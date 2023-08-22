УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам – спонтанность, Раку – денежная проблема

Елизавета Бельмас
22 августа 2023, 13:32 обновлено 22 августа, 13:43
180
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо воздержаться от общения с романтическим партнером.
Гороскоп на завтра 23 августа
Гороскоп на завтра 23 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 23 августа показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на среду.

Гороскоп на завтра – Овен

Если вы одиноки, вы можете встретить кого-то нового и интересного. Вы можете почувствовать, что это идеальный партнер для вас. Этот замечательный новый человек может иметь проблемы с деньгами или быть ревнивым и собственническим. Двигайтесь вперед, если это окажется таким.

видео дня

Гороскоп на завтра – Телец

У вас может быть важная работа дома, но у неожиданных посетителей могут быть другие идеи для вашего дня. Не сердитесь и не расстраивайтесь. Вежливо, но твердо объясните, что происходит, и договоритесь о встрече с друзьями в другой раз.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Электронная связь может быть затруднена. Все может пойти не так: телефоны, электронная почта, копировальные аппараты. Если вам действительно нужно с кем-то поговорить, лучше всего прогуляться и встретиться с ним лично.

Гороскоп на завтра – Рак

Может показаться, что проблемы с деньгами обостряются и вам может быть трудно найти способ справиться с ними прямо сейчас. Ситуация временная. Отложите пока все бумаги. Если вы подождете день, пока не почувствуете себя немного менее напряженным, вы сможете лучше справиться.

Гороскоп на завтра – Лев

Может показаться, что ваши четыре стены сомкнулись вокруг вас. Вам может показаться, что вы сойдете с ума, если какое-то время не выходите. Но обязанности в любом случае могут держать вас взаперти. Важно выбраться. Совершите быструю прогулку по окрестностям, а затем быстро выполните поручение.

Гороскоп на завтра – Дева

Внезапные экстрасенсорные озарения, которые кажутся важными, могут прийти к вам, но вы можете быть сбиты с толку их значением. Это может беспокоить вас, если вы не запишете свои мысли. Иногда процесс записи ваших идей может пролить свет на смысл прозрения.

Гороскоп на завтра – Весы

Вы и некоторые друзья можете спонтанно решиться на что-то авантюрное, например, отправиться в путешествие за город. Это может быть весело. Убедитесь, что вы идете в какое-то место, которое один из вас достаточно хорошо знает, иначе есть небольшая опасность, что вы можете заблудиться.

Гороскоп на завтра – Скорпион

К вам могут прийти новости о неожиданном перерыве в карьере. Это может быть захватывающим, и это должно иметь большое значение в вашей жизни. Если вы будете вести себя слишком гордо или взволнованно, вы можете вызвать зависть среди своих коллег.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Если вам необходимо отправиться в путешествие, будьте готовы к задержкам, потере багажа или плохой погоде. Путешествуйте налегке, будьте в аэропорту пораньше и возьмите с собой что-нибудь для чтения.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваше подсознание активно. У вас могут быть экстрасенсорные способности и странные сны. Какими бы запутанными они ни были, они пытаются вам что-то рассказать, возможно, о ваших отношениях с другом или любовным партнером.

Гороскоп на завтра – Водолей

Это не лучший день, чтобы встречаться с вашим романтическим партнером или даже долго разговаривать по телефону. Держите ваши разговоры краткими и договаривайтесь о встрече через несколько дней.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Некоторые технологические гаджеты, которыми вы активно пользуетесь, могут выйти из строя. Это может разочаровать вас, но не вымещайте на них свое разочарование. Это не поможет! Сохраняйте спокойствие и вызовите специалиста для решения проблемы.

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости

Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости

13:17 Синоптик
F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи

F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачи

12:40 Украина
Российские войска убегали из Урожайного табуном, будут бежать они и из Украины – Сергей Жеребило

Российские войска убегали из Урожайного табуном, будут бежать они и из Украины – Сергей Жеребило

12:10 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

14:11

"Другого варианта нет": Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым

14:11

Натали Портман заметили вместе с мужем-изменником во время совместной прогулки

13:52

Популярная голливудская актриса станет мамой во второй раз

13:44

Сколько кофе можно пить: ответ удивит даже опытных кофеманов

13:32

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам – спонтанность, Раку – денежная проблема

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:30

Война может быть долгой с болезненными потерями: Резников дал тревожный прогноз

13:17

Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости

12:58

Неожиданное пополнение: Рианна родила второго ребенка

12:40

F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачиВидео

Реклама
12:35

Бритни Спирс после развода ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинамиВидео

12:10

Российские войска убегали из Урожайного табуном, будут бежать они и из Украины – Сергей ЖеребилоЭксклюзив

11:37

"24 августа будет очень горячим": что задумали россияне для Украине - прогноз

11:32

В ГУР оценили сценарий ликвидации Путина и рассказали о кастинге его преемников

11:13

ВСУ с боями вошли в Работино - Минобороны

11:03

Чудодейственная польза для кожи и лица: что можно сделать из алоэ дома

10:53

"Вышел бы на огород – уже меня не было бы": пострадавший рассказал об атаке на Кривой РогФотоВидео

10:46

Ту-22М готовился бить ракетами: снимки аэродрома "Сольцы" после удара БПЛАФотоВидео

10:44

Два миллиона для беженцев: LOBODA построила дом для семьи, пострадавшей от РФВидео

10:29

Право на скидку на оплату коммуналки: кто имеет право и сколько "отминусуется" из квитанций

10:01

Почему "розстрочка" и "на протязі" – неправильно: Авраменко назвал благозвучные вариантыВидео

Реклама
09:41

Диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ – СМИ

09:32

Новый бойфренд Мадонны всего на 6 лет старше ее сына от Гая Ричи: певица познакомила парней

09:30

Favbet Foundation передал очередной внедорожник на Бахмутское направление

09:22

Подделка или нет: как понять, что мёд не натуральный

09:21

Стало известно, что СБУ сообщила КРАИЛ о связях Pin-UP с Россией

09:19

Гороскоп на сентябрь 2023 для Водолеев: примирение, старт с нуля и медовый месяцВидео

09:18

Путин уже не может не убиватьмнение

08:57

РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домовФото

08:43

Солист группы "Звери" выступил перед оккупантами в "ДНР"

08:29

Гороскоп на сентябрь 2023: Овнов завалят работой, Скорпионам - одиночество

08:20

"Взрывная ночь" в РФ: Москву и Подмосковье атаковали дроны, 2 аэропорта перекрывалиВидео

08:03

США готовы обучать украинских летчиков на F-16, но есть один нюанс - Пентагон

07:14

ВСУ добились крайне важных успехов на Запорожском направлении - ISW

06:58

В чем русские так похожи на немцев времен войнымнение

06:48

В Кривом Роге раздался взрыв - власти города

04:30

Болит зуб мудрости: симптомы, когда надо удалять "восьмерки"

04:00

Церковный праздник 22 августа: что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

03:40

Звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" загремела в больницу после разрыва с мужем

03:10

Российский экономист раскрыл, сколько Россия сможет продолжать войну в Украине

02:40

Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

Реклама
02:05

На что способны "вагнеровцы" в Беларуси: Коваленко реалистично оценил ситуациюВидео

01:35

Экономист пояснил, как падение курса рубла бьет по русской нефти и бюджету РФВидео

00:04

Родители потеряли единственного сына: в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин

21 августа, понедельник
23:43

Дженнифер Лопес опубликовала ранее неизданные фото со свадьбы с Беном Аффлеком

23:10

Rheinmetall пытался купить до 100 Leopard для ВСУ: Швейцария взялась за расследование

22:45

"Работаем. Температура плюс 50": Пригожин неожиданно "всплыл" в Африке

22:03

"Не заиграйтесь в самолетики": у Медведева бешеная истерика из-за передачи Украине F-16

20:56

Виктор Павлик показал редкое фото с родной сестрой, которая жила в РФ

20:56

"Донать – и они летят!": во время дрон-марафона украинцы задонатили уже 2 миллиона гривен на дроны-камикадзе актуально

20:43

Как на украинском описать восторг: популяризатор языка озвучил мелодичные аналоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять