября Сатурн будет разворачиваться в прямое движение в пятом доме гороскопа. Это сектор удовольствий, радости. Эта планета была ретроградной с 17 марта. Сатурн всегда ставит ограничения, дает препятствия или период ожидания.

"Возможно в вашей жизни стоял запрет на что-то или вы сами себя поставили в какие-то рамки еще с марта-апреля? Сейчас этот шлагбаум поднимется, уйдут преграды и можно будет двигаться вперед", - говорит гороскоп.

К Скорпионам придет вдохновение. Вас начнут приглашать куда-то в ноябре, в гости, на свадьбу, крестины, конференцию или выставку.

Если у вас были неудачи, то теперь появится второй шанс. Возможно будет повторяться весення ситуация или вы вернетесь к вопросам, которыми вы занимались весной.

В ноябре у Скорпионов может начаться тайный роман. Вы начнете получать деньги из какого-то нового источника. Не исключено, что родственники из другой страны пришлют вам деньги.

11 ноября у Скорпионов состоится разговор с клиентами, собеседование на работу. Будет прибыль.

13 ноября - новолуние в знаке Скорпиона. У вас может быть новый имидж, прическа, новая одежда. Возможно, вы займетесь своим телом, например, пойдете в спортклуб или начнете заниматься фитнесом. Кроме того, после 13 ноября Скорпионов ждет повышение по службе.

27 ноября - полнолуние в секторе денег, в этот раз уже чужих. Будет завершение сделки, появится инвестор, ждите поддержки родителей или новость о наследстве. В целом, Скорпионов ждет очень прибыльный месяц в финансовом плане.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный прогноз для Скорпионов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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