Позитивный месяц для реализации планов: денежный гороскоп на сентябрь от Росса

В плане денег первый месяц осени будет намного интереснее, чем август, который был на ретроградном Меркурии.

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Денежный гороскоп на сентябрь от Росса / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Финансовая тема в сентябре 2024-го будет больше радовать, чем огорчать. Об этом рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Он отметил, что в плане денег первый месяц осени будет гораздо интереснее, чем август, который был на ретроградном Меркурии. Ситуация на небе для реализации финансовых планов будет вполне положительной.

Кроме того, по его словам, финансового краха или кризиса в мире не предвидится.

"Как я предсказывал, как только Меркурий стал ретроградным в августе, едва не рухнул мировой финансовый рынок, особенно японский: просто в первый день ретроградности, 5 августа, произошел глобальный обвал фондовых рынков", - сказал астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Росс также добавил, что солнце сейчас очень активное, а в годы высокой солнечной активности обычно не случается финансовый коллапс.

"Мировой финансовый кризис грозит нам не раньше 2028 года. В любом случае солнечная активность начнет снижаться сразу после 2026 года, поэтому 2027-2028 уже под вопросом. Да и в годы с восьмеркой все грозит. Также до 2028-го можно быть уверенными в биткоине и других криптовалютах, а дальше может быть все что угодно", - подытожил он.

Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:

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