Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 1 апреля: Близнецам - награда, Весам - ссора

Руслана Заклинская
31 марта 2026, 12:30
Астрологи рассказали, что пророчат звезды на 1 апреля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 1 апреля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 апреля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 1 апреля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Пожилым людям следует заботиться о своем здоровье. Вы хорошо знаете ценность денег, поэтому сэкономленные в этот день средства пригодятся в будущем и помогут преодолеть любые серьезные трудности. Вы будете настроены на празднование и с удовольствием будете тратить деньги на членов семьи и друзей. Разочарование в любви не оттолкнет вас. Если считаете, что можете справиться с важными делами без помощи других, вы ошибаетесь. Представители этого знака зодиака в этот день могут посмотреть фильм или матч дома со своими братьями и сестрами. Возможна ссора с мужем или женой из-за больших расходов.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы будете наслаждаться удовольствием от досуга. Поступление денег в этот день может избавить вас от многих финансовых проблем. В счастливом, энергичном и любящем настроении ваша жизнерадостная натура приносит радость и счастье окружающим. Ваш уровень энергии будет высоким, поскольку ваш любимый, кажется, приносит вам безграничное счастье. Дополнительные знания, которые вы получите в этот день, дадут вам преимущество в общении со сверстниками. Проводя свободное время со своим мужем или женой в этот день вечером, вы поймете, насколько важно уделять ему или ей больше времени. Ваши усилия, направленные на улучшение супружеской жизни, в этот день превзойдут ваши ожидания.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Избегайте конфликтов, поскольку они могут ухудшить ваше состояние. Вам нужно накапливать деньги и знать, когда и где их тратить с умом, иначе вам придется покаяться в будущем. В счастливом, энергичном и любящем настроении ваша жизнерадостная натура приносит радость и счастье окружающим. Вероятно, вас наградят за справедливую и щедрую любовь. На работе вас могут ждать хорошие изменения. В этот день вы хотели бы делать все то, что любили в детстве. В этот день вы переживете лучший день в своей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваша забота о здоровье и экономия энергии помогут в далеком путешествии. Несмотря на плотный график, вы легко справитесь с усталостью. Возможна финансовая выгода с помощью друга, приятные сюрпризы от любимого и время для отдыха. Хорошо планируйте дела — напряжение будет мешать работе, а отношения с партнером могут вызвать конфликт.

Гороскоп на завтра - Лев

Ваш пессимизм мешает прогрессу, так что посмотрите на светлую сторону. Избегайте финансовых решений без совета опытных людей. Возможны поездки к религиозным местам или родственникам, а чрезмерная открытость может разрушить проект. Путешествия принесут новые знакомства, а лень партнера может создать проблемы.

Гороскоп на завтра - Дева

Будьте осторожны с займами соседу — проверяйте его/ее надежность, чтобы избежать потерь. Не тратьте время на критику других, это бесполезно. Ваш любимый/любимая в этот день может быть сдержанным в чувствах. Торговцам стоит избегать сомнительных советов, а на работе следует быть осмотрительными. Переезды и контакты с высокопоставленными лицами будут важными. Возможны ссоры с партнером из-за влияния других, но любовь и сочувствие помогут все уладить.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваше здоровье будет крепким, так что в этот день можно планировать активности. Возможна ссора с близкими, которая приведет к расходам. Короткая поездка к родственнику подарит уют и отдых. Внезапная романтическая встреча поднимет настроение, а коллеги и подчиненные будут полезны. Используйте свою уверенность, знакомьтесь и общайтесь. Ваша вторая половинка поддержит вас в важном деле.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваше здоровье будет отличным. Старый друг может дать полезный бизнес-совет — прислушайтесь и вам повезет. Будьте независимыми в новых инвестициях. Период одиночества заканчивается, вы, возможно, найдете вторую половинку. Вас оценят за быстрые решения в трудную минуту. День начнется изнурительно, но позже принесет хороший результат. Найдется время для себя и близких. Ваш партнер в этот день проявит себя как настоящий ангел.

Гороскоп на завтра - Стрелец

В этот день используйте свою энергию, чтобы помочь тем, кто нуждается. Инвестиции планируйте на долгосрочную перспективу. Будьте реалистичными в решении проблем и не ждите чудес от других. Любовь чувствуйте и делитесь ею с партнером. Слушайте опытных людей и применяйте новые идеи на работе. Невозможного нет, если есть желание. Ваш партнер в этот день сделает для вас что-то особенное.

Гороскоп на завтра - Козерог

Не расстраивайтесь из-за сложных ситуаций — как соль добавляет вкус еде, так и некоторые трудности помогают оценить счастье. Посетите светское мероприятие, чтобы улучшить настроение. Важная работа может задержаться из-за финансовых проблем, а домашняя ситуация будет непредсказуемой. Ведите дела осторожно, ведь настроение вашего партнера нестабильно. Партнеры будут заинтересованы вашими новыми планами. Нет ничего невозможного, если есть желание. В этот день расходы могут повлиять на отношения с вашим партнером.

Гороскоп на завтра - Водолей

Вероятно, в этот деньвы будете ощущать боль в шее или спине — не игнорируйте ее, особенно если чувствуете общую слабость. Отдых будет важен. Тратить собственные деньги не придется — старший член вашей семьи может помочь финансово. Вы, вероятно, поделитесь сладостями с любимым человеком. День благоприятен для продуктивности и повышения статуса, но не забывайте выделять время для себя. Возможен приятный сюрприз в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Небольшая напряженность и разногласия во мнениях могут вызвать раздражение и беспокойство. Финансы в этот день будут успешными — возможно, вы избавитесь от долгов или текущих займов. День обещает много внимания и дел, так что придется решать, что выполнить в первую очередь. Ведите себя достойно с любимым человеком. Несмотря на сопротивление со стороны людей на более высоком уровне, важно сохранять хладнокровие. Будьте оригинальными в общении — притворство ничего не даст. Родственники могут стать причиной ссоры с партнером.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается разных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять