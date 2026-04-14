Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во в последний месяц весны Овнам, Тельцам и Близнецам.

Гороскоп Таро на май 2026 для Овнов, Тельцов, Близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Вы узнаете:

Кому стоит открыть новую страницу в своей жизни

У кого будет финансово выгодный месяц

Какой знак зодиака будет очень удачлив в мае

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на май 2026 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овны получат результаты своего труда. Тельцов ждет прибыльный месяц. В жизни Близнецов появятся две женщины, пишет Главред.

Гороскоп Таро на май 2026 - Овен

Начинается месяц с полнолуния 1 мая в знаке Скорпиона, в доме финансов. Поэтому месяц может начаться с вопросов, связанных с деньгами.

10 кубков Таро — значение

Первая карта означает счастье, радость, наполненность. Это карта любви, эмоций, чувств, причем именно положительных. Также она может указывать на путешествия или планы на будущее, которые будут вас вдохновлять и наполнять.

Также эта карта результата — вы получите итог предыдущих усилий. И уже в начале месяца у вас может произойти что-то очень хорошее: удачная неделя, исполнение желаний, приятная встреча или даже новое знакомство. Вы получите то, чему действительно будете рады. Также могут прийти хорошие новости.

Колесо фортуныТаро — значение

Это карта удачи. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте. События могут повернуться так, что принесут вам изобилие и везение. Это энергия Юпитера — мощный поворот к лучшему.

Снова может идти речь о детях или семье. Даже возможна новость о беременности.

Королева пентаклей Таро — значение

В вашей жизни может появиться женщина (Телец, Дева или Козерог по знаку зодиака), которая даст вам финансовый совет. Это может быть начальница, бухгалтер или просто практичная, стабильная подруга.

Возможно, кто-то даже поможет вам финансово — например, оплатит отпуск.

Гороскоп Таро на май 2026 - Телец

7 пентаклей Таро — значение

Деньги растут. Скоро вы будете собирать свой финансовый урожай. Все, во что вы вкладывали силы, энергию, труд — начнет приносить результат.

Причем это может быть не только в виде денег. Это может быть что-то ценное: недвижимость, приобретения, какие-то важные ресурсы.

9 пентаклей Таро — значение

Шикарная карта. Это уровень жизни, когда вы можете позволить себе многое: хорошую еду, вино, поездки, шопинг. Это кульминация, результат, прибыль, доход. Карта очень сильной финансовой энергии. Не исключено, что кто-то даже может что-то оплатить за вас.

3 пентаклейТаро — значение

Еще одна карта финансов. В целом, месяц очень прибыльный. Это также карта творчества: деньги придут через проекты, искусство, фотосессии, музыку, дизайн.

Возможна работа в команде, сотрудничество, совместные проекты. Вы можете либо сами творить, либо работать с творческими людьми — дизайнерами, стилистами и т.д.

Также эта карта может говорить о восхищении: кто-то будет смотреть на вас как на идеал. Возможно, вы будете менять стиль, имидж, работать со стилистом.

Колесница Таро — значение

Карта поездок, переезда или даже покупки автомобиля. Но главное — это карта победы и контроля. Вы понимаете, куда идете, и уверенно движетесь к цели.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на май 2026 - Близнецы

ИмператорТаро — значение

В мае вы будете в позиции императора — уверенные, стабильные. Император часто ассоциируется с Овном по гороскопу. Но это может быть и конкретный человек: начальник, отец, муж — тот, кто принимает решения, берёт на себя ответственность, опытный и сильный. Либо вам нужно будет обратиться к человеку с такими качествами.

Маг Таро — значение

Маг говорит: сделайте первый шаг. Это карта №1 — начало. Не бойтесь проявляться, показывайте себя. У вас есть все ресурсы, все таланты — вы сами знаете, на что способны.

Карта говорит о чем-то новом. Это может быть новый путь, новая работа, обучение. Либо Император предложит вам что-то новое.

Королева кубков Таро — значение

Рак, Скорпион или Рыбы по гороскопу. Либо человек, связанный с заботой и эмоциями: психолог, врач, учитель, няня — кто-то очень чуткий, добрый, эмпатичный. Такая женщина может появиться в вашей жизни в мае.

Королева жезлов Таро — значение

Это Овен, Лев или Стрелец — активная, энергичная женщина. Она может буквально подталкивать вас: "Давай, делай, у тебя получится!". Иногда она даже немного "подпинывать", но из желания вас раскачать и мотивировать.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

