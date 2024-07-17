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Гороскоп на завтра 18 июля: Близнецам - нелегкая дорога, Девам - прилив сил

Сергей Кущ
17 июля 2024, 15:20
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Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 18 июля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 18 июля
Гороскоп на 18 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на 18 июля, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра - Овен

Деньги: Юпитер принесет вам хорошую энергию. Вашими счастливыми числами будут 3, 89, 58, 30 и 12.

Карьера: На работе вы можете чувствовать себя немного скучно и немотивированно. Ваше финансовое положение в порядке, но вам нужно откладывать деньги на "темные дни".

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Здоровье: Вполне вероятно, что вы еще не разобрались, что лучше всего подходит вашему организму, а что - больше всего. На некоторое время откажитесь от газированных напитков и пейте воду.

Гороскоп на завтра - Телец

Деньги: Числа 1, 81, 29 и 6 будут вашими счастливыми числами сегодня. От инвестиций сегодня лучше воздержаться.

Карьера: Возможно, сегодня вы получите очень важный звонок или письмо по электронной почте, связанное с бизнесом. Это напряженный, но интересный день на работе. Сегодня произойдут изменения в вашем финансовом положении.

Здоровье: Несмотря на то, что в целом вы здоровы, сегодня вашим слабым местом являются ноги, так что следите за тем, чтобы не переборщить с физическими упражнениями.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Деньги: Числа 26 и 12 принесут вам много-много удачи.

Карьера: Сегодня вас ждет нелегкая дорога, когда речь идет о вашем финансовом положении. На вашем рабочем месте появится очень интересная возможность.

Здоровье: Несмотря на то, что вы здоровы как никогда, сегодня вам не помешает поспать. Вы устали, и уровень вашей энергии снижается.

Гороскоп на завтра - Рак

Деньги: Числа 39, 44, 3 и 29 имеют для вас сегодня очень глубокий смысл. Не вкладывайте сегодня деньги в недвижимость.

Карьера: Деньги сегодня вас не беспокоят. На работе вам, возможно, придется сотрудничать с несколькими коллегами для выполнения важного группового проекта.

Здоровье: Сделайте свое здоровье своим приоритетом. Регулярные физические упражнения помогут вам чувствовать себя лучше. Было бы хорошо, если бы вы ели меньше говядины и больше рыбы.

Гороскоп на завтра - Лев

Деньги: Удача всегда будет возвращаться к вам, если вы будете работать ради нее.

Карьера: Если вы ищете работу, не останавливайтесь на достигнутом. Займитесь работой своей мечты.

Здоровье: Не хватает энергии? Наберите друзей и отправляйтесь в парк на тренировку.

Гороскоп на завтра - Дева

Деньги: Если вы думаете о покупке недвижимости или автомобиля, перенесите это на другой день.

Карьера: Вы почувствуете прилив сил и вдохновения, и к вам обратится человек, который помогал вам в карьере. Скорее всего, это будет очень страстный и трудолюбивый огненный знак.

Здоровье: Вместо того чтобы питаться фастфудом, для вашего тела и духа будет полезно перекусить здоровой и питательной пищей. Медитация поможет вам чувствовать себя спокойно.

Гороскоп на завтра - Весы

Деньги: Сегодня у вас счастливый день. Вам будет сопутствовать удача в самых абсурдных ситуациях. Извлеките из сегодняшнего дня максимум пользы.

Карьера: Ваша карьера складывается удачно, но вы все еще не умеете эффективно распоряжаться деньгами. Откройте сегодня сберегательный счет.

Здоровье: Возможно, вы испытываете боль в спине или головную боль, но это не то, что не исправит ванна с пеной. Йога тоже может быть полезна для вашей спины!

Гороскоп на завтра - Скорпион

Деньги: Вам везет в азартных играх.

Карьера: Скорпионам свойственна артистичность, но они выражают ее весьма необычными и непредсказуемыми способами. Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы добиться прогресса в достижении творческих целей и снова начать получать истинное удовольствие от творчества, если вы увязли в нем или испытывали недостаток вдохновения.

Здоровье: Что касается здоровья, то Скорпионам следует быть осторожными и не перенимать вредные привычки от друзей.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Деньги: Сегодня не лучший день для того, чтобы вкладывать деньги во что-либо. Числа 36 и 2 - ваши счастливые числа.

Карьера: Не будьте сегодня упрямы, постарайтесь сегодня следовать правилам и делать то, что вам нужно. После работы проведите время с коллегами.

Здоровье: Бег и физические упражнения сегодня пойдут вам на пользу. После этого освежитесь водой с лимонным настоем. Однако сегодня вам могут присниться тревожные сны.

Гороскоп на завтра - Козерог

Деньги: Невезение может принести вам разочарование во многих аспектах. Набраться терпения сегодня будет непросто.

Карьера: Вам нужно сохранять оптимизм, даже если вы чувствуете, что финансовое положение не соответствует вашим ожиданиям. Рискованные игры сегодня не рекомендуются, вы можете быть на правильном пути в восстановлении былой финансовой славы, но терпение все еще необходимо для того, чтобы достичь этого.

Здоровье: В этот день вы должны уделять больше внимания мелочам, постарайтесь привести себя в форму, питаться здоровее, чтобы ваш иммунитет мог справиться с любыми трудностями. Старайтесь подходить ко всем аспектам любого препятствия, которое может возникнуть на вашем пути сегодня, собирайте больше информации и принимайте мудрые решения.

Гороскоп на завтра - Водолей

Деньги: Числа 1, 56, 70 и 38 - ваши счастливые числа дня. Наденьте что-нибудь фиолетовое, чтобы привлечь больше удачи.

Карьера: Если вы работаете в офисе, то сегодня вам нужно быть более напористым. Знакам, работающим на фрилансе, сегодня будет гораздо легче найти новых клиентов.

Здоровье: Сегодня хороший день для того, чтобы попробовать что-то новое. Речь идет не об упражнениях или чем-то подобном, а о новом хобби!

Гороскоп на завтра - Рыбы

Деньги: Сегодня один из самых удачных дней. Постарайтесь сосредоточиться на делах, которые давно ждут своего часа, так как сегодня они, скорее всего, будут завершены.

Карьера: Чувство удовлетворения, скорее всего, превратит этот день в удачный с точки зрения вашего финансового положения. Ожидания высоки, ваш воинский дух будет на подъеме, а преданность может сделать давно откладываемые стремления достижимыми.

Здоровье: Сегодняшний день предвещает хорошее самочувствие, сопровождаемое душевным состоянием, которое подтолкнет вас к освоению новых рубежей и идей. Вырвавшись из повседневной рутины, вы привнесете в свой день и последующий период что-то перспективное.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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