Гороскоп на сентябрь 2024: Влад Росс назвал главный ключ к успеху во всех делах

Астролог отметил, что в сентябре не стоит откладывать текущие дела на потом, ведь в конечном итоге это может повлиять на карьерный рост.

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Гороскоп на сентябрь 2024 от Влада Росса - кого ждет успех на работе / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

26 сентября Меркурий войдет в знак Весов, что ознаменует начало благоприятного периода для конструктивных переговоров. С 26 по 30 сентября наступит отличное время для дипломатии, формирования деловых партнерств, установления новых отношений и заключения успешных сделок. О том, какой будет деловая активность рассказал астролог Влад Росс в своем гороскопе для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года.

По его словам, с 4 сентября Марс в Раке усилит эмоциональное вовлечение в любые дела. Астролог советует в случае отсутствия желания что-то делать - даже не начинать запланированные действия, ведь под влиянием Марса в Раке успех зависит от искреннего эмоционального стремления к цели.

"Если вы ищите работу, то положение Меркурия поспособствует этому, особенно после 12 сентября. Главное - четко знать свои цели в работе, подготовить правильное резюме и отправить его. На Меркурии в Деве, 9-26 сентября, можно найти надежных прекрасных работников, работодателям это стоит учитывать, ведь можно будет сколотить хорошую команду", - говорит Влад Росс.

Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:

Он рекомендует не откладывать текущие дела, поскольку затмение не является причиной останавливать все и только рефлексировать. В этот период могут появиться неотложные задачи, которые стоит решить срочно, ведь это важно для развития вашей компании и карьеры.

"Если вы начинаете новое дело и ищите сотрудников, то для эффективности всего дела сейчас важно создать на работе атмосферу сплоченности и защищенности", - резюмировал астролог.

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Напомним, ранее известный астролог Влад Росс подготовил гороскоп на сентябрь, где отметил, что можно и чего не стоит делать в этот первый месяц осени. Он подчеркнул, что сентябрь 2024 года будет идеальным временем для самореализации и карьерного роста.

Финансовые перспективы в сентябре 2024 года обещают быть более обнадеживающими, чем огорчающими, отметил астролог. По его словам, по сравнению с августом, когда был ретроградный Меркурий, сентябрь будет значительно благоприятнее для реализации финансовых планов, ведь небесные условия будут положительными.

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