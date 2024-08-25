Закончится плохо: астролог предупредил, что категорически не стоит делать в сентябре

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь в котором отметил что можно и что нельзя делать в первый месяц осени.
В интервью Главреду астролог подчеркнул, что сентябрь 2024 года является оптимальным месяцем для самореализации и карьерного роста.
Что можно делать в первый месяц осени 2024 года
В сентябре 2024 года рекомендуется:
- составлять планы и стратегии, четко им следовать, особенно после новолуния;
- заниматься скрупулезной работой, которая требует погружения в детали; проводить важные деловые переговоры, особенно в конце месяца;
- искать и структурировать важную информацию;
- эмоционально вовлекаться в дела;
- искать новую работу и принимать новых сотрудников;
- реализовывать финансовые планы;
- делать важные покупки;
- подписывать важные контракты, в том числе и касающиеся недвижимости;
- объединяться в союзы и искать новых деловых партнеров;
- влюбляться...
Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:
Что нельзя делать в сентябре 2024 года
В сентябре 2024 года не рекомендуется:
- начинать новые проекты, особенно вблизи затмения, то есть в середине месяца;
- сопротивляться обстоятельствам 16-20 сентября;
- поддаваться соблазнам;
- верить домыслам, а не фактам;
- форсировать события в бизнесе и делах.
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