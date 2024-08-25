Закончится плохо: астролог предупредил, что категорически не стоит делать в сентябре

Астролог Влад Росс предупреждает, что с 16 по 20 сентября 2024 года не стоит сопротивляться обстоятельствам и поддаваться соблазнам.

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Гороскоп на сентябрь 2024 - что нельзя делать в сентябре / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь в котором отметил что можно и что нельзя делать в первый месяц осени.

В интервью Главреду астролог подчеркнул, что сентябрь 2024 года является оптимальным месяцем для самореализации и карьерного роста.

Что можно делать в первый месяц осени 2024 года

В сентябре 2024 года рекомендуется:

составлять планы и стратегии, четко им следовать, особенно после новолуния;

заниматься скрупулезной работой, которая требует погружения в детали; проводить важные деловые переговоры, особенно в конце месяца;

искать и структурировать важную информацию;

эмоционально вовлекаться в дела;

искать новую работу и принимать новых сотрудников;

реализовывать финансовые планы;

делать важные покупки;

подписывать важные контракты, в том числе и касающиеся недвижимости;

объединяться в союзы и искать новых деловых партнеров;

влюбляться...

Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:

Что нельзя делать в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года не рекомендуется:

начинать новые проекты, особенно вблизи затмения, то есть в середине месяца;

сопротивляться обстоятельствам 16-20 сентября;

поддаваться соблазнам;

верить домыслам, а не фактам;

форсировать события в бизнесе и делах.

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