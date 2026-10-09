Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 10 октября: Близнецам - хорошие новости, Львам - впечатления

Руслана Заклинская
9 октября 2026, 08:50
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 10 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 10 октября: Близнецам — хорошие новости, Львам — впечатления
Гороскоп на 10 октября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 10 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Посвятите свободное время любимым занятиям и хобби. Лишние деньги лучше хранить в надежном месте, которое обеспечит прибыль в будущем. Здоровье ребенка может вызвать беспокойство. Не спешите раскрывать свои романтические чувства. Найдите время для себя и любимых дел - это поможет позитивно изменить жизнь. Может показаться, что муж или жена уделяет вам мало внимания, но со временем вы поймёте, что партнер готовил для вас сюрприз. Не тратьте драгоценное время зря.

Гороскоп на завтра - Телец

Несмотря на насыщенный день, ваше здоровье будет превосходным. В этот день братья или сестры могут попросить финансовой помощи, но это увеличит ваши расходы. В то же время ситуация вскоре улучшится. Время, проведенное с семьей и друзьями, принесет радость. Вас ждет романтический ужин с любимым человеком. День будет наполнен смехом, а большинство дел сложится удачно. Супружеская жизнь подарит незабываемые мгновения любви. После насыщенной недели позвольте себе отдохнуть и развлечься вместе с друзьями.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвящённая астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчёты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Улыбайтесь, ведь это лучшее лекарство от проблем. Финансовое положение улучшится ближе к вечеру. Хорошие новости от дальних родственников принесут радость всей семье. В воздухе будет витать романтика. Представители этого знака зодиака любят общаться с друзьями, но в то же время ценят уединение. В этот день вам удастся найти время для себя даже при насыщенном графике. Супружеская жизнь заиграет новыми красками, а ваши добрые поступки заслужат благодарность окружающих.

Гороскоп на завтра - Рак

Вы поправитесь после затяжной болезни. Избегайте эгоистичных и вспыльчивых людей, которые могут усилить стресс. Для долгосрочной прибыли рассмотрите инвестиции в акции и инвестиционные фонды. Посвятите свободное время добрым делам - это принесет радость вам и семье. Односторонняя любовь может привести к разочарованию. На работе придется взять на себя дополнительные обязанности из-за незавершенных дел. Свободное время также может уйти на работу. В супружеских отношениях возникнет потребность в личном пространстве. Недоразумения с родными могут вызвать раздражение.

Гороскоп на завтра - Лев

Если вы недостаточно отдыхали, то будете чувствовать себя уставшими и нуждаться в дополнительном сне. В этот день вы осознаете важность денег и то, как лишние расходы могут навредить будущему. Избегайте тем, которые могут испортить отношения с близкими. Вы будете чувствовать особую гармонию с любимым человеком. Найдите время для мужа или жены, отложив рабочие дела. Супружеские объятия подарят особое тепло. Сосредоточенность на работе впечатлит руководство и принесет одобрение.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день отдых лучше совместить со спортом и занятиями на свежем воздухе. Инвестиции в недвижимость принесут прибыль. Детская непосредственность поможет решить семейные проблемы. Не позволяйте посторонним людям влиять на ваши отношения с любимым человеком. Не бойтесь высказывать собственное мнение - его высоко оценят. Разногласия во взглядах могут вызвать спор с партнером. Поход в торговый центр с семьёй доставит удовольствие, но увеличит расходы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Проблемы со здоровьем могут сказаться на семейном счастье, поэтому позаботьтесь о своевременном лечении. Инвестиции в жилье принесут прибыль. Ваша своевременная помощь убережет кого-то от неприятностей. Любимый человек будет думать о вас весь день. В этот день вы сможете хорошо спланировать будущее, но вечерний визит гостя может нарушить ваши планы. Любовь и вкусная еда - важные составляющие супружеской жизни, и вы почувствуете это на себе. Не сожалейте о потраченном впустую дне - используйте оставшееся время с пользой.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Здоровье потребует немного внимания. В этот день вы поймёте важность денег и то, как лишние траты могут навредить вашему будущему. Если планируете вечеринку, пригласите близких друзей - они поднимут вам настроение. Возможны неожиданные романтические встречи. Будьте осторожны в словах, чтобы не обидеть родных, ведь исправление ситуации может занять немало времени. Любовь партнера поможет забыть о жизненных трудностях. А приятным сюрпризом станет домашнее блюдо от любимого человека, которое поможет избавиться от усталости.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Личные проблемы могут нарушить душевное равновесие, поэтому попробуйте отвлечься с помощью интересной книги. Не принимайте финансовых решений без совета опытного человека, чтобы избежать убытков. Возможна напряженность, но поддержка семьи поможет ее преодолеть. Путешествия будут способствовать романтическим отношениям. Не тратьте слишком много времени на телевизор и телефон. В этот день вы поймете, что компромиссы в супружеской жизни могут быть залогом счастья. Откровенно поговорите с любимым человеком - это укрепит доверие и ваши чувства.

Гороскоп на завтра - Козерог

Неожиданное путешествие может измотать и вызвать стресс. Расслабьте мышцы с помощью массажа с маслом. Чтобы укрепить финансовое положение в будущем, начните экономить уже сегодня. Семейные мероприятия принесут удовольствие. Вас ждёт приятный звонок от любимого человека. Попытка выделить время для себя среди насыщенного графика может оказаться неудачной. Супружеская жизнь подарит радость и гармонию. Не обращайте внимания на слова людей, которые не имеют значения в вашей жизни.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день вы будете чувствовать себя хорошо и сможете запланировать активный отдых с друзьями. Если вы женаты, уделите особое внимание здоровью детей, ведь возможны дополнительные расходы на лечение. Ваша небрежность может беспокоить родителей, поэтому поговорите с ними, прежде чем начинать новый проект. Раздражительность любимого человека может добавить вам волнений. Несмотря на свободное время, не всё удастся сделать так, как хотелось бы. Возможны споры с партнёром из-за влияния других людей, но любовь и сочувствие помогут уладить ситуацию. Также вы сможете откровенно поделиться своими переживаниями с близким другом или родственником.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Духовный человек благословит вас и поможет обрести душевное спокойствие. В этот день вы можете пригласить родственников в гости и потратить на них немало денег. Не навязывайте родным своё мнение, чтобы избежать бесполезных споров и критики. Романтические чувства будут взаимными. Путешествия принесут удовольствие и пользу. Муж или жена приятно удивят вас особенным поступком. Не сожалейте о потраченном впустую времени - лучше проведите остаток дня с пользой.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

09:21Энергетика
РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненые

09:11Война
Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

08:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Китайский гороскоп на завтра, 9 октября: Кроликам - протест, Петухам - порядок

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогают

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

Популярный украинский актер пошел служить в ВСУ

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

В Киеве остановили движение на всех трех линиях метро – первые детали

Последние новости

10:46

Прах Анатолия Кашпировского везут из Москвы в Украину — где его похоронят

10:44

Затхлый запах исчезнет, а полотенца станут мягкими: что из кухни добавить при стирке

10:39

Формула Путина для Европы: эксперт объяснил, от чего зависит следующий шаг Кремля

10:33

Не ради красоты и не из-за мороза: почему на самом деле деревья белеют осенью

10:28

Находка объясняет эпизод из Евангелия: в Израиле нашли древнее кольцо

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
10:20

Грызуны не доберутся до луковиц тюльпанов: что положить в лунку при посадке

10:18

33 % будущих доходов ОПЗ и ОГХК: в деле Сенниченко возник вопрос об участниках "административного модуля"

10:06

Домохозяйствам рекомендуют включить отопление на 10 минут — для чего

09:51

Скрывала: у Пугачевой сделали заявление про травму певицы

Реклама
09:21

В Украине ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

09:14

США хотят согласовать с Киевом и Европой единый мирный план – Reuters

09:11

РФ атаковала Ивано-Франковск, Чернигов, Киевщину: бушуют пожары, есть раненыеФото

08:51

В Киеве остановился общественный транспорт сразу в трёх районах: что произошло

08:50

Гороскоп на завтра, 10 октября: Близнецам — хорошие новости, Львам — впечатления

08:37

Погода 9 октября испортится: какие области накроют дожди и порывы ветра

08:27

Реактивные дроны РФ становятся все опаснее: почему западные аналитики бьют тревогу

08:21

Дроны ударили по РФ: горит завод топлива для ракет Х-101 и Х-55

07:37

РФ ударила по жилым домам Запорожья шесть раз: есть погибший и раненыеФото

07:20

Дочь Кличко и Панеттьери впервые появилась в суде: боксер добился важного решения

07:15

Суровикин или нет - не важно: Невзлин о целях Путина в войнемнение

Реклама
06:53

Уиткофф и Кушнер поедут к Путину: США готовят новый пакет предложений по Украине

06:10

Озимый лук не уйдет в стрелку: огородница назвала главные ошибки посадкиВидео

05:28

В "Дии" начали бета-тестирование двух детских пособий: что нужно знать родителям

05:01

40 или 60 градусов: при какой температуре на самом деле нужно стирать полотенца

04:33

Когда сажать гортензию: осенью есть всего несколько недельВидео

04:07

Не хлеб и не сухари: что добавить в фарш, чтобы котлеты получились в разы сочнее

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке кота у телевизора за 47 с

03:30

Впереди - новый путь: каким знакам зодиака скоро выпадет уникальный шанс

02:32

Легендарный Колумб был на грани смерти: как его и всю экспедицию спас украинецВидео

01:44

Лаванда будет обильно цвести каждое лето: что нужно сделать до наступления морозов

00:18

Россияне цинично обстреляли Ивано-Франковск дронами: есть погибший, бушует пожар

08 октября, четверг
23:38

Оккупанты продвинулись на горячем участке фронта: что происходит на фронте

23:12

Жизнь изменится до неузнаваемости: три знака зодиака ждут судьбоносные перемены

23:02

Одна осенняя добавка ускорит созревание компоста: что положить в кучу

22:56

Как согреть дом без отопления: 7 простых уловок, которые действительно помогаютВидео

22:21

Самый добрый участник "Мастер Шеф" перестал выходить на связьВидео

22:17

Привлекают богатство и успех: 3 знака зодиака, которым повезет с 12 по 18 октября

22:11

США предложат Украине новый план завершения войны - что известно

21:58

Осень или весна — когда сажать деревья: правила успешного укоренения

21:57

Россия разведывает запад Украины реактивными дронами: какие города под угрозой

Реклама
21:46

Два поезда столкнулись во Львовской области: что известно о пострадавшихФото

21:34

Почему 9 октября нельзя спорить с родными: какой церковный праздник

21:30

2 варианта перемирия: Зеленский раскрыл детали новых переговоров с США

21:07

Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки

21:03

Киев перешел в режим выживания: Кличко сделал тревожный прогноз на зиму

21:03

Осенью малину обрезают не всю: садоводы рассказали, какие побеги нужно сохранить

20:11

Кофейная гуща поможет избавиться от насекомых: как ее использовать домаВидео

20:02

Отключение света 9 октября: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики в пятницу

19:36

Знают далеко не все: какой уксус категорически нельзя брать для консервации

19:15

В Минобороны раскрыли масштаб возвращения военных после СОЧ - детали

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять