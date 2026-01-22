Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 23 января всем знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-zavtra-23-yanvarya-skorpionam-bolshaya-udacha-telcam-spor-10734386.html Ссылка скопирована

Гороскоп на 23 января 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 января

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 23 января поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Дети скрасят ваш вечер и придадут энергии. Вкусный ужин поможет удачно завершить день. Творческие способности могут принести пользу, а светские мероприятия — укрепить важные связи. В этот день вы почувствуете любовь любимого человека. Новые навыки станут шагом к карьерному росту, а в супружеской жизни возможны положительные изменения.

Гороскоп на завтра - Телец

Вас ожидает искрящийся день, полный смеха и приятных совпадений. В этот день стоит воздержаться от алкоголя и быть осторожными с вещами и окружением. Вечером возможны мелкие споры из-за прошлого. Дела в сфере внешней торговли принесут хорошие результаты, а на работе удастся полностью проявить свои способности. Свободного времени будет немало, но использовать его так, как хочется, не удастся. В этот день вы получите много тепла и объятий от партнера.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы, вероятно, столкнетесь с критикой из-за привычки оценивать других. Сохраняйте чувство юмора и не переходите в защиту — это поможет спокойно реагировать на колкие замечания. В этот день судебное решение по финансовому делу может быть в вашу пользу и принести материальную выгоду. Возможна тревога из-за поведения кого-то из родных, поэтому стоит откровенно поговорить. Сердце наполнится радостью во время встречи с человеком мечты. Новые предложения будут выглядеть привлекательно, но спешить с решениями не следует. В этот день появится много дел, требующих немедленного внимания. В отношениях с партнером состоится глубокий и искренний романтический разговор.

Гороскоп на завтра - Рак

Вероятны приятные новости. Финансовая ситуация может улучшиться, а одолженные средства — вернуться. Друзья поддержат больше, чем вы ожидали. Тайные романы способны навредить репутации. В профессиональной сфере удастся достичь заметных успехов и вовремя завершить важные проекты. В этот день возможен совместный отдых дома с братьями или сестрами — это укрепит семейные узы. В то же время супружеские отношения могут потребовать больше личного пространства.

Гороскоп на завтра - Лев

Уделите время умственным упражнениям и интересному чтению. Осторожно относитесь к новым контрактам и инвестициям — спешка не принесет пользы. Бескорыстная помощь другим подарит радость вам и семье. Односторонние чувства могут огорчить. На работе стоит пересмотреть планы, если результат не радует. Вечером полезной будет прогулка. Для спокойствия в доме избегайте споров, если у партнера плохое настроение.

Гороскоп на завтра - Дева

Грубые слова могут испортить настроение партнеру и навредить отношениям, поэтому стоит быть более сдержанными. День будет финансово удачным, возможны полезные покупки. В то же время ожидаемое признание может задержаться и вызвать разочарование. Появится время для любимого человека, внимание и забота сблизят вас, хотя возможны и эмоциональные обиды со стороны партнера.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Вечером немного отдохните. Со всеми обязательствами и финансовыми операциями нужно обращаться осторожно. На вашем личном фронте произойдет важное событие, которое принесет радость вам и всей вашей семье. Неожиданное романтическое влечение затмит ваш разум до вечера. В этот день у вас будут возможности проявить свои способности. Часто вы не осознаете, куда ушло время, когда начинаете сидеть в телефоне. Хотя позже вы сожалеете о своих поступках. Ваш партнер может непреднамеренно сделать что-то невероятное, что будет действительно незабываемым.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваша харизма будет притягивать людей. Финансовая ситуация будет складываться благоприятно, что подарит ощущение стабильности и внутреннего спокойствия. Хорошее время для укрепления отношений и романтических моментов с любимым человеком. Новые идеи окажутся удачными и будут иметь практическую пользу. Ваша помощь или поддержка не останется незамеченной, а в супружеской жизни оживятся теплые воспоминания и нежные чувства.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Очень удачный день для здоровья. Бодрое настроение повысит энергию и придаст уверенности. Финансовая ситуация улучшится — просроченные платежи будут возвращены. Избегайте споров и критики других, а также не стоит демонстрировать свои чувства в каждой ситуации, чтобы не ухудшить отношения. Частые разговоры о планах могут разрушить их. Старшие представители этого знака могут в свободное время встретиться со старыми друзьями. Ваша вторая половинка проявит нежность, что принесет вам радость.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваша игривая натура проявится в полной мере. Если планируете проводить время с друзьями, тратьте деньги осторожно, чтобы избежать потерь. Дети помогут вам с домашними делами, а ваша искренняя и щедрая любовь, вероятно, будет вознаграждена. Не берите на себя обязательств, если не уверены в их выполнении. В свободное время вы завершите давно запланированные дела. Вечер обещает стать лучшим в вашей жизни вместе с мужем/женой.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день ваше здоровье будет крепким, что позволит планировать встречи с друзьями. Хороший период для финансовых операций и вопросов недвижимости. Радостное время ожидает вас в кругу семьи и друзей, а любовь подарит положительные вибрации. Ваша выносливость и знания помогут продвинуться в карьере и увеличить доходы. Осознавая ценность времени, вы захотите провести его в одиночестве, что пойдет вам на пользу. Вечер станет лучшим в вашей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день страх может мешать вашему счастью, ведь он рождается из собственных мыслей и воображения. Избегайте трат на алкоголь и сигареты, чтобы сохранить здоровье и финансы. Будьте реалистичны и проводите время с друзьями — это принесет пользу. Любовные заботы могут мешать сну, но профессиональные усилия принесут успех в карьере. Используйте свои навыки на максимум. В свободное время можно играть в настольные или компьютерные игры. Возможно ощущение недостатка внимания от партнера, но со временем вы поймете, что он/она просто заботился/заботилась о вас.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред