Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

Астрологи рассказали, что пророчат звезды в сентябре всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-sentyabr-2025-vodoleyam-horoshie-novosti-rybam-ispytaniya-10693187.html Ссылка скопирована

Гороскоп на сентябрь 2025 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Тельцы почувствуют необходимость отступить

У Близнецов появится возможность быть ответственным влиятельным лицом

Гороскоп на сентябрь 2025 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в августе 2025 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

видео дня

Гороскоп на сентябрь – Овен

В начале месяца вам стоит избегать конфликтов, особенно 4 сентября. Лунное затмение 7 числа — повод взять паузу и подумать о будущем. А вот 21 сентября принесет шанс на карьерный рывок или новую работу. Конец месяца порадует романтическими событиями.

Гороскоп на сентябрь – Телец

Сентябрь подарит массу романтических впечатлений. Лунное затмение 7 числа принесет неожиданные откровения от друга. А 15 сентября идеально подходит для смелых признаний. Солнечное затмение 21 числа сулит важные перемены в личной жизни — от помолвки до рождения отношений.

Гороскоп на сентябрь – Близнецы

Месяц начинается с забот о доме и семье. Лунное затмение 7 сентября может резко изменить ваши карьерные планы. Уже с 18 числа усилится социальная активность, а солнечное затмение 21 сентября поможет начать долгосрочный проект или даже приобрести жильё.

Гороскоп на сентябрь – Рак

Главные события сентября связаны с дорогами и романтикой. Путешествуйте во время затмений 7 и 21 сентября — поездки подарят новые идеи. А с 22 числа в вашей жизни зажжется огонь страсти, который укрепит отношения.

Гороскоп на сентябрь – Лев

Финансы станут темой месяца. Лунное затмение 7 сентября может принести неожиданный доход, но не спешите тратить. Солнечное затмение 21 числа открывает новые источники заработка. Конец месяца — отличное время для обновления дома и поездок.

Гороскоп на сентябрь – Дева

Ваш сезон начинается с мощного прилива энергии. 2 сентября вы будете блистать, а 7 числа узнаете важную правду о партнере. Обновление гардероба и внешности принесёт удачу 19 сентября, а солнечное затмение 21 числа поможет создать новый имидж и привлечь успех.

Гороскоп на сентябрь – Весы

В начале месяца ищите баланс и отдыхайте. Лунное затмение 7 сентября напомнит о заботе о здоровье. Уже 21 числа солнечное затмение принесёт важное откровение или событие. С 22 сентября начинается ваш сезон — время сиять и быть в центре внимания.

Гороскоп на сентябрь – Скорпион

Сентябрь подарит много общения и неожиданных встреч. Лунное затмение 7 числа принесет романтический сюрприз. А с 22 сентября, когда Марс войдет в ваш знак, вы почувствуете прилив сил и сможете добиться поставленных целей.

Гороскоп на сентябрь – Стрелец

В сентябре акцент на карьеру: уже с 2 числа вы будете в центре внимания. Лунное затмение 7 сентября затронет семейные вопросы, а солнечное 21-го принесет новые перспективы в работе. Конец месяца обещает активную социальную жизнь и новые знакомства.

Гороскоп на сентябрь – Козерог

Главная тема месяца — путешествия и новые горизонты. Лучшие дни для поездок — 7 и 21 сентября. Вторая половина месяца принесет карьерные успехи, а после 22 числа вас ждет насыщенная социальная жизнь.

Гороскоп на сентябрь – Водолей

Сентябрь станет месяцем финансовых решений. Лунное затмение 7 числа выявит слабые места бюджета. Хорошие новости придут во время солнечного затмения 21 сентября — возможен неожиданный доход. Конец месяца подарит карьерные достижения и новые проекты.

Гороскоп на сентябрь – Рыбы

Главные испытания месяца связаны с отношениями. Уже 1 сентября важно научиться отстаивать свои границы. Лунное затмение 7 числа проверит вашу стойкость, а солнечное 21-го откроет новые горизонты в личной жизни. С 22 сентября звезды советуют планировать поездки и доверять своей интуиции.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред