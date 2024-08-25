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Закончится плохо: астролог предупредил, что категорически не стоит делать в сентябре

Юрий Берендий
25 августа 2024, 13:19
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Астролог Влад Росс предупреждает, что с 16 по 20 сентября 2024 года не стоит сопротивляться обстоятельствам и поддаваться соблазнам.
Закончится плохо: астролог предупредил, что категорически не стоит делать в сентябре
Гороскоп на сентябрь 2024 - что нельзя делать в сентябре / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь в котором отметил что можно и что нельзя делать в первый месяц осени.

В интервью Главреду астролог подчеркнул, что сентябрь 2024 года является оптимальным месяцем для самореализации и карьерного роста.

Что можно делать в первый месяц осени 2024 года

В сентябре 2024 года рекомендуется:

  • составлять планы и стратегии, четко им следовать, особенно после новолуния;
  • заниматься скрупулезной работой, которая требует погружения в детали; проводить важные деловые переговоры, особенно в конце месяца;
  • искать и структурировать важную информацию;
  • эмоционально вовлекаться в дела;
  • искать новую работу и принимать новых сотрудников;
  • реализовывать финансовые планы;
  • делать важные покупки;
  • подписывать важные контракты, в том числе и касающиеся недвижимости;
  • объединяться в союзы и искать новых деловых партнеров;
  • влюбляться...

Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:

Что нельзя делать в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года не рекомендуется:

  • начинать новые проекты, особенно вблизи затмения, то есть в середине месяца;
  • сопротивляться обстоятельствам 16-20 сентября;
  • поддаваться соблазнам;
  • верить домыслам, а не фактам;
  • форсировать события в бизнесе и делах.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Ангелина Вакулина предупреждала о неспокойных днях для Украины и указала, когда страна может оказаться под массированными обстрелами.

Также она отметила, чтозавершение войны в Украине не произойдет быстро, но в ближайшее время можно ожидать возвращения некоторых территорий. Вакулина также прогнозирует ряд позитивных новостей для Украины.

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