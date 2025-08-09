Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

Сергей Кущ
9 августа 2025, 13:02
149
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 8 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 10 августа
Гороскоп на завтра 10 августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 10 августапоможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Верное сердце и храбрость вашего супруга могут подарить счастье. Сегодня существует вероятность денежных потерь, поэтому при заключении сделок или подписании каких-либо документов следует сохранять бдительность. Неожиданные новости от детей принесут счастливые моменты. Вы можете влюбиться с первого взгляда. Неожиданные поездки для некоторых окажутся суматошными и напряженными. Сегодня вы и ваш супруг создадите лучшее воспоминание о вашей супружеской жизни. Сегодня вы сможете понять, как быстро проходит время, когда вы встречаете старого друга после долгого перерыва.

Гороскоп на завтра - Телец

У вас будет достаточно времени, чтобы заняться улучшением своего здоровья и внешнего вида. Бизнесмены сегодня могут понести убытки в своей торговле. Кроме того, вам, возможно, придется потратить деньги на улучшение своего бизнеса. Гости соберутся в вашем доме, чтобы провести приятный и чудесный вечер. Романтическая связь добавит остроты вашему счастью. Разочаровавшись в деньгах, любви или семье, вы можете отправиться сегодня на встречу с духовным учителем в поисках божественного наслаждения. Ваш супруг сделает для вас сегодня что-то особенное. Вы сможете в полной мере насладиться своим днем без посторонних.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Успех прошлых начинаний повысит вашу уверенность в себе. Сегодня вы можете встретить на вечеринке человека, который даст вам несколько важных советов, чтобы укрепить вашу экономическую сторону. Навестите родственника, у которого не все в порядке с головой. Одиночество, охватившее вас в течение долгого времени, заканчивается - кажется, вы нашли свою вторую половинку. Общаться со знакомыми можно, но делиться своими сокровенными тайнами, не зная их намерений, - пустая трата времени и доверия. Возможно, сегодня ваши родители благословят вашего супруга чем-то действительно замечательным, что в итоге улучшит вашу супружескую жизнь. Вы можете потратить часть своего времени на уход за собой, так как привлекательная личность важна для создания лучшей версии себя.

Гороскоп на завтра - Рак

Поддерживайте свое психическое здоровье - это необходимое условие для духовной жизни. Разум - это ворота жизни, потому что все, будь то хорошее или плохое, приходит через разум. Он помогает решать жизненные проблемы и наделяет человека необходимым светом. Используйте то, что у вас уже есть, прежде чем бросаться покупать что-то еще. Ваша чрезмерная энергия и огромный энтузиазм принесут благоприятные результаты и снимут напряжение в семье Вы можете влюбиться с первого взгляда. Кто-то из близких попросит вас провести с ним время, но из-за нехватки времени вы не сможете исполнить его желание. Это расстроит и вас, и их. Брак сегодня достигнет своего максимума в вашей жизни. Также важно говорить то, что у вас на уме или в сердце, так как это углубляет любовь.

Гороскоп на завтра - Лев

Дискомфорт может нарушить ваш душевный покой, но друг окажет огромную помощь в решении ваших проблем. Послушайте успокаивающую музыку, чтобы избавиться от напряжения. Сегодня вы с большой вероятностью получите денежную выгоду от материнской стороны. Не исключено, что дядя по материнской линии или дедушка по материнской линии окажут вам финансовую помощь. Могут появиться возможности для посещения светских мероприятий - это позволит вам тесно общаться с влиятельными людьми. Романтические отношения сегодня, похоже, отойдут на второй план, так как ваш возлюбленный будет вести себя очень требовательно. Сегодня студенты будут заняты своими любовными переживаниями, что может отнять у них много времени. Вы можете раздражаться на супруга из-за покупок продуктов. Чтобы не скучать весь день, почитайте хорошую книгу или напишите статью в блог.

