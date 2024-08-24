Путешествие лучше отложить: астролог назвал самые опасные даты сентября

Особенно осторожными следует быть с планированием поездок с 17 по 20 сентября, в эти дни путешествия могут быть перенесены или аннулированы, предупредил астролог.

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Худшие и лучшие дни для путешествий в сентябре / Коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

В сентябре 2024 года путешествия могут принести как проблемы, так и положительные впечатления. С 6 по 9 сентября в поездках могут возникнуть неприятные неожиданности и события, которые сложно предугадать в дороге. Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Поездки, запланированные на 17-20 сентября, вблизи лунного затмения, вообще могут быть перенесены или аннулированы. Поэтому на эти даты лучше не покупать билеты, особенно на самолеты", - подчеркнул астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Благоприятные дни для поездок в сентябре-2024:

на море или к водоему - 10, 16, 24, 26;

в дома отдыха и санатории - 10, 16, 24, 26;

в горы - 12, 13, 14, 15;

пешие прогулки, походы, поездки за город - 22, 23;

близкие путешествия, поездки на дачу - 22, 23;

с целью посещения семинаров и тренингов - 5, 10, 14, 15, 22, 23;

деловые поездки - 12, 13, 14, 21, 22, 29, 30;

с целью посещения аттракционов, развлечений, поездки в большие города - 1, 10, 14, 15, 21, 22, 27, 28.

Астролог также определил самые неблагоприятные дни для поездок в сентябре. По его словам, дни, когда от поездок лучше воздержаться - это 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 25 сентября.

Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:

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