Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Руслана Заклинская
16 апреля 2026, 11:43
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 17 апреля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 17 апреля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: сгенерировано ИИ, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 апреля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 17 апреля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Нежелательные мысли могут занимать ваш ум, поэтому стоит сосредоточиться на физической активности. Важные планы будут реализованы, что принесет финансовую выгоду. Приглашение на церемонию награждения вашего ребенка подарит радость, а его успех может стать осуществлением вашей мечты. Не поддавайтесь излишним требованиям любимого человека. Если партнер не сдержит обещание, лучше спокойно обсудить ситуацию. В этот день вас не слишком будет волновать мнение окружающих — вы предпочтете уединение. Возможную ссору с мужем или женой помогут уладить теплые воспоминания, поэтому вспомните приятные моменты вместе.

Гороскоп на завтра - Телец

Детские воспоминания могут захватить вас и вызвать лишнее внутреннее напряжение — важно не терять легкость и непосредственность. Финансовое положение улучшится благодаря неожиданным доходам. Вечер в компании друзей пойдет на пользу. Любимый человек подарит приятные эмоции даже несмотря на рабочую нагрузку. В этот день вы будете в центре внимания, а успех станет ближе. Несмотря на насыщенный ритм жизни, появится время для себя. Также вы сможете отпустить грустные воспоминания и больше ценить теплые моменты в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Направьте свою энергию на помощь тем, кто в этом нуждается — это принесет настоящую пользу. Возможны значительные расходы на образование детей. Партнер поддержит вас, хотя в общении с окружающими могут возникать трудности. Новые знакомства откроют перспективные возможности. Несмотря на занятость семейными делами, в этот день стоит найти время для себя и новых увлечений. В то же время вмешательство посторонних может негативно повлиять на отношения в браке.

Гороскоп на завтра - Рак

Холодное отношение друга может вас обидеть, однако важно сохранять спокойствие и не зацикливаться на этом. Стоит планировать финансы и начать экономить. Новость о появлении нового члена семьи принесет радость и может стать поводом для праздника. В отношениях возможны трудности из-за состояния здоровья партнера. Если планируете новое дело, стоит действовать решительно. В то же время важно уделять внимание семье и браку.

Гороскоп на завтра - Лев

Многое будет зависеть от вас, поэтому важно сохранять ясность мышления при принятии решений. Ваши творческие способности могут принести прибыль, если их правильно использовать. Здоровье родителей требует дополнительного внимания и заботы. Не стоит чрезмерно афишировать личные отношения. День благоприятен для работы и продуктивных дел. Несмотря на семейные обязанности, в этот день появится время для себя и нового хобби. Возможны недоразумения с партнером из-за влияния посторонних, но ситуацию помогут решить любовь и взаимопонимание.

Гороскоп на завтра - Дева

Вы почувствуете облегчение после длительного периода напряжения и трудностей, и настанет время изменить образ жизни, чтобы окончательно избавиться от них. Финансовое положение улучшится ближе ко второй половине дня. Внезапные хорошие новости вечером принесут радость всей семье. Возможны неожиданные романтические эмоции. Смена работы может оказаться полезной, в частности переход в новую сферу. В свободное время захочется отдохнуть за просмотром контента на телефоне. Партнер сделает приятный жест, чтобы вас порадовать.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша детская натура проявится, и вы будете в игривом настроении. Возможны финансовые трудности, но благодаря мудрости вы сможете исправить ситуацию и даже извлечь выгоду. Не стоит навязывать свои решения другим — терпение даст лучший результат. Любовные отношения станут более гармоничными. В этот день вы будете в центре внимания, а успех будет зависеть от ваших действий. В свободное время полезно обратиться к духовной литературе. Супружеская жизнь будет складываться удачно, стоит запланировать приятный вечер с партнером.

Гороскоп на завтра - Скорпион

В целом здоровье будет хорошим, однако путешествия могут быть суетливыми и стрессовыми. Нарушение налоговых обязательств может привести к серьезным проблемам, поэтому стоит действовать осторожно. Важно контролировать слова, чтобы не обидеть других. Романтические возможности будут, но недолгие. Может появиться скрытый оппонент, который будет пытаться доказать вашу неправоту. Вероятна нежелательная поездка, которая изменит планы относительно семьи. В то же время возможно приятное свидание с партнером.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вас охватит энергия и энтузиазм, и вы сможете использовать любую возможность в свою пользу. Возможен полезный совет от знакомого человека по поводу финансов. Поддержка друзей будет ощутимой, однако стоит осторожно подбирать слова. Вероятны новые романтические знакомства. День благоприятен для торговли и рабочих дел. В целом день пройдет легко и позитивно, с хорошим настроением.

Гороскоп на завтра - Козерог

Недостаток силы воли может сделать вас уязвимыми к эмоциональному и ментальному воздействию. Возможна значительная прибыль при условии долгосрочных инвестиций. Вечер в кинотеатре или совместный ужин с партнером будут способствовать расслаблению и хорошему настроению. Телефонный звонок от любимого человека улучшит день. Стоит общаться с опытными людьми и перенимать их опыт. Даже при наличии свободного времени может не хватать удовольствия от дел. Усилия в супружеских отношениях дадут лучший результат, чем ожидалось.

Гороскоп на завтра - Водолей

Избегайте переедания и контролируйте свой вес. Возможны поступления средств из неожиданного источника, что поможет решить финансовые трудности. Стоит развивать позитивное мышление и поддерживать близких добрыми словами. Тайные отношения могут навредить репутации. Партнеры поддержат новые идеи и планы. Появится больше времени для себя, которое можно посвятить отдыху, чтению или музыке. В браке возможны сложности.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Вам нужно проявить мужество и силу в случае трудностей или травм, которые могут возникнуть, но оптимистичный настрой поможет их преодолеть. Стоит быть осторожными на работе, ведь возможны потери ценных вещей. Проведите время с близкими друзьями, которые вас поддерживают. Любовные отношения обретут большую гармонию и эмоциональность. Полезным будет общение с опытными людьми. Возможны творческие планы в свободное время, однако не все из них удастся реализовать. В отношениях с партнером возможны яркие и глубокие эмоции.

Источник: Astrosage.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
12:36Фронт
12:00Мнения
11:45Украина
Популярное

Ещё
Последние новости

12:36

12:31

12:28

12:17

12:00

11:54

11:46

11:45

11:43

11:38

11:31

11:12

11:11

11:09

10:50

10:36

10:31

10:23

10:11

10:03

09:39

09:38

09:26

09:03

08:28

08:24

07:44

07:14

06:43

05:49

05:15

04:41

04:30

04:00

03:45

03:30

03:03

02:52

02:26

02:02

01:07

15 апреля, среда
23:04

22:48

22:44

21:57

21:44

21:36

21:07

20:14

20:09

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять