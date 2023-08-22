Гороскоп на завтра 23 августа: Весам – спонтанность, Раку – денежная проблема

Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо воздержаться от общения с романтическим партнером.

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Гороскоп на завтра 23 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 23 августа показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на среду.

Гороскоп на завтра – Овен

Если вы одиноки, вы можете встретить кого-то нового и интересного. Вы можете почувствовать, что это идеальный партнер для вас. Этот замечательный новый человек может иметь проблемы с деньгами или быть ревнивым и собственническим. Двигайтесь вперед, если это окажется таким.

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Гороскоп на завтра – Телец

У вас может быть важная работа дома, но у неожиданных посетителей могут быть другие идеи для вашего дня. Не сердитесь и не расстраивайтесь. Вежливо, но твердо объясните, что происходит, и договоритесь о встрече с друзьями в другой раз.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Электронная связь может быть затруднена. Все может пойти не так: телефоны, электронная почта, копировальные аппараты. Если вам действительно нужно с кем-то поговорить, лучше всего прогуляться и встретиться с ним лично.

Гороскоп на завтра – Рак

Может показаться, что проблемы с деньгами обостряются и вам может быть трудно найти способ справиться с ними прямо сейчас. Ситуация временная. Отложите пока все бумаги. Если вы подождете день, пока не почувствуете себя немного менее напряженным, вы сможете лучше справиться.

Гороскоп на завтра – Лев

Может показаться, что ваши четыре стены сомкнулись вокруг вас. Вам может показаться, что вы сойдете с ума, если какое-то время не выходите. Но обязанности в любом случае могут держать вас взаперти. Важно выбраться. Совершите быструю прогулку по окрестностям, а затем быстро выполните поручение.

Гороскоп на завтра – Дева

Внезапные экстрасенсорные озарения, которые кажутся важными, могут прийти к вам, но вы можете быть сбиты с толку их значением. Это может беспокоить вас, если вы не запишете свои мысли. Иногда процесс записи ваших идей может пролить свет на смысл прозрения.

Гороскоп на завтра – Весы

Вы и некоторые друзья можете спонтанно решиться на что-то авантюрное, например, отправиться в путешествие за город. Это может быть весело. Убедитесь, что вы идете в какое-то место, которое один из вас достаточно хорошо знает, иначе есть небольшая опасность, что вы можете заблудиться.

Гороскоп на завтра – Скорпион

К вам могут прийти новости о неожиданном перерыве в карьере. Это может быть захватывающим, и это должно иметь большое значение в вашей жизни. Если вы будете вести себя слишком гордо или взволнованно, вы можете вызвать зависть среди своих коллег.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Если вам необходимо отправиться в путешествие, будьте готовы к задержкам, потере багажа или плохой погоде. Путешествуйте налегке, будьте в аэропорту пораньше и возьмите с собой что-нибудь для чтения.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваше подсознание активно. У вас могут быть экстрасенсорные способности и странные сны. Какими бы запутанными они ни были, они пытаются вам что-то рассказать, возможно, о ваших отношениях с другом или любовным партнером.

Гороскоп на завтра – Водолей

Это не лучший день, чтобы встречаться с вашим романтическим партнером или даже долго разговаривать по телефону. Держите ваши разговоры краткими и договаривайтесь о встрече через несколько дней.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Некоторые технологические гаджеты, которыми вы активно пользуетесь, могут выйти из строя. Это может разочаровать вас, но не вымещайте на них свое разочарование. Это не поможет! Сохраняйте спокойствие и вызовите специалиста для решения проблемы.