Гороскоп на завтра - Дева

Старайтесь избегать дальних поездок, так как вы слишком слабы для путешествий. Новые источники дохода появятся благодаря знакомым. Отсутствие общения с близким человеком приведет к депрессии. Сегодня вы поймете, что любовь вашего партнера действительно запала вам в душу. Сегодня вам следует постараться выполнить свои дела в срок. Помните, что дома вас ждет человек, которому вы нужны. Супружеская жизнь имеет множество преимуществ, и сегодня вы ощутите их все. Сегодня еда извне может ухудшить состояние вашего желудка и повлиять на пищеварение. Поэтому сегодня избегайте еды извне.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Сегодня не стоит беспокоиться о своем здоровье. Окружающие поднимут ваш боевой дух и настроение. Сегодня вы можете столкнуться с проблемами, связанными с деньгами, но благодаря своему пониманию и мудрости вы сможете переломить ситуацию и превратить потери в прибыль. Друзья придут вам на помощь, если потребуется. Если вы хотите жениться на своем возлюбленном, то вам нужно поговорить с ним сегодня. Однако вы должны заранее иметь представление о том, как они к вам относятся. Отличный день для общественных, а также религиозных мероприятий. В супружеской жизни вы вновь вспомните старые прекрасные дни ухаживаний, погонь и ухаживаний. Сегодня, когда у вас больше свободного времени, негативные мысли могут беспокоить вас сильнее. Почитайте позитивные книги, посмотрите какой-нибудь развлекательный фильм или сходите куда-нибудь с друзьями.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваши быстрые действия позволят решить давнюю проблему. Те, кто потратил свои деньги на ставки или азартные игры, сегодня, скорее всего, понесут убытки. Поэтому советуем вам держаться подальше от ставок. Вы будете разрываться в разные стороны, если попытаетесь удовлетворить требования каждого. Романтика правит вашим сердцем. Вы можете выкроить время для себя из своего плотного графика и пойти на свидание со своим спутником жизни. Однако в это время между вами могут возникать небольшие конфликты. Сегодня день покажет всю крайность романтической стороны вашего партнера. Люди сначала пытаются получить деньги за счет здоровья, а потом пытаются вернуть себе хорошее самочувствие за счет денег. Здоровье - это настоящее богатство, поэтому избавьтесь от лени и ведите активный образ жизни.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Успех прошлых начинаний повышает вашу уверенность в себе. Используйте свою новаторскую идею, чтобы заработать дополнительные деньги. Пусть семейная напряженность не отвлекает ваше внимание. Плохие времена дают нам гораздо больше. Не тратьте время на жалость к себе, а постарайтесь извлечь жизненные уроки. Ваш возлюбленный может обидеться на что-то, сказанное вами. Пока они не разозлились на вас, осознайте свою ошибку и помиритесь с ними. Сегодня вы используете свободное время и постараетесь завершить недоделанные дела, на которые не обратили внимания в прошлом. Похоже, вашему супругу повезло с вами. Используйте этот момент по максимуму. Сегодня вы можете получить плохие новости от кого-то, кто живет за границей.

Гороскоп на завтра - Козерог

Сплошное удовольствие и наслаждение для тех, кто решил развлечься. Сегодня вы можете потратить деньги на починку неисправного электронного устройства. В целом благоприятный день, но кто-то, кому вы думаете, что можете доверять, вас подведет. Разделите еду с любимым при свечах. Духовный лидер или старейшина дает наставления. Сегодня у вас с супругом будет очень глубокий душевный романтический разговор. Выражение своего счастья делает счастливыми и близких вам людей.

Гороскоп на завтра - Водолей

Вы обнаружите, что у вас меньше энергии, чем обычно, - не перегружайте себя дополнительной работой, отдохните и перенесите встречи на другой день. Сегодня вероятны финансовые потери, если вы будете вкладывать деньги в чужие слова. Отличный день, когда вы будете получать все внимание, которого хотите, - у вас будет много дел, и вам будет трудно решить, каким из них следовать. Переживите драгоценные моменты, отправившись на пикник с любимым человеком. Ваша способность помогать нуждающимся принесет вам уважение. Ваш супруг напомнит вам о том, как вы сегодня были подростком, вместе с какими-то пресловутыми вещами. Ваш отец может принести вам сегодня особенный подарок.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваше чувство юмора поможет кому-то побудить себя развивать этот навык, поскольку вы дадите ему понять, что счастье не в обладании вещами, а внутри нас. Сегодня вы станете обладателем значительной суммы денег, а вместе с ней и душевного спокойствия. Ссора с соседом испортит вам настроение. Но не теряйте самообладания, потому что это только подольет масла в огонь. Никто не сможет с вами поссориться, если вы не будете сотрудничать. Старайтесь поддерживать теплые отношения. Возлюбленный будет пребывать в романтическом настроении. Сегодня вы окажетесь в центре внимания, когда помощь, оказанная вами кому-то, будет вознаграждена или признана. Это "безумный" день сегодня! Вы достигнете предела любви и романтики со своим супругом. Вы сможете получить от должника деньги взаймы, что решит некоторые ваши финансовые проблемы.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака гороскоп на завтра гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске

14:10Интервью
В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

14:00Война
Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

13:33Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Каким знакам зодиака круто повезет на Полнолуние 9 августа: всего 3 счастливчика

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в истории

Почти 40 лет возглавлял государство - кто управлял Украиной дольше всех в истории

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

Дочь в критическом состоянии: популярный в РФ певец срочно отменил гастроли

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

Последние новости

14:10

Бонусы для Путина и риск для Европы: Максим Розумный - о последствиях встречи на Аляске

14:00

В США неправильно поняли требования Путина о прекращении огня - Bild

13:51

Почему Теремки называются именно так: как появилось название известного района Киева

13:33

Как изменится курс доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

13:28

Помидоры не краснеют в августе: как помочь им дозреть до холодовВидео

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет времяОлещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время
13:02

Гороскоп на завтра 10 августа: Рыбам - ссоры, Девам - лучше сидеть дома

12:56

В Татарстане атакован завод по производству Шахедов для ударов России по Украине

12:39

Умер популярный российский актер Иван Краско

12:21

Путин хочет контролировать Донетчину: в МИД Украины ответили, возможно ли это

Реклама
11:57

Фесенко: генпрокурор Кравченко - не "политический назначенец", а независимый профессионал

11:53

Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

11:53

Девушка актера Константина Темляка обвинила его в насилии и абьюзе: тяжелый постВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 10 августа: Драконам - депрессия, Крысам - тревога

11:31

Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

11:30

Украинским пенсионерам могут прийти повестки: кому не избежать призыва в армию

11:16

Можно ли в церковь ходить в шортах: есть единственное исключение, когда это не запрещаетсяВидео

10:27

Один приём, и сорняк исчезнет навсегда: как избавиться от поросли на 100%Видео

09:57

Будут очень тяжелые компромиссы: в Раде сделали тревожное заявление о мире в Украине

09:42

Обмен территорий на мир: Зеленский выступил с жестким заявлением

09:09

Последнее полнолуние лета: кому ждать исполнения желаний, а кому — тяжёлого прощания

Реклама
09:07

Поставки оружия на фронт остановлены, российская железная дорога в огне - "АТЕШ"

08:44

РФ ударила ракетами по Днепру, три человека ранены: деталиФото

08:10

Удары дронами за первую неделю августа: что готовит РФмнение

07:53

Трамп объявил дату и место встречи с Путиным: стало известно, будет ли там Зеленский

07:10

Какой выход безопасен: нужно быть очень умным человеком, чтобы догадаться

06:10

Переговорные качели: что нам не известномнение

05:57

Три знака зодиака могут внезапно получить большие деньги в августе: кто в списке

05:26

Шнуровать кроссовки не обязательно: лайфхак, который знают единицы

05:00

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 1217

04:35

Как правильно - "яблучний" или "яблуневий": объяснение удивит всех украинцевВидео

03:30

Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога

03:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с парашютистом за 17 секунд

02:00

Рассмешат любого: астрологи назвали ТОП-6 самых веселых знаков зодиака

01:25

7 признаков того, что у вас эгоистичные отношения

00:23

Без него никуда: в Украине резко подорожал важный продукт

00:11

Алиев, Пашинян и Трамп подписали историческое трехстороннее мирное соглашение

08 августа, пятница
23:53

Территориальные уступки и подписание мирного договора: Трамп сделал срочные заявления

23:23

"Путин может послать Трампа": Лукашенко оскандалился из-за дерзких заявленийВидео

23:21

Новый штамм COVID-19 распростаняется по Украине: Stratus подтвердили в семи областях

22:47

Точная копия: Мэрайя Кэрри показала, как выглядит ее взрослая дочьВидео

Реклама
22:39

Сгниет еще до зимы: с чем нельзя хранить картофель

22:22

"Полесье" покоряет Лигу конференций: как житомиряне установили рекорд украинских клубов

22:11

"Уже этой зимой": эксперт рассказал, как заставить россиян пойти против ПутинаВидео

21:50

Оккупанты продвинулись у Дачного: DeepState рассказал о ситуации на фронте

21:48

Ведутся активные переговоры: Зеленский - о дедлайне прекращения огня и конце войныВидео

21:36

Мы до сих пор стучим по дереву: как на самом деле возникли самые известные приметы

21:00

"Повторное взыскание кредита?": клиенты ПриватБанка жалуются на "минуса" на счетах

20:43

"Мощный сигнал доверия": Совет ЕС одобрил многомиллиардный транш для Украины

20:42

Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей"Видео

19:46

Грозовые дожди возвращаются: в Украину идет резкое похолодание

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